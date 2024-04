Zustand plötzlich verschlimmert: Marathon-Star (†34) nach Herzinfarkt gestorben!

Zürich (Schweiz) - Die Leichtathletik-Welt trauert um Adrian Lehmann! Der Marathon-Läufer ist am Samstagabend im Alter von nur 34 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, den er in Vorbereitung auf den Zürich-Marathon erlitten hatte.

Die hatte am Freitag über den Herzinfarkt informiert: "Dank Nothilfe vor Ort und funktionierender Rettungskette konnte Adrian zeitnah medizinisch versorgt und hospitalisiert werden", hieß es da noch in der Mitteilung.

Das bestätigte der Swiss Athletics am Sonntagnachmittag in einem Statement.

"Die überwältigende Anteilnahme an seinem und unserem Schicksal ist für uns Ausdruck davon, dass er nebst seinem leidenschaftlichen und grossartigen Einsatz als Sportler auch für seinen wunderbaren Charakter als Frohnatur geschätzt wurde. Wir wünschen uns, dass er so in Erinnerung bleiben darf", fügte die Familie an.

Lehmann gehörte zu den besten Marathonläufern des deutschen Nachbarlandes und konnte die Schweizer Meisterschaft vergangenes Jahr in Zürich mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11,44 Stunden gewinnen.



Auch am heutigen Sonntag wollte er eigentlich wieder bei dem Event an den Start gehen, außerdem hatte er die Olympischen Spiele 2024 in Paris fest im Blick.