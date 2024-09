Er verabschiedet sich mit einem Knall: Rennstall schmeißt Formel-1-Star raus!

Daniel Ricciardo (35) hat in Singapur sein letztes Rennen für die Racing Bulls und damit wohl auch in der Formel 1 bestritten. © Luca Bruno/AP/dpa

Schon beim Großen Preis von Singapur am vergangenen Wochenende hatte Ricciardo von Abschied gesprochen, am gestrigen Donnerstagabend verkündeten die Racing Bulls dann endgültig die Trennung von dem langjährigen Formel-1-Fahrer, der in dieser Saison erst dreimal die Punkte erreichte.

"Wir alle hier bei VCARB (Anm. d. Red.: Visa Cash App RB, offizieller Name des Teams) möchten Daniel für seine harte Arbeit in den letzten beiden Saisons danken. Daniel war sowohl auf als auch neben der Strecke ein wahrer Gentleman und nie ohne ein Lächeln. Wir werden ihn vermissen, aber er wird immer einen besonderen Platz in der Red Bull Familie haben", schrieb der Rennstall auf X.

Ricciardo, der in seiner Formel-1-Karriere zweimal den dritten Rang in der Fahrerwertung erreichte und unter anderem für Red Bull und McLaren fuhr, wird durch den Neuseeländer Liam Lawson (22) ersetzt, wie ein weiterer Post kurz danach verkündete.

Lawson hatte Ricciardo bereits im Vorjahr in fünf Rennen vertreten, als dieser sich die Hand gebrochen hatte. Dabei konnte er auf Anhieb überzeugen und trotz des schwachen Autos seinen ersten Punkt einfahren.