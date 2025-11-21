Wenig Glamour in Las Vegas: Peinliches Gully-Gate in der Formel 1

Las Vegas (USA) - Es soll ein Wochenende voller Glanz und Glamour werden, doch der Grand Prix von Las Vegas in der Formel 1 ist schon vor dem ersten offiziellen Rennen eine Farce. Erst hatte es wie aus Eimern geschüttet, stand die Strecke unter Wasser, dann wurde das 2. Freie Training aufgrund eines Gullydeckel-Gates abgebrochen.

Ein Blick auf die Strecke von Las Vegas, wo sich im Freien Training das Gully-Gate ereignete. © John Locher/AP/dpa

Nachdem es tagelang geregnet hatte, stand die Strecke noch am Mittwoch komplett unter Wasser. Der rund sechs Kilometer lange Rundkurs trocknete zwar dann bis zu den Freien Trainings ab, doch dort gab es die nächste unerfreuliche Nachricht: Selbst nach zwei Jahren haben die US-Amerikaner das Problem der Gully-Deckel nicht gelöst.

Bereits 2023 war es zum Skandal gekommen, als sich beim ersten Freien Training eine Kanalabdeckung gelöst hatte und den Ferrari von Carlos Sainz (31) damals schwer beschädigte. Nach nur acht Minuten war der Spanier über den auf die Strecke ragenden Gully-Deckel gefahren und hatte damit unfreiwillig seinen Boliden geschrottet.

Das passierte in der Nacht zu Freitag zum Glück keinem Fahrer, das Training musste jedoch - wie schon 2023 - abgebrochen werden.

Zwar gab die Rennleitung die Strecke noch einmal für fünf Minuten frei, doch kurz danach war aufgrund von Sicherheitsbedenken Schluss.