Schon fünfmal operiert: Lindsey Vonn verteidigt Olympia-Comeback und teilt gegen "Hater" aus

USA - Die Olympischen Winterspiele 2026 sind vorbei, Lindsey Vonn (41) werden sie sicher in schmerzlicher Erinnerung bleiben. Nach ihrem tragischen Sturz bei der Abfahrt und mehreren Operationen hat die Ski-Queen zum Abschluss des Mega-Events aber trotzdem mit ihren Kritikern abgerechnet.

Nach ihrem Sturz bei Olympia wurde Lindsey Vonn (41, verdeckt) per Helikopter zunächst in eine italienische Klinik geflogen. © Felice DE SENA / ANSA / AFP

"Das war doch klar!" - Diesen Satz konnte man so oder so ähnlich in den vergangenen Wochen auf Social Media immer wieder bezüglich der schweren Verletzung der US-Amerikanerin lesen.

Nun betonte sie allerdings erneut, dass sie sich keine Vorwürfe mache und von einem Fehler nichts wissen wolle: "Es war nicht umsonst, es war alles. Und es war kein Traum, obwohl es jetzt hier im Krankenhausbett weit weg erscheint", schrieb die Skirennläuferin auf Instagram zu einem Video ihrer Weltcup-Wettkämpfe.

"Aber ich habe es getan. Ich bin zurückgekommen. Ich habe gewonnen. Ich habe geschafft, was viele in meinem Alter und mit einer Knieprothese für unmöglich gehalten haben", fügte die 41-Jährige an. "Jeder Moment war es wert."

Nach fast sechs Jahren Pause feierte die Olympiasiegerin von Vancouver im Dezember 2024 ihr Comeback, fuhr seitdem zu zwei Siegen und mehreren Podestplätzen, wie sie selbst noch einmal für alle "Hater, die nicht verstehen, was es bedeutet, sich seinen Platz zu verdienen" auflistete.