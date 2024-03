Machtkampf! Verstappen setzt Red Bull unter Druck: Entweder ER bleibt oder ICH gehe

Verbündeter: Dr. Helmut Marko (80) gilt seit Jahren als Unterstützer von Red-Bull-Champion Max Verstappen (26). © Hasan Bratic/dpa

Wer sitzt bei Red Bull eigentlich am längsten Hebel? Das, was dieser Tage im Formel-1-Rennstall abgeht, gleicht einem Familienstreit erster Güte.

Zunächst zog Red Bull Konsequenzen: Christian Horner (50) wurde der Rücken gestärkt und die Mitarbeiterin, die den Teamchef zuvor wegen sexueller Nötigung angeklagt hatte, suspendiert.

Doch das ist nicht alles: Denn im Team brodelt es gewaltig, es geht um die Ablösung des Verstappen-Vertrauten Dr. Helmut Marko (80), intern langjähriger Widersacher von Horner.

Dieser bekam aufgrund der angespannten Gesamtlage eigentlich einen Maulkorb verpasst, äußerte sich aber eigenwillig am Freitag: "Es gibt so viele Gerüchte. Ich will dazu eigentlich gar nichts sagen." Am heutigen Samstag sei ein klärendes Gespräch mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (48) anberaumt.

Ein mögliches Aus des engsten Vertrauten Verstappens würde wiederum dem Fahrer so gar nicht schmecken. Der 26-Jährige äußerte deutlich: "Wenn so eine wichtige Säule wegfällt, das habe ich dem Team auch gesagt, ist das nicht gut für meine Situation. Helmut muss bleiben, das ist auch für mich ganz wichtig. Meine Loyalität zu ihm ist sehr groß."