Kampfsport-Superstar bereut schlimmen Fehler: "Habe es verdient, gehasst zu werden"

USA - Späte Entschuldigung! Als erste Frau in der UFC avancierte Rondy Rousey (37) bereits vor über einem Jahrzehnt zum Kampfsport-Superstar, allerdings beteiligte sie sich in ihrer Anfangszeit außerhalb des Käfigs an einer abstrusen Verschwörungstheorie. Nun hat die ehemalige MMA-Fighterin schonungslos ehrlich mit ihrem Fehler aus der Vergangenheit aufgeräumt.