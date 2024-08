Er hat weder Hund noch Model-Freundin: Liebes-Aus bei Formel-1-Star!

Zandvoort (Niederlande) - Glück im Spiel, Pech in der Liebe! Auf der Strecke läuft es für Formel-1-Star Lando Norris (24) aktuell richtig rund, dafür soll der Brite in seinem Liebesleben nun falsch abgebogen sein.

Lando Norris (24) kämpft derzeit als Zweitplatzierter um die WM-Krone in der Königsklasse. © Simon WOHLFAHRT / AFP

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, hat sich der McLaren-Pilot von seiner Freundin Margarida Corceiro (21) getrennt.

Rund ein Jahr lang sollen das portugiesische Model und der F1-Fahrer demnach zusammen gewesen sein, immer wieder zeigten sie sich auch gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Am Sonntag vermieste Norris dem WM-Ersten Max Verstappen (26) das Heimspiel in Zandvoort und fuhr beim Großen Preis der Niederlande seinen zweiten Saisonsieg ein. Am Rande des Triumphs bestätigte er indirekt aber auch das Ende der Liaison mit der 21-Jährigen.

"Dazu brauche ich eine Freundin, und die habe ich nicht", antwortete der GP-Gewinner auf die Frage, ob er einen Hund haben möchte.