Skisprung-Trainer von Olympia verbannt! "Es geht um Alkoholprobleme"
Mailand (Italien) - Paukenschlag: Finnlands Skispringer müssen für den Rest der Winterspiele ohne ihren Cheftrainer Igor Medved (44) auskommen. Der gebürtige Slowene sei wegen Fehlverhaltens vom Wettbewerb ausgeschlossen worden, teilte das Internationale Olympische Komitee am Donnerstagvormittag mit.
Kurz nach dem Knallhart-Ausschluss von Skeletoni Vladyslav Heraskevych (27) gab das IOC in einer offiziellen Stellungnahme bekannt: "Medved ist heute nach Hause gereist. Es geht um Alkoholprobleme." Rumms!
Weitere Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt, weshalb offen bleibt, was im Lager der Skandinavier genau vorgefallen war.
"Wir nehmen den Verstoß gegen die Teamregeln sehr ernst und werden umgehend reagieren", erklärte Janne Hänninen, Direktor des finnischen Teams, ohne sich aber zu dem Vorfall weiter zu äußern.
Nach Medved-Ausschluss: Lasse Moilanen übernimmt interimsweise
Der seit Sommer 2024 im Amt befindliche Coach gestand derweil: "Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir sehr leid", so der 44-Jährige, dessen Posten nun Lasse Moilanen bis zum Ende der Winterspiele übernimmt.
"Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen. Ich wünsche dem Team viel Ruhe, damit es sich auf die Spiele konzentrieren und die gute Arbeit fortsetzen kann", ergänzte Medved, ehe er abschließend erklärte: "Ich werde mich zu diesem Thema nicht weiter äußern."
Aufgrund des Suff-Vorfalls wurde die für den heutigen Donnerstag geplante Pressekonferenz der finnischen Skispringer abgesagt.
Titelfoto: imago / GEPA pictures