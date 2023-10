Medical Car besser als Formel-1-Star? Panne sorgt für Spott vor USA-Grand-Prix!

Vor dem USA-Grand-Prix kam es zu einer TV-Panne bei der Formel 1: In der Fahrerwertung wurde das Medical Car als besser als mancher Pilot eingestuft.

Von Aliena Rein

Austin (USA) - Logan Sargeant (22) hat in der Formel 1 gerade wenig zu lachen. Der Youngster konnte in seiner Premierensaison noch kein einziges Mal in die Punkteränge fahren, kommt regelmäßig gar nicht erst ins Ziel. Und nun gab es ausgerechnet auf seiner Heimstrecke einen Fauxpas, der ihm ordentlich Spott einbringt ...

Logan Sargeant (22) hat in der Formel 1 aktuell keine einfache Zeit. © JIM WATSON / AFP Der Williams-Pilot sorgte erst beim vergangenen Grand Prix in Katar für Schlagzeilen, als er das Rennen völlig dehydriert vorzeitig aufgeben musste, jetzt will der US-Amerikaner beim Heim-Grand-Prix in Austin, Texas endlich zum ersten Mal Punkte sammeln und sich endgültig einen Stammplatz für das kommende Jahr sichern. Zuvor sorgte aber ein Patzer in der TV-Einblendung für erhebliches Gelächter - auf Kosten des 22-Jährigen! Denn als beim Freien Training am Freitag die aktuelle Fahrerwertung eingeblendet wurde, standen dort nicht nur die 20 Formel-1-Piloten, sondern auch das Medical Car 1 und das Safety Car 2 als Fahrer aufgelistet. Formel 1 Keine Formel 1 im Schumi- und Vettel-Land: Diese Partei will das endlich ändern! Doch diese fanden sich nicht beide am Ende der Fahrerwertung wieder: Kurioserweise wurden dem Medical Car bereits zwei eingefahrene Punkte zugeschrieben - mehr, als Logan Sargeant hat!

Logan Sargeant konnte sich in der Formel 1 noch nicht etablieren