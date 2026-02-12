Skisprung-Trainer von Olympia verbannt! "Es geht um Alkoholprobleme"

Mailand (Italien) - Paukenschlag: Finnlands Skispringer müssen für den Rest der Winterspiele ohne ihren Cheftrainer Igor Medved (44) auskommen. Der gebürtige Slowene sei wegen Fehlverhaltens vom Wettbewerb ausgeschlossen worden, teilte das Internationale Olympische Komitee am Donnerstagvormittag mit.

Der finnische Skisprung-Trainer Igor Medved (44) ist von den olympischen Wettkämpfen ausgeschlossen worden. (Archivbild) © imago / GEPA pictures

Kurz nach dem Knallhart-Ausschluss von Skeletoni Vladyslav Heraskevych (27) gab das IOC in einer offiziellen Stellungnahme bekannt: "Medved ist heute nach Hause gereist. Es geht um Alkoholprobleme." Rumms!

Weitere Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt, weshalb offen bleibt, was im Lager der Skandinavier genau vorgefallen war.

"Wir nehmen den Verstoß gegen die Teamregeln sehr ernst und werden umgehend reagieren", erklärte Janne Hänninen, Direktor des finnischen Teams, ohne sich aber zu dem Vorfall weiter zu äußern.