Zoff in der Formel 1 eskaliert! Norris schimpft über Verstappen: "Dieser Typ ist gefährlich!"

Mexiko - Eigentlich sind sie gute Kumpel, doch seit dieser Saison bekämpfen sie sich auf der Rennstrecke bis aufs Messer. Am Sonntag zündete eine weitere Eskalationsstufe im Streit zwischen Weltmeister Max Verstappen (27, Red Bull) und Verfolger Lando Norris (24, McLaren) in der Formel 1 .

Max Verstappen (27, l.) und Lando Norris (24, r.) sind eigentlich Kumpel, doch auf der Rennstrecke eskaliert der sportliche Zoff zwischen den beiden. © IMAGO / PanoramiC

"Ich will gute und harte Kämpfe mit ihm haben, aber faire. Es ist nicht mein Job, ihn zu kontrollieren", sagte Norris nach dem Zoff.

In einem wilden Rennen in Mexiko City lieferten sich beide einen erbitterten Kampf um die Plätze, der den Niederländer am Ende wichtige Punkte in der WM-Wertung kostete.

Nutznießer war Carlos Sainz (30) im Ferrari, der den Grand Prix gewann. Norris wurde immerhin noch Zweiter, Verstappen landete nach zwei Zeitstrafen nur auf dem sechsten Rang.

Dabei startete das Rennen für den Titelverteidiger optimal. Von Platz zwei aus gestartet, schnappte er sich gleich die Führung von Sainz, Norris blieb vorerst Dritter.

Nach einem Unfall gleich zu Beginn musste aber das Safety Car auf die Strecke, danach holte sich Sainz die Führung zurück. Verstappen wollte das nicht auf sich sitzen lassen, fuhr einen ganz heißen Reifen, die Kommentatoren bei Sky sagten lachend: "Er ist einfach ein Straßenköter."

Denn plötzlich musste der Niederländer auch noch die Attacke von Norris abwehren. Er drängte ihn in der zweiten Runde von der Strecke, Norris kürzte über den Rasen ab und landete vor Verstappen.