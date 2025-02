Umstrittene Revolution wird Realität! Weitsprung-Balken wird erstmals abgeschafft

Düsseldorf - Vor rund einem Jahr sorgte der Vorschlag, beim Weitsprung in Zukunft auf den Absprungbalken zu verzichten, für Wirbel und vor allem Ärger unter den Sportlern. Jetzt ist die Idee allerdings Realität geworden: Schon am kommenden Sonntag testen Malaika Mihambo (31) und Co. die umstrittene Änderung auf der großen Bühne!