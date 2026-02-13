 119.288

Olympia 2026 im Ticker: Gibt es heute das nächste Gold für Deutschland?

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am sechsten Wettkampftag sackten die deutschen Rodler die nächste Goldmedaille ein und rasten zum Olympiasieg in der Team-Staffel.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

13. Februar, 8.30 Uhr: Olympia-Tag sieben! Was ist heute für Team D drin?

Weiter geht's! Auch heute stehen wieder mehrere Medaillenentscheidungen an und aus deutscher Sicht sind die Chancen auf Edelmetall vielversprechend.

Im Skeleton der Männer liegen Axel Jungk (34) und Christopher Grotheer (33) nach zwei von insgesamt vier Durchgängen auf Podiumskurs. Die Rückstande auf den führenden Briten Matt Weston (28) betragen 0,30 beziehungsweise 0,46 Sekunden. Damit ist selbst Gold noch möglich.

Die Entscheidung steigt am Abend ab 19.30 Uhr im dritten Lauf, ehe ab 21.05 Uhr dann um die Medaillen gefahren wird.

Im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer ruhen die deutschen Hoffnungen ab 14 Uhr auf Philipp Nawrath (33), Philipp Horn (31), Justus Strelow und David Zobel (beide 29), die um Edelmetall laufen.

Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.
Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.  © Alessandra Tarantino/AP/dpa

12. Februar, 23.39 Uhr: Das war der sechste Wettkampftag!

Damit verabschieden wir uns aus dem sechsten Wettkampftag, der ganz im Zeichen des dritten Olympiasieges der deutschen Rodler in der Team-Staffel stand.

In unserem Medaillenspiegel könnt Ihr nachschauen, wo sich Deutschland aktuell im Nationenvergleich einreiht.

12. Februar, 23.38 Uhr: Deutsche Eishockey-Männer feiern Olympia-Start nach Maß

Im letzten Drittel bringt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihren Zwei-Tore-Vorsprung über die Ziellinie und gewinnt zum Start der Spiele mit 3:1 gegen Dänemark.

Leon Draisaitl (1.) und Tim Stützle (25./31.) erzielten die Treffer fürs DEB-Team, Oscar Mølgaard glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (14.). Am Samstag (12.10 Uhr) steht nun das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland auf dem Programm.

12. Februar, 22.43 Uhr: DEB-Team geht mit Führung ins letzte Drittel

Mit dem 3:1 für Deutschland ertönt die Sirene zur letzten Unterbrechung.

Inzwischen haben sich Draisaitl und Co. die Führung hier auch verdient und sind auf Kurs Auftaktsieg.

12. Februar, 22.24 Uhr: Deutschland baut die Führung aus

Das DEB-Team nutzt das Powerplay aus, Tim Stützle schnürt seinen Doppelpack zum 3:1 (31.)!

Der Stürmer von den Ottawa Senators will Draisaitl in der Mitte anspielen, der Pass wird allerdings von einem Dänen abgefälscht und landet im Kasten.

Tim Stützle (l.) erzielt den dritten Treffer für das DEB-Team.
Tim Stützle (l.) erzielt den dritten Treffer für das DEB-Team.  © PIERO CRUCIATTI / AFP

12. Februar, 22.19 Uhr: Doppeltes Gold für die Niederlande im Shorttrack

Während im Eishockey noch die Kufen klirren, wurden im Shorttrack schon Medaillen verteilt.

Bei den Frauen setzte sich über 500 Meter Xandra Velzeboer vor der Italienerin Arianna Fontana durch. Bronze ging an Courtney Sarault aus Kanada. Im Finale über 1000 Meter bei den Männern jubelte ebenfalls Oranje: Jens van 't Wout landete ganz oben auf dem Podest vor dem Chinesen Long Sun sowie dem Koreaner Jongun Rim auf den Plätzen zwei und drei.

12. Februar, 22.10 Uhr: Deutschland geht erneut in Front!

Tim Stützle trifft nach starkem Assist von John Peterka sehenswert aus der Drehung zum 2:1 für Deutschland (25.)!

Eigentlich kamen die Dänen weiterhin etwas stärker aus der Viertelpause, doch allmählich bringt das DEB-Team mehr Energie aufs Eis. Das Tor und der erneute Vorsprung dürften jetzt nicht schaden.

12. Februar, 21.44 Uhr: Unentschieden nach dem ersten Drittel

Die erste Pause läuft, zwischen Deutschland und Dänemark steht es weiter 1:1.

Das DEB-Team erwischte einen Traum-Start mit dem Draisaitl-Tornach 23 Sekunden, ein Alu-Treffer von Bruggisser rüttelte die Dänen aber wach. Im Laufe der Minuten kamen diese so zu immer mehr Chancen und belohnten sich schließlich mit dem Ausgleich.

