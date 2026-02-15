 167.815

Olympia 2026 im Ticker: Silber und Bronze für deutsche Skeletonis!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutschen Skeletonis gewinnen Silber und Bronze im Mixed-Team, Großbritannien holt Gold.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am neunten Wettkampftag hat die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr nach einem starken ersten Durchgang die Medaillen-Überraschung im Riesenslalom leider verpasst. Dafür hagelte es am Abend gleich zwei Skeleton-Medaillen: Susanne Kreher und Axel Jungk holten im neuen Mixed-Team-Wettbewerb Silber, Bronze ging an Jaqueline Pfeifer und Christopher Grotheer.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

15. Februar, 21.08 Uhr: Gelingt den deutschen Eishockey-Männern die Überraschung?

Die Eishockey-Nationalmannschaft steht in wenigen Minuten (21.10 Uhr) vor einer Mammutaufgabe: Im dritten Spiel der Gruppe C wartet der Spitzenreiter USA.

Für Deutschland geht es nach der überraschenden Pleite gegen Lettland vor allem um die Platzierung, das Weiterkommen an sich ist bereits gesichert. Als Gruppensieger oder bester Gruppenzweiter würden Draisaitl und Co. aber die Zwischenrunde vermeiden.

15. Februar, 20.40 Uhr: Norwegisches Drama und deutsche Enttäuschung bei den Skispringerinnen!

Die Halbzeit-Führende Eirin Maria Kvandal (282,7 Punkte) schrammt knapp an Gold vorbei, weshalb unten an der Großschanze auch ein paar Tränen fließen. Den Spitzenplatz schnappt ihre norwegische Teamkollegin Anna Odine Stroem weg (284,8 Punkte), die damit wie schon auf der Normalschanze triumphiert. Trotzdem fallen sich die Skandinavierinnen in die Arme, selbst die Schwedin Frida Westman feiert als Viertplatzierte mit. Nika Prevc (271,5) wird doch noch Dritte und ergattert Bronze.

Überraschend landet Agnes Reisch als beste Deutsche auf Platz zehn, Selina Freitag wird 17., für Juliane Seyfahrt reicht es am Ende nur zum 23. Rang. Für den DSV ist das ein enttäuschendes Ergebnis, denn erstmals überhaupt verabschieden sich die schwarz-rot-goldenen Skispringerinnen ohne Edelmetall von Olympischen Winterspielen.

Anna odine Stroem gewinnt Gold auf der Großschanze!
Anna odine Stroem gewinnt Gold auf der Großschanze!  © JAVIER SORIANO / AFP

15. Februar, 20.02 Uhr: Kaum Medaillenchancen für deutsche Skispringerinnen

Vor dem finalen Durchgang der Skispringerinnen auf der Großschanze ist Juliane Seyfarth als Neunte die beste Deutsche, hat damit aber vermutlich kaum eine Chance auf Edelmetall.

Gleich vier Norwegerinnen um Spitzenreiterin Eirin Maria Kvandal führen das Feld an, Nika Prvc dürfte es als Fünfte ebenfalls schwer haben, aufs Podest zu springen. Mehrere Athletinnen hatten am Ende mit viel Rückenwind allerdings auch äußerst ungünstige Bedingungen.

15. Februar, 19.36 Uhr: Silber und Bronze für Deutschland, Großbritannien holt Gold!

Der Brite Matt Weston fährt nach dem Einzel-Olympiasieg erneut in seiner eigenen Klasse und gemeinsam mit Tabitha Stoecker so an Kreher/Jungk vorbei zu Gold!

Das Dresdner Duo Axel Jung und Susanne Kreher holt am Ende mit 0,17 Sekunden Rückstand Silber, Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer freuen sich mit einer Hundertstelsekunde mehr über Bronze.

Axel Jung und Susanne Kreher freuen sich über ihre zweite Silbermedaille!
Axel Jung und Susanne Kreher freuen sich über ihre zweite Silbermedaille!  © Robert Michael/dpa

15. Februar, 19.28 Uhr: Kreher/Jungk bleiben hauchdünn vorn

Eine Hundertstelsekunde fehlt Pfeifer/Grotheer auf Kreher/Jungk, damit bleibt das Dresdner Duo vorn!

Wo landen jetzt die Briten Stoecker/Weston?

15. Februar, 19.24 Uhr: Deutschland hat schon eine Medaille sicher!

Der Dresdner Express setzt sich an die Spitze, Kreher/Jungk übernehmen die Führung!

Mit einem Vorsprung von 0,12 Sekunden ziehen die beiden Athleten vom DSC vorbei an den Briten, zwei Duos ziehen noch nach. Nun starten Pfeifer und Grotheer.

15. Februar, 19.19 Uhr: Briten sichern Medaille, jetzt kommt Deutschland

Marcus Wyatt und Freya Tarbit aus Großbritannien setzen sich mit drei verbliebenen Teams an die Spitze, jetzt kommen Kreher/Jungk.

Die Briten haben damit bereits eine Medaille sicher, da auch noch die Goldfavoriten Weston/Stoecker randürfen.

15. Februar, 18.25 Uhr: Nächste Skeleton-Medaille für Deutschland?

Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele startet jetzt die Entscheidung beim Skeleton im Mixed-Team!

Deutschland schickt bei dem neuen Paar-Wettbewerb die beiden Duos Susanne Kreher/Axel Jungk sowie Jacqueline Pfeifer/Christopher Grotheer ins Rennen - und dürfte damit sehr gute Medaillenchancen haben. Klappt es nach je zweimal Silber und Bronze zum Abschluss gar endlich mit Gold für den BSD?

15. Februar, 17.51 Uhr: Niederländischer Doppelsieg im Eisschnelllauf

Wie schon über 1000 Meter gehen auch über 500 Meter die beiden begehrtesten Medaillen in die Niederlande: Dieses Mal saust Femke Kok allerdings mit einem Olympia-Rekord noch an Jutta Leerdam vorbei zur Goldmedaille.

Auch Platz drei bleibt gleich: Miho Takagi aus Japan schnappt sich ihre zweite Bronzemedaille. Sophie Warmuth aus Erfurt landet am Ende auf einem guten achten Platz.

Femke Kok gewinnt Gold über 500 Meter, Silber geht an Landsfrau Jutta Leerdam.
Femke Kok gewinnt Gold über 500 Meter, Silber geht an Landsfrau Jutta Leerdam.  © Daniel Munoz / AFP

15. Februar, 17.35 Uhr: Sophie Warmuth unterliegt Jutta Leerdam

Schade! Im Duell über 500 Meter verlangt die deutsche Eisschnellläuferin Sophie Warmuth dem niederländischen Superstar Jutta Leerdam alles ab, muss sich letztlich aber geschlagen geben.

Die Goldsiegerin über 1000 Meter schiebt sich zwischenzeitlich auf Platz eins, für die Erfurterin springt vorerst der sechste Rang heraus.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: