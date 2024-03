Kurz nach Entlastung: Brisante Mail enthüllt angebliche Horner-Chats!

Bahrain - Eigentlich sollte mit der internen Untersuchung, die Christian Horner (50) am vergangenen Mittwoch entlastete, Ruhe im Skandal um den Red-Bull-Teamchef einkehren. Doch zu früh gefreut! Am Donnerstag ging während des zweiten Freien Trainings der Formel 1 eine Mail bei Journalisten und allen Teamchefs ein - und die hatte es in sich!