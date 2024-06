Es geht um Mick Schumacher: Onkel Ralf schießt gegen Ex-Formel-1-Funktionär

Köln - Derzeit hat Mick Schumacher (25) kein festes Cockpit in der Formel 1 . Dennoch ist ein Streit wegen des Sohnes von Motorsport-Legende Michael Schumacher (55) entbrannt. Die Hauptprotagonisten: Günther Steiner (59) und Micks Onkel Ralf (48)!

Ralf Schumacher (48) kann die Kritik von Günter Steiner (59, nicht im Bild) nicht verstehen. © Federico Basile/Ipa Sport/IPA via ZUMA Press/dpa

Der sechsfache Grand-Prix-Sieger hat jetzt scharf gegen den RTL-Experten geschossen. "Ich verstehe diese sinnlosen Seitenhiebe und Kommentare nicht. Ich weiß nicht, ob er der Beste ist, das zu beurteilen. Langsam habe ich das Gefühl, dass er das Comeback bei Alpine verhindern will", so Ralf in einem Instagram-Video.

Der Hintergrund: Der 25-Jährige scheint tatsächlich gute Chancen auf das freigewordene Cockpit bei Alpine F1 in der kommenden Saison zu haben. Steiner hingegen hält wohl gar nicht viel von dieser Idee.

Daher sagte er vor wenigen Tagen in einem Interview, dass er dem französischen Rennstall davon abrate, den Neffen von Cora Schumacher (47) zu verpflichten, da es noch etliche stärkere Fahrer gebe.

Die Aussagen von Micks ehemaligen Chef, Steiner und der 25-Jährige arbeiteten 2021 und 2022 bei Haas F1 zusammen, gefallen Ralf jedoch gar nicht.