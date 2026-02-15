Fan fliegt Hunderte Kilometer für heißes Sauna-Date mit "begehrtester Junggesellin" der Olympischen Spiele
Mailand (Italien) - US-Rodlerin Sophia Kirkby hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie bei Olympia 2026 nicht nur Edelmetall für den Hals, sondern auch für den Ringfinger sucht. Also schmiss sich die 24-Jährige offensiv auf den italienischen Dating-Markt und ernannte sich selbst kurzerhand zur "begehrtesten Junggesellin" der Spiele. Am Valentinstag wurde es bei ihr jetzt romantisch - und heiß!
Seit Beginn ihres Olympia-Abenteuers gewährte die Amerikanerin ihren Followern auf Instagram nicht nur Einblicke in den Sport, vielmehr stand die Suche nach der großen Liebe im Vordergrund.
Unmittelbar nach der Ankunft in Italien war die Tinder-App heruntergeladen, bewerben durfte sich explizit jeder, egal ob Wintersport-Kollege, Fan oder Einheimischer.
Zum Fest des Heiligen Valentinus am Samstag erhielt dann aber ausgerechnet eine vorherige Bekanntschaft den Zuschlag für ein Date.
"Er ist ein Fan, der mir schon vor zwei Wochen eine Nachricht geschickt hat", verriet Kirkby der "New York Post".
Der Verehrer ließ sich dabei nicht lumpen, denn er gastierte tatsächlich gar nicht in der Nähe des olympischen Austragungsortes. Stattdessen flog er Hunderte Kilometer für das Rendezvous mit der Rodlerin.
"Er kommt eigentlich aus den Vereinigten Staaten und lebt derzeit in Großbritannien", so Kirkby. "Er ist nur hierhergeflogen, um mich zu sehen."
Sophia Kirkby verbringt Valentinstag mit heißem Sauna-Date
"Er sagte: 'Hey, ich habe gerade erfahren, dass ich vom 13. bis zum 16. frei habe. Wäre es komisch, wenn ich vorbeikomme und ein Airbnb fünf Minuten von dir entfernt buche?' Und ich antwortete: 'Mach das ruhig.'", erzählte die Olympionikin.
Am Valentinstag ging es gemeinsam in die Sauna, ehe der Kavalier die Junggesellin noch zum Abendessen in ein Sterne-Restaurant in Cortina ausführte, wie Kirkby auf Instagram enthüllte.
"Sein Gesicht zeige ich nicht, aber ich sage nur so viel: Die Gesellschaft war sehr angenehm und die Stimmung sehr entspannt", schwärmte die Sportlerin.
Auf Kritik, dass sie sich vielleicht etwas zu sehr mit der Partnersuche beschäftigen würde, ging sie bereits ein: "Unsichere Männer sagen mir, dass ich mich auf den Wettkampf und nicht auf die Romantik konzentrieren soll. Aber meine Wettkämpfe sind schon seit Tagen vorbei."
Und das nicht erfolglos: Im Doppelsitzer fuhr sie mit Partnerin Chevonne Forgan (25) immerhin auf den fünften Platz.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/sophia.kirkby