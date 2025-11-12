Eklat in der Formel 1: RB-Mitarbeiter heizt Pfiffe gegen WM-Favoriten an
São Paulo (Brasilien) - Nicht erst seit dem Triumph am Wochenende in Brasilien darf Lando Norris (25) vom Formel-1-Titel träumen, doch die Herzen der Fans hat der McLaren-Pilot noch nicht flächendeckend erobert. Die Pfiffe in São Paulo wurden von der Konkurrenz aber offenbar zusätzlich befeuert.
Das zeigt ein Video, das inzwischen im Netz die Runde gemacht hat. Darin animiert ein Mann, bei dem es sich um einen Mitarbeiter der Racing Bulls, dem Schwesterteam von Red Bull, handeln soll, die Menge mit einem Daumen nach unten zu weiteren Buhrufen gegen den WM-Führenden.
Mittlerweile hat der Rennstall sogar reagiert und Konsequenzen für den Übeltäter durchblicken lassen. "Wir haben Kenntnis von dem Video vom Podium am Wochenende. Es spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls, Anm. d. Red.) wider", hieß es in einem Statement.
"Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan - auf und neben der Rennstrecke - Respekt zu zollen", fügte das Team zudem an.
Norris selbst will sich von den Pfiffen und Buhrufen, die den Briten nun schon eine Weile begleiten, ohnehin nicht beeinflussen lassen.
"Ignoriere einfach alle, die schlecht über dich reden. Konzentriere dich auf dich selbst, ich gebe auf der Strecke alles", sagte der 25-Jährige laut "Independent" nach seinem Sieg in Brasilien, mit dem er den Vorsprung auf den Zweitplatzierten Oscar Piastri (24) auf 24 Zähler ausbauen konnte.
Lando Norris kann über Buhrufe nur lachen
Bereits nach Pfiffen und Buhrufen gegen ihn in Mexiko hatte Norris erklärt: "Ich weiß nicht, warum sie das machen, aber die Leute können machen, was sie wollen. Ich denke, das gehört manchmal zum Sport dazu. Ich kann kaum aufhören, zu lachen, wenn ich ausgebuht werde."
"Ich würde es natürlich bevorzugen, wenn die Leute mir zujubeln würden", stellte der WM-Top-Favorit klar.
Drei Rennen stehen diese Saison noch auf dem Programm. Eventuell verstummen die Pfiffe ja, wenn Norris den Titel im Sack hat.
