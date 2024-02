"Märchenhaftes Leben in Schutt und Asche": Ex-Spice-Girl bangt um Familienglück!

Red-Bull-Teamchef Christian Horner (50, r.) und Ex-Spice-Girl Geri Halliwell (51) sind seit knapp neun Jahren verheiratet. © ISABEL INFANTES / AFP

"Die Spekulationen in den Medien, all die Verhöre und das Drama hinter den Kulissen haben ihr märchenhaftes Leben in Schutt und Asche gelegt, sie ist am Tiefpunkt angelangt", erklärte eine Quelle dem Magazin Closer bezüglich der aktuellen Gefühlslage des ehemaligen Mitglieds der Erfolgsband "Spice Girls".

Vor etwas mehr als einer Woche bestätigte der F1-Rennstall im Besitz des österreichischen Getränkeherstellers vorliegende Anschuldigungen gegen den 50-jährigen Funktionär.

Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun wurde ein unabhängiger Anwalt mit der Untersuchung des Falls beauftragt. Dieser habe Horner am vergangenen Freitag insgesamt acht Stunden lang verhört.

Demzufolge stehen Vorwürfe von "unangemessenem Verhalten mit kontrollierendem Charakter" einer Red-Bull-Mitarbeiterin im Raum. Der englische Ex-Rennfahrer habe die Unterstellungen zurückgewiesen und einen freiwilligen Rücktritt abgelehnt. Die Aufarbeitung könnte sich nun über Monate hinziehen.

Der Eklat setze auch seiner Gattin heftig zu: "Sie kann kaum noch essen, kaum noch schlafen und kaum noch funktionieren, während sie darum kämpft, mit alledem fertig zu werden", so der Insider weiter.