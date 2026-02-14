 144.036

Olympia 2026 im Ticker: Historisches Gold für Brasilien, Pleite für deutsches Eishockey-Team!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Parallel zur 3:4-Niederlage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft holt Lucas Pinheiro Braathen Gold für Brasilien.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am siebten Wettkampftag sackten die deutschen Skeletonis die nächsten Medaillen ein: Im Einzelwettbewerb raste Axel Jungk zu Silber, sein Teamkollege Christopher Grotheer zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

14. Februar, 14.47 Uhr: Jetzt kämpfen die Biathletinnen um Medaillen

Schlag auf Schlag geht es weiter! Im Schneetreiben von Antholz kämpfen jetzt die Biathletinnen um Medaillen.

Die vier deutschen Starterinnen gehen innerhalb weniger Minuten ins Rennen, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Franziska Preuß starten alle zwischen 15.01 Uhr und 15.05 Uhr.

Dabei war Selina Grotian bis heute Morgen gar nicht eingeplant gewesen: Die 21-Jährige rückt durch die krankheitsbedingte Absage von Janina Hettich-Walz ins Team.

Vanessa Voigt startet heute als erste Deutsche und will ihr gutes Rennen aus dem Einzel wiederholen.
14. Februar, 14.35 Uhr: Lucas Pinheiro Braathen holt historisches Gold für Brasilien

Parallel zum deutschen Eishockey-Spiel ist der zweite Lauf im Riesenslalom zu Ende gegangen - mit einem historischen Sieg! Lucas Pinheiro Braathen sicherte sich dank seines großen Vorsprungs aus dem ersten Lauf die Goldmedaille, es ist die erste Medaille überhaupt für Brasilien bei Olympischen Winterspielen.

0,58 Sekunden hinter dem in Norwegen geborenen Braathen gewann der Schweizer Marco Odermatt Silber, sein Landsmann Loic Meillard holte Bronze.

Bitter aus deutscher Sicht war der Ausfall von Fabian Gratz, der als Zehnter aussichtsreich in den zweiten Lauf gestartet war. Stattdessen wurde Alexander Schmid auf Platz 13 nach einer guten Aufholjagd bester Deutscher, Anton Grammel belegte am Ende Platz 14.

14. Februar, 14.30 Uhr: Das Spiel ist aus, Deutschland verliert gegen Lettland

Schade! Kurz vor Schluss donnert Deutschland den Puck noch einmal gegen den Pfosten und verpasst so den Ausgleich.

Am Ende steht deshalb eine 3:4-Niederlage gegen Lettland. Weiter geht es für das DEB-Team am Sonntagabend um 21.10 Uhr gegen einen der Topfavoriten, Team USA.

Viermal musste Goalie Philipp Grubauer den Puck vorbeilassen, Deutschland verlor 3:4 gegen Lettland.
14. Februar, 14.26 Uhr: Tim Stützle bringt Deutschland wieder ran

Geht hier noch was? Tim Stützle bringt die deutschen Eishockey-Männer wieder ran, verkürzt auf 3:4 gegen Lettland.

Zwei Minuten sind noch zu spielen, erzielt Deutschland den Ausgleich, geht es in die Overtime.

14. Februar, 14.17 Uhr: Lettland führt gegen Deutschland

Ist das bitter! Erstmals in diesem olympischen Eishockey-Turnier liegt Deutschland hinten, Lettland stellt auf 3:2.

Eduards Tralmaks bringt die Letten in Front, zum ersten Mal in diesem Spiel braucht sein Team dabei keine Überzahlsituation für einen Treffer. Nur wenige Minuten später erhöht Renars Krastenbergs sogar auf 4:2.

Rund acht Minuten hat Deutschland noch, um zumindest die Overtime zu erzwingen.

Deutschland liegt gegen Lettland hinten.
14. Februar, 13.21 Uhr: Lettland gleicht gegen Deutschland aus

Schon wieder gleicht Lettland im Eishockey gegen Deutschland aus!

Dieses Mal war das DEB-Team in der doppelten Unterzahl, nachdem Jonas Müller und Tobias Rieder für jeweils zwei Minuten vom Eis geschickt worden waren. Das Power Play nutzte Lettland eiskalt aus, Dans Locmelis (29. Minute) verlud Goalie Philipp Grubauer zum zweiten Mal an diesem Tag.

14. Februar, 13.21 Uhr: Deutschland beim Sieg von Norwegen Vierte in der Langlauf-Staffel

Schade! Am Ende ist Deutschland dank Schlussläuferin Pia Fink sogar noch auf den vierten Platz vorgerückt, die Medaillenränge waren allerdings zu weit weg.

Gold sichert sich Norwegen fast eine Minute vor den großen Favoriten aus Schweden, die trotz des Sturz-Pechs von Ebba Andersson noch auf den Silberrang vorarbeiteten, Bronze ging an Finnland.

Deutschland um 2022-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler verpasst in der 4x7,5-Kilometer-Staffel die Medaillenränge.
14. Februar, 13.03 Uhr: Helen Hoffmann schiebt deutsche Staffel auf Rang fünf vor

Es geht nach vorne! Helen Hoffmann übergibt auf Platz fünf liegend auf die deutsche Schlussläuferin Pia Fink.

Die Medaillen sind allerdings wohl außer Reichweite, Norwegen dreht an der Spitze einsam seine Kreise, Finnland als zweites Team hat 48 Sekunden Rückstand, Italien auf Rang drei 57 Sekunden. Schweden hat sich nach dem Sturz-Drama um Andersson wieder auf Platz vier vorgearbeitet, Deutschland liegt aktuell rund eineinhalb Minuten hinter Norwegen.

14. Februar, 12.42 Uhr: Deutsche Eishockey-Profis kontern Ausgleich sofort

Das deutsche Eishockey-Team liegt weiter auf Siegkurs!

Zwar glich Lettland im Power Play durch Dans Locmelis (16. Minute) zunächst aus, doch es dauerte nur 68 Sekunden, bis Deutschland durch Lukas Kalble den alten Abstand wiederherstellte.

14. Februar, 12.41 Uhr: Deutschland rückt in der Langlauf-Staffel wieder etwas weiter ran

Auch Katharina Hennig Dotzler, 2022 noch mit Gold und Silber bei Olympia dekoriert, kann Deutschland im Langlauf zeitlich nicht näher an die Spitze heranführen. Zumindest liegt Deutschland beim zweiten Wechsel jetzt aber auf Platz sieben.

Auf die nach mehreren Stürzen der Schwedin Ebba Andersson auf Platz 1 vorgerückten Norwegerinnen fehlten beim Wechsel auf Helen Hoffmann 52,5 Sekunden.