12. Februar, 21.31 Uhr: Dänemark gleicht aus

Das hatte sich in den vergangenen Minuten leider etwas angedeutet: Oscar Mølgaard trifft zum 1:1-Ausgleich für die Dänen (14.).

Keeper Philipp Grubauer rutscht der Puck ausgerechnet gegen seinen Vereinskollegen von den Seattle Kraken durch die Beine und Handschuhe ins leere Tor.

Das DEB-Team kassiert den Ausgleich.
Das DEB-Team kassiert den Ausgleich.  © PIERO CRUCIATTI / AFP

12. Februar, 21.23 Uhr: Freude in Russland wegen Olympia-Ausschluss

In Russland kam der Ausschluss des Skeleton-Piloten Vladyslav Heraskevych aufgrund seines Helms mit Bildern im Krieg verstorbener Sportler aus der Ukraine offenbar gut an.

"Die Regeln gelten für alle", sagte der Duma-Abgeordnete Amir Chamitow der russischen Staatsagentur Tass. "Natürlich ist das für solche Teilnehmer eine unangenehme Erkenntnis, aber hier muss man sich entscheiden: Ist man Sportler oder politischer Agitator?"

IOC-Chefin Kirsty Coventry hatte die Entscheidung des Komitees unter Tränen bekannt gegeben. Die ukrainischen Rodler solidarisierten sich inzwischen mit ihrem Landsmann. Nach dem Rennen in der Team-Staffel knieten sich Julianna Tunyzka, Andrij Mandsij, Ihor Hoj, Nasarij Katschmar, Olena Stezkiw und Olexandra Moch gemeinsam hin und hielten ihre Helme hoch.

Vladyslav Heraskevych widersetzte sich den IOC-Vorgaben und durfte deshalb letztlich nicht an den Start gehen.
Vladyslav Heraskevych widersetzte sich den IOC-Vorgaben und durfte deshalb letztlich nicht an den Start gehen.  © Robert Michael/dpa

12. Februar, 21.11 Uhr: Deutsche Eishockey-Männer starten in die Olympischen Spiele

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft greift ab jetzt im ersten Vorrundenspiel der Gruppe C gegen Dänemark in die Spiele ein - und wie!

Schon nach 23 Sekunden bringt Superstar Leon Draisaitl das DEB-Team mit 1:0 in Führung - einen besseren Auftakt kann man sich wohl kaum wünschen.

Leon Draisaitl (l.) und Co. durften schon nach wenigen Sekunden jubeln.
Leon Draisaitl (l.) und Co. durften schon nach wenigen Sekunden jubeln.  © PIERO CRUCIATTI / AFP

12. Februar, 21.10 Uhr: Unfassbares Sturz-Comeback bei den Snowboarderinnen!

Gaon Choi aus Südkorea schnappt sich die Goldmedaille in der Halfpipe, dabei stürzte die 17-Jährige bei ihrem ersten Lauf heftig und musste länger behandelt werden, ehe sie zum Abschluss das beste Ergebnis hinlegte!

Mit 90.25 Punkten landete sie am Ende vor der favorisierten US-Amerikanerin Chloe Kim auf Platz zwei und Mitsuki Ono aus Japan, die sich über Bronze freuen kann.

"Ich hätte nicht gedacht, dass sie nach diesem Sturz wieder einfach so aufsteht", sagte ZDF-Kommentator Andreas Kürten zum Triumph von Choi, die anschließend vor Freude in Tränen ausbrach.

Gaon Choi aus Südkorea konnte ihr Glück kaum fassen: Nach einem heftigen Sturz flog sie noch zu Gold.
Gaon Choi aus Südkorea konnte ihr Glück kaum fassen: Nach einem heftigen Sturz flog sie noch zu Gold.  © Oliver Weiken/dpa

12. Februar, 19.17 Uhr: Deutsche Rodel-Staffel fährt zu Gold!

Der deutsche Medaillenregen im Rodeln findet in der Mixed-Staffel seinen Höhepunkt mit der nächsten Goldmedaille!

Mit 0,542 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierten Österreicher sausten Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Dajana Eitberger und Magdalena Matschina sehr souverän zum nächsten Sieg. Gastgeber (+0,849 Sekunden) Italien freut sich als Dritter über Bronze.

Damit konnte Team D in jedem Rodel-Wettbewerb mindestens eine Medaille einsacken.

Die deutsche Rodel-Staffel jubelt über Gold!
Die deutsche Rodel-Staffel jubelt über Gold!  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 18.49 Uhr: Nächste Rodel-Medaille für Deutschland?

Vor einigen Minuten ist die Mixed-Staffel der Rodler und Rodlerinnen ins Medaillenrennen gestartet.

Mit den beiden Einzel-Olympiasiegern Max Langenhan und Julia Taubitz sowie dem Silber-Doppelsitzer der Damen Eitberger/Matschina und dem Bronze-Doppelsitzer der Herren Wendl/Arlt dürfte Team D erneut gute Chancen aufs Podest haben.

Titelfoto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: