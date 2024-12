Kurz vorm Rennen in Abu Dhabi: Max Verstappen lüftet gut gehütetes Geheimnis

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - In Las Vegas krönte er sich zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister und das nach einem extrem schweren Jahr bei Red Bull. Jetzt schwebt Formel-1 -Star Max Verstappen (27) auch privat auf Wolke sieben.

Für Piquet ist es das zweite Kind. Sie hat mit dem Rennfahrer Daniil Kvyat (30) bereits eine Tochter (5). © Darron Cummings/AP/dpa

Pikant war an dem Liebesdreieck, dass der Niederländer 2016 bei Red Bull ausgerechnet das Cockpit von Kvyat besetzte.

Verstappen und der Brausekonzern - es wurde eine sportliche Liebesbeziehung, die nun im vierten WM-Titel in Folge gemündet ist.

Am Wochenende will der 27-Jährige die Saison zu einem perfekten Abschluss bringen. Nachdem er den Grand Prix von Katar gewonnen hatte, will er mit einem Sieg am Wochenende in Abu Dhabi ungeschlagen in die Pause gehen.

Bei der Konstrukteurs-WM hat Red Bull allerdings kein Wörtchen mehr mitzureden. Am letzten Renn-Wochenende entscheidet sich diese Wertung zwischen McLaren und Ferrari.

Die Engländer liegen in der Gesamtwertung mit 640 Punkten vor den Italienern (619).