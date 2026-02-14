Schon dreimal operiert: Ski-Star Lindsey Vonn teilt erschreckende Fotos aus dem Krankenhaus

Treviso (Italien) - Erschütternde Einblicke! Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt erneut gemeldet und Bilder aus dem Krankenbett geteilt, die das Ausmaß ihrer heftigen Verletzung greifbar machen.

Lindsey Vonn (41) musste nach ihrem Unfall in Cortina per Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

Am Mittwochabend postete der US-Ski-Star drei Fotos auf Instagram. Diese zeigen die 41-Jährige sichtlich gezeichnet in der Klinik, ein Metallgestell hält ihr lädiertes Bein zusammen.

"Ich hatte heute meine dritte Operation und sie war erfolgreich. Erfolg heißt heute etwas völlig anderes als noch vor ein paar Tagen", schrieb die Olympiasiegerin von 2010 zu den Schnappschüssen.

Immerhin mache Vonn bereits langsam Fortschritte: "Ich weiß, dass ich wieder in Ordnung kommen werde", versicherte die Ski-Queen.

Sie bedankte sich bei allen Ärzten sowie dem medizinischen Personal. "Außerdem herzlichen Glückwunsch an meine Teamkollegen und alle Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir Grund zum Jubeln geben", richtete sie ihren Blick auf die laufenden Spiele in Italien.

Vonn war bei der Abfahrt in Cortina an einem Tor hängengeblieben und böse gestürzt. Dabei zog sie sich eine "komplexe Schienbeinfraktur" im linken Bein zu, die "mehrere Operationen" erfordert, wie sie bereits in einem früheren Post erklärt hatte.