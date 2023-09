Bitte was? Neuer Pokal beim Formel-1-Rennen in Japan bringt Fans zum Staunen

Suzuka (Japan) - Eine perfekte Saison kann Red Bull zwar nicht mehr erreichen, die Wahrscheinlichkeit, dass Max Verstappen (25) den Formel-1 -Grand-Prix in Japan gewinnt, ist dennoch hoch. Und diesen Sieg würde der Niederländer mit einer Weltneuheit feiern!

Ob das genau so klappt, wie sich der Hersteller das vorgestellt hat? Der Große Preis von Japan wird es zeigen!

Dass Sportler einen soeben gewonnenen Pokal küssen, ist nichts Neues, doch genau diese Art der Siegesfeier macht sich Lenovo zunutze, um durch den Kuss an einer dafür vorgesehenen Stelle den Pokal zum Leuchten zu bringen.

Normalerweise bestehen die Trophäen in der Formel 1 aus Metall oder anderen robusten Materialien (Ausnahme: der von Lando Norris (23) zerbrochene Porzellan-Pokal in Ungarn). Nun designte Lenovo jedoch einen Pokal mit zahlreichen LEDs - und einem ganz besonderen Kniff.

Denn beim Großen Preis von Japan, der von Computerhersteller Lenovo gesponsert wird, gibt es einen neuen Siegerpokal - und der hat es in sich!

Der Pokal, den der Sieger beim Großen Preis von Monaco erhält, zählt zu den außergewöhnlichsten der Formel 1. Nun macht Japan ihm allerdings Konkurrenz. © Jeff PACHOUD / AFP

Die Fans der Formel 1 zeigten sich bei X (ehemals Twitter) angetan von der Neuheit. "Was für eine coole, einzigartige Idee!" oder "Die Japaner geben wieder alles, ich LIEBE es" hieß es von den Usern.

Andere kritisierten den Kuss jedoch als unnötigen Schnickschnack, schließlich müsste der Effekt auch durch einen simplen Fingerdruck auf den Knopf zu erzielen sein.

Einig waren sich viele User jedoch, dass angesichts von Verstappens Dominanz vermutlich nur eine einzige Flagge im Pokal einprogrammiert wurde - nach seinem Durchhänger in Singapur fuhr der Red-Bull-Pilot in Japan wieder standesgemäß auf die Pole Position.

"Psst ... Die niederländischen Farben sind schon voreingestellt", kommentierte ein Nutzer, andere schmunzelten, dass die Neuheit genau wegen Verstappens Dominanz nun eingeführt werden konnte - man könne ja ohnehin sicher sein, welche Farben man am Ende sehen würde.

Max Verstappen selbst neigt allerdings normalerweise nicht dazu, seine zahlreichen Trophäen zu küssen, sondern reckt sie lediglich in die Luft. In diesem Fall wird er bei einem Sieg hoffentlich dazu angewiesen - oder die Besonderheit des neuen Pokals geht an den Formel-1-Zuschauern völlig vorbei.