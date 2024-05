Krisen-Team holt Legende: Ex von Heidi Klum feiert überraschendes Formel-1-Comeback!

London (Großbritannien) - Eine Formel-1-Legende mischt offenbar wieder in der Königsklasse mit! Flavio Briatore (74) soll den Alpine-Rennstall auf Vordermann bringen. Dabei wartet auf den früheren Weltmeister-Macher allerdings eine Menge Arbeit.

Zudem gilt der Italiener als Entdecker von Fernando Alonso (42), den er 2005 und 2006 an der Renault-Spitze auf dem Weltmeister-Thron hievte.

Gemeinsam mit seiner Ex Heidi Klum (50) und Tochter Leni (20) wurde der 74-Jährige zuletzt beim Großen Preis von Monaco gesichtet, seine Tätigkeit bei Alpine soll er laut dem Bericht bereits aufgenommen haben.

Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, hat sich Renault-CEO Luca De Meo (56) persönlich an seinen Landsmann gewandt und ihn als Berater für das kriselnde F1-Team des französischen Automobil-Herstellers angeworben.

Der Formel-1-Rennstall Alpine zählt derzeit zu den Sorgenkindern der Königsklasse. © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Von der FIA wurde er im Anschluss auf unbestimmte Zeit gesperrt, jedoch hob ein französisches Gericht die Sanktion aufgrund der schwachen Beweislage später wieder auf.

Daher steht einem Engagement bei Alpine mittlerweile auch nichts mehr im Weg, dort findet der Italiener aber einen großen Scherbenhaufen vor.

Das Team hat nach acht Rennen erst zwei Zähler auf dem Konto und liegt damit auf dem vorletzten Platz der Konstrukteurs-WM. Dazu gesellen sich immer wieder Themen abseits der Strecke.

Nach dem schwachen Saisonstart verabschiedeten sich direkt zwei Techniker, auch der Verkauf des Rennstalls stand zwischenzeitlich im Raum.

Am vergangenen Wochenende verursachte Pilot Esteban Ocon (27) in Monaco zudem gleich in der ersten Runde bei einem sehr ambitionierten Überholmanöver einen Unfall - ausgerechnet mit Teamkollege Pierre Gasly (28).

Mit Briatore soll sich das Chaos beruhigen, außerdem buhlt der F1-Kenner wohl um die Dienste von Stardesigner Adrian Newey (65), der bei Red Bull zum Saisonende das Handtuch wirft.