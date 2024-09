Nach Brandanschlag auf Olympia-Teilnehmerin: Auch ihr Mörder ist tot!

Eldoret (Kenia) - Er übergoss die ugandische Marathonläuferin Rebecca Cheptegei (†33) mit Benzin und steckte sie in Brand : Wenige Tage nach dem Tod der Olympia-Teilnehmerin ist jetzt auch ihr Ex-Partner und Mörder Dickson Ndiema Marangach (32) seinen bei dem Angriff erlittenen Verletzungen erlegen.

Rebecca Cheptegei (†33) starb an den Folgen des Brandanschlags ihres Ex-Partners. Jetzt erlag dieser auch selbst seinen bei dem Angriff erlittenen Verletzungen. © Uncredited/AP/dpa

Das teilte das Moi Referenzkrankenhaus, in dem er starb und in dem auch Cheptegei behandelt worden war, am heutigen Dienstag mit.

Marangach hatte Cheptegei in ihrem Haus in Kenia aufgelauert, als diese von einem Kirchenbesuch mit ihren beiden Töchtern zurückgekommen war, sie mit Benzin übergossen und angezündet.

Dabei verbrannten rund 80 Prozent der Körperoberfläche der Langstrecken-Läuferin, wenige Tage nach dem Angriff verstarb sie an Multiorganversagen.

Doch auch der Täter selbst erlitt bei seinem brutalen Angriff schwere Verletzungen, rund 30 Prozent seiner Körperfläche sollen verbrannt worden sein. Er musste in die Klinik gebracht werden. Dort verstarb er den Angaben des Krankenhauses zufolge am gestrigen Montagabend an Lungenversagen.