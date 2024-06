Krankheitsdrama! Olympia-Traum von deutscher Medaillenhoffnung zerschlagen

Leverkusen - Am Ende hat die Zeit einfach nicht gereicht! Die deutsche Ausnahme-Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen (27) muss nach den Europameisterschaften auch die Deutschen Meisterschaften krankheitsbedingt absagen - und verpasst damit die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.

Konstanze Klosterhalfen (27) muss auf die Deutschen Meisterschaften verzichten - und damit wohl auch auf Olympia. © Angelika Warmuth/dpa

"Schweren Herzens" muss die deutsche Rekordhalterin über 5000 und 10.000 Meter auf die Teilnahme am kommenden Wochenende verzichten, teilte ihr Verein, der TSV Bayer 04 Leverkusen, am heutigen Mittwoch mit.

Das Bittere daran: Die Deutschen Meisterschaften waren für Klosterhalfen, die seit ihrem EM-Titel 2022 über die 5000 Meter vom Pech verfolgt zu sein scheint und in diesem Jahr noch keine Topzeiten erreichte, die letzte Gelegenheit, die Olympia-Norm zu erreichen.

Sie habe zwar in den vergangenen Wochen besser trainieren können und Stück für Stück Fortschritte erzielt, hieß es in der Vereinsmitteilung, doch die Krankheit, die sie bereits am Versuch der Titelverteidigung gehindert hatte , war schließlich übermächtig.

"Ich habe bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben und alles dafür getan, die Chance für die DM und gleichzeitig die Olympia-Norm aufrechtzuerhalten", sagte die 27-Jährige selbst.

"Aber ich musste auch feststellen, dass ich noch nicht so weit bin und der Virus den Körper doch mehr mitgenommen hat als gedacht. Das ist in diesem Moment nicht einfach für mich, aber dennoch blicke ich nach vorne", erklärte Klosterhalfen.