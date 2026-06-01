Zweiter Platz beim Goldenen Oval: Darum ist Diskus-Ass Richter trotzdem happy

Dresden - Steven Richter (23) landete am Sonntag beim Goldenen Oval in Dresden auf Platz drei. Mit einer Weite von 66,36 Metern war der Diskuswerfer zufrieden.

Steven Richter ist auf einem guten Weg. Der Diskus flog über die 66 Meter. © Lutz Hentschel

Auf den Sieger Matthew Denny (Australien/67,76 m) fehlten 1,40 m. Was den 23-Jährigen trotzdem happy machte, erklärte der Chemnitzer im Interview.

TAG24: Wie zufrieden sind Sie?

Richter: "Ich bin froh, dass ich mich in dem Feld unter den ersten drei einsortieren konnte und die 65 hinter mir gelassen habe. Aber ich denke, da geht noch deutlich mehr. Ich treffe den Diskus nicht so gut, wie vor zwei, drei Monaten. Ich bin aber auf dem richtigen Weg mit Blick auf die EM."

TAG24: Was sind die 66,36 m wert?

Richter: "Die 74 Meter in Oklahoma sind in einem geschlossenen Stadion 67,68 Meter wert. Die 66 jetzt - ein super Ergebnis. Im Vorjahr habe ich hier eine 64,90 geworfen. Das vergleiche ich und sehe den Fortschritt."

TAG24: Haben Sie gehofft, Denny noch abzufangen?

Richter: "Das wäre im Tank gewesen. Aber gegen Denny kann man verlieren."