Olympia 2026 im Ticker: Preuß-Strafrunde kostet Deutschland die Medaille

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutschen Biathletinnen sind nach einer Strafrunde von Franziska Preuß nur auf Platz vier ins Ziel gekommen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Auch am zwölften Wettkampftag gibt es schon Edelmetall für Deutschland, Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze im Langlauf-Teamsprint.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

18. Februar, 16.40 Uhr: Kanada und Tschechien kämpfen um zweiten Halbfinalplatz

Nachdem die Slowakei Deutschland klar mit 6:2 bezwungen und sich so den ersten Platz im Eishockey-Halbfinale gesichert hat, gehen jetzt Kanada und Tschechien aufs Eis.

18. Februar, 15.49 Uhr: Frankreich holt Staffelgold, Deutschland auf Platz vier

Die französische Staffel hat hoch überlegen Gold im Biathlon gewonnen. Trotz einer Strafrunde zu Beginn für Camille Bened brachten Lou Jeanmonnot, Océane Michelon und Julia Simon Les Bleues wieder auf Siegkurs und hatten im Ziel satte 51,3 Sekunden Vorsprung auf Schweden. Bronze sicherte sich Norwegen.

Vanessa Voigt lieferte zwar eine blitzsaubere Leistung am Schießstand ab, konnte aber den von ihren Teamkolleginnen mitgegebenen Rückstand nicht mehr egalisieren und rückte Deutschland deshalb "nur" auf Platz vier vor.

Frankreich gelingt damit etwas, das noch keinem Land zuvor gelungen ist: Alle drei Staffeln, Männer, Frauen und Mixed, gehen an dieselbe Nation.

Frankreich feiert überlegen den Sieg im Staffel-Wettbewerb.
Frankreich feiert überlegen den Sieg im Staffel-Wettbewerb.  © Hendrik Schmidt/dpa

18. Februar, 15.33 Uhr: Janina Hettich-Walz weiter deutlich hinter dem Podest

Auch Janina Hettich-Walz kann Deutschland nicht näher an die Spitze heranführen. Zwar übergibt sie auf Rang fünf an Vanessa Voigt, der Rückstand auf Frankreich an der Spitze beträgt allerdings bereits 1:22 Minuten, auf Norwegen auf dem Bronze-Rang sind es aktuell 25 Sekunden.

Die Deutsche vermeidet zwar die Strafrunde im Stehendanschlag, braucht aber zu viel Zeit für die Nachlader, sodass der Abstand wächst und wächst.

Janina Hettich-Walz (l.) bringt Deutschland nur positionstechnisch näher heran.
Janina Hettich-Walz (l.) bringt Deutschland nur positionstechnisch näher heran.  © Hendrik Schmidt/dpa

18. Februar, 15.21 Uhr: Franziska Preuß schießt Strafrunde und wirft Deutschland weit zurück

Ist das bitter. Franziska Preuß war eigentlich von der Schlussposition auf die Zwei gewechselt, um den Druck beim Stehendschießen herauszunehmen, doch sie schießt trotzdem eine Strafrunde.

Damit macht sie ihre eigene gute Vorleistung, die sie nach dem Liegendschießen noch an die Spitze des Feldes katapultiert hatte, zunichte und übergibt nur als Elfte mit 47 Sekunden Rückstand an Janina Hettich-Walz.

Franziska Preuß erlebte erneut ein Schieß-Debakel in der Staffel.
Franziska Preuß erlebte erneut ein Schieß-Debakel in der Staffel.  © Hendrik Schmidt/dpa

18. Februar, 15.02 Uhr: Guter Start für deutsche Biathletinnen!

Julia Tannheimer hat ein starkes Staffeldebüt bei Olympia gefeiert und Franziska Preuß als Zweite auf die zweite Runde geschickt.

Nur zwei Nachlader im Stehendanschlag brauchte die 20-Jährige, dank ihrer starken Laufleistung war beim Wechsel nur die Schwedin Linn Gestblom 5,1 Sekunden schneller.

Julia Tannheimer (r.) schickt Franziska Preuß
Julia Tannheimer (r.) schickt Franziska Preuß  © Hendrik Schmidt/dpa

18. Februar, 14.46 Uhr: Deutsche Biathletinnen wollen Staffelmedaille

In ungewohnter Aufstellung wollen die deutschen Biathletinnen nach einer Staffelmedaille greifen.

Julia Tannheimer auf Position eins, die etatmäßige Schlussläuferin Franziska Preuß auf Position zwei, Janina Hettich-Walz an dritter Stelle und der eigentlichen Startläuferin Vanessa Voigt auf der Schlussposition sollen die bisher schwache Bilanz des DSV bei diesen Winterspielen aufbessern.

Julia Tannheimer eröffnet das Rennen für die deutschen Biathletinnen.
Julia Tannheimer eröffnet das Rennen für die deutschen Biathletinnen.  © Hendrik Schmidt/dpa

18. Februar, 14.33 Uhr: DEB-Team scheidet im Viertelfinale gegen Slowakei aus

Medaillentraum geplatzt! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert 2:6 gegen die Slowakei, damit ist im Viertelfinale Schluss.

Gegen eine brutal effiziente, insgesamt aber auch bessere slowakische Auswahl ließen sich Leon Draisaitl und Co. über weite Strecken das Brot von der Butter nehmen, vor dem gegnerischen Kasten fehlte der DEB-Mannschaft dann auch noch die Kaltschnäuzigkeit.

18. Februar, 14.28 Uhr: Slowakei macht den Deckel drauf

Das war es, die deutschen Eishockey-Männer werden im Viertelfinale ausscheiden. Tomas Tatar trifft zum 6:2 für die Slowakei.

Der nächste Konter sitzt und raubt dem DEB-Team den letzten Funken Medaillenhoffnung.

18. Februar, 14.27 Uhr: Lena Dürr scheitert am ersten Tor!

Ein unfassbarer Albtraum für Lena Dürr! Die Münchnerin fädelt im ersten Tor unglücklich ein und ist damit nach dem zweiten Platz im ersten Durchgang raus.

Viel bitterer geht es eigentlich kaum, die 34-Jährige scheitert erneut am zweiten Lauf. Mikaela Shiffrin macht es besser, bricht ihren Olympia-Fluch und schnappt sich Gold vor der Schweizerin Camile Rast. Anna Swenn Larsson darf sich über Bronze freuen.

Lena Dürr kam nicht weit - und geht erneut leer aus.
Lena Dürr kam nicht weit - und geht erneut leer aus.  © Stefano Rellandini / AFP

18. Februar, 14.15 Uhr: Deutschland verkürzt nochmal

Nur noch 2:5 aus deutscher Sicht, Frederik Tiffels trifft im Powerplay (50.).

Der Weg ist noch weit, aber unmöglich sind zumindest spannende Schlussminuten nicht.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

