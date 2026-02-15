 164.884

Olympia 2026 im Ticker: Preuß weint nach geplatztem Medaillen-Traum bittere Tränen - "Tut jetzt echt weh"

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Franziska Preuß konnte in der Verfolgung nicht aufs Podest springen und ließ ihrem Frust anschließend freien Lauf.

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am neunten Wettkampftag hat die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr nach einem starken ersten Durchgang die Medaillen-Überraschung im Riesenslalom leider verpasst. Am Abend wollen die schwarz-rot-goldenen Skeletonis im Mixed-Team aber ihr nächstes Edelmetall ergattern.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

15. Februar, 17.51 Uhr: Niederländischer Doppelsieg im Eisschnelllauf

Wie schon über 1000 Meter gehen auch über 500 Meter die beiden begehrtesten Medaillen in die Niederlande: Dieses Mal saust Femke Kok allerdings mit einem Olympia-Rekord noch an Jutta Leerdam vorbei zur Goldmedaille.

Auch Platz drei bleibt gleich: Miho Takagi aus Japan schnappt sich ihre zweite Bronzemedaille. Sophie Warmuth aus Erfurt landet am Ende auf einem guten achten Platz.

Femke Kok gewinnt Gold über 500 Meter, Silber geht an Landsfrau Jutta Leerdam.  © Daniel Munoz / AFP

15. Februar, 17.35 Uhr: Sophie Warmuth unterliegt Jutta Leerdam

Schade! Im Duell über 500 Meter verlangt die deutsche Eisschnellläuferin Sophie Warmuth dem niederländischen Superstar Jutta Leerdam alles ab, muss sich letztlich aber geschlagen geben.

Die Goldsiegerin über 1000 Meter schiebt sich zwischenzeitlich auf Platz eins, für die Erfurterin springt vorerst der sechste Rang heraus.

15. Februar, 17.09 Uhr: Franziska Preuß nach geplatztem Medaillen-Traum enttäuscht

Deutschlands großer Biathlon-Star Franziska Preuß wartet bei Olympischen Spielen immer noch auf eine Einzelmedaille. Dass es heute in der Verfolgung trotz eines starken Starts nicht geklappt hat, ging der 31-Jährigen gehörig gegen den Strich. Im Ziel weinte sie bittere Tränen.

"Ich bin einfach nur enttäuscht, dass man es nicht durchzieht. Ich habe mich auf der Runde heute echt gut gefühlt. Dass das letzte Schießen dann wieder so scheiße läuft, tut jetzt echt weh", erklärte die Gesamtweltcup-Siegerin am ZDF-Mikro. "Ich stehe dann so unter Spannung beim letzten Schießen und habe gehört, dass die Lou (Jeanmonnot, Anm. d. Red.) neben mir einen Fehler geschossen hat. Dann wurde es bei mir so unruhig in den Beinen. Dann ging bei mir gar nichts mehr. Dann verliere ich so den Fokus auf das Zielen. (...) Es ist sehr ernüchternd, dass 30 Sekunden von einem richtig guten Rennen wieder alles zerstören."

Damit steht Preuß jedoch sinnbildlich für das deutsche Biathlon-Team bei Olympia, denn nach dem verheißungsvollen Beginn mit Bronze in der Mixed-Staffel kam kein Edelmetall mehr hinzu, was den schwächsten deutschen Biathlon-Start der Geschichte bedeutet. Vier Chancen in der Staffel und beim Massenstart bleiben den DSV-Athleten noch.

Franziska Preuß hatte die Medaille in der Verfolgung lange im Blick, ging am Ende aber leer aus.  © IMAGO / Fotostand

15. Februar, 16.47 Uhr: Annika Morgan schafft es ins Slopestyle-Finale

Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan aus Garmisch-Partenkirchen hat sich bei den Vorausscheidungen im Livigno Snow Park mit dem achten Platz für das Slopestyle-Finale am Dienstag qualifiziert.

Zuvor hatte die 24-Jährige das Weiterkommen im Big-Air-Wettbewerb noch knapp verfehlt. Jetzt hat sie sich allerdings eine Medaillenchance gesichert. Es wäre die erste für eine deutsche Snowboarderin in Italien.

Annika Morgan sichert sich eine Medaillenchance im Slopestyle.  © JEFF PACHOUD / AFP Kopieren Foto von JEFF PACHOUD / AFP

15. Februar, 15.17 Uhr: Franziska Preuß verschießt Medaille in der Verfolgung

Argh! Beim letzten Schießen unterlaufen Preuß gleich zwei Fehler, das reicht am Ende nicht mehr für einen Podestplatz. Die DSV-Athletin fährt auf Platz sechs im Ziel ein.

Lisa Vittozzi nutzt die Patzer der bis dato Führenden Suvi Minkkinen vor der letzten Runde, übernimmt die Spitzenposition und sichert sich Gold, Maren Kirkeeide aus Norwegen gewinnt Silber, die Finnin Minkkinen rutscht noch auf den Bronzerang ab.

Vanessa Voigt wird 19., Julia Tannheimer fährt auf Position 34 ein, Selina Grotian landet auf Platz 41.

Franziska Preuß war in der Verfolgung lange in Schlagdistanz, für eine Medaille hat es aber letztlich nicht gereicht.  © FRANCK FIFE / AFP

15. Februar, 15.05 Uhr: Franziska Preuß in Schlagdistanz

Franziska Preuß ist in der Verfolgung der Frauen aktuell noch fehlerfrei und läuft im Wettstreit mit Jeanmonnot und der Finnin Minkkinen wohl um den dritten Platz.

Die Norwegerin Maren Kirkeeide führt vor der Italienerin Lisa Vittozzi, beide haben ordentlich Vorsprung auf das restliche Feld und machen die Goldmedaille vermutlich unter sich aus.

15. Februar, 15.03 Uhr: Snowboard-Gold für Großbritannien

Die beiden Briten Huw Nightingale und Charlotte Bankes fahren in einem spannenden Mixed-Team-Finale beim Snowboard-Cross zur Goldmedaille vor Italien und Frankreich.

Für das deutsche Duo Leon Ulbricht und Jana Fischer war bereits im Halbfinale Schluss, im kleinen Finale reichte es dann noch zum siebten Platz. Die schwarz-rot-goldenen Snowboarder warten damit bei Olympia weiterhin auf eine Medaille.

Charlotte Bankes (r.) fuhr den Goldsieg für Großbritannien im großen Mixed-Team-Finale ein.  © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

15. Februar, 14.32 Uhr: Keine deutsche Überraschung im Riesenslalom

Ist das bitter! Lena Dürr hat im zweiten Durchgang ordentlich Federn gelassen und ist auf den neunten Platz abgerutscht.

Deutlich besser hat es Federica Brignone gemacht: Die Italienerin fährt ihren Vorsprung souverän ins Ziel und schnappt sich ihre zweite Goldmedaille. Silber teilen sich Sara Hector aus Schweden und die Norwegerin Thea Louise Stjernesund mit derselben Zeit, Bronze geht an die Italienerin Lara Della Mea. Emma Aicher wird am Ende 19.

Schade! Lena Dürr hat den Sprung aufs Podest verpasst.  © Tiziana FABI / AFP

15. Februar, 13.52 Uhr: Keine deutsche Doppel-Überraschung im Riesenslalom

Abfahrt-Silber-Gewinnerin Emma Aicher hat den zweiten Durchgang im Riesenslalom hinter sich, landet vorerst auf Platz drei, dürfte damit aber keine Medaillenchance haben.

Die schwarz-rot-goldenen Blicke sind jetzt voll und ganz auf Lena Dürr gerichtet.

15. Februar, 13.50 Uhr: Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt nachträglich Gold

Besser spät als nie! Zwölf Jahre nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi erhalten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp endlich ihre Goldmedaille!

Bei einer feierlichen Zeremonie in der ausverkauften Arena von Antholz erhielt das Quartett das Edelmetall vom deutschen IOC-Mitglied Michael Mronz. Der Sieg wurde Deutschland nachträglich zugesprochen, da Russland wegen Dopings disqualifiziert wurde. Allerdings zog sich der Prozess über Jahre hin.

Die deutsche Biathlon-Staffel von 2014 hat nachträglich die Goldmedaille überreicht bekommen.  © Hendrik Schmidt/dpa

15. Februar, 13.33 Uhr: Gelingt Lena Dürr die Sensation?

Vor wenigen Minuten ist der zweite und finale Durchgang im Riesenslalom gestartet.

Die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr belegt aktuell den zweiten Platz und hat damit überraschend Medaillenchancen. Kann die 34-Jährige tatsächlich aufs Treppchen springen? Die Daumen sind gedrückt.

