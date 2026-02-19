Nach dem Staffel-Drama verschwand sie wortlos - jetzt bricht Preuß ihr Schweigen

Antholz (Italien) - Nach dem Staffel-Drama , in dem sie wieder beim Stehendschießen eine Strafrunde schoss, verschwand Franziska Preuß (31) bitter enttäuscht und mit Tränen in den Augen aus dem Biathlon-Stadion in Antholz, ohne mit jemandem zu reden. Erst mehr als 24 Stunden später findet die amtierende Gesamtweltcupsiegerin die Kraft, sich zu äußern - und entschuldigt sich bei ihren Teamkolleginnen.

Franziska Preuß (31) stand nach der Staffel am Mittwoch die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. © Hendrik Schmidt/dpa

"Gestern war natürlich kein schöner Tag. Gerade bei einer Staffel ist das immer besonders hart. Mir tut es wahnsinnig leid für die anderen drei Mädels und auch für das ganze Team", ließ Preuß über ein vom DSV versendetes Statement ausrichten.

"Entsprechend war die Stimmung natürlich nicht besonders gut, und man braucht auch einfach ein bisschen Zeit, um das zu verdauen."

Obwohl sie wegen Nervenflatterns beim finalen Schießen bereits auf Position zwei vorgezogen worden war, hatte Preuß in Führung liegend trotz dreier Nachlader eine Extrarunde drehen müssen und das DSV-Quartett, das neben ihr aus Julia Tannheimer (20), Janina Hettich-Walz (29) und Vanessa Voigt (28) bestand, so beinahe aussichtslos nach hinten katapultiert.

Ähnliches war ihr schon im Einzel und in der Verfolgung passiert, zwei Fehlschüsse beim letzten Schießen kosteten sie jeweils eine Medaille.

Auch in der Mixed-Staffel zum Olympia-Auftakt zielte sie viermal daneben und musste als Schlussläuferin in die Strafrunde abbiegen. Dort blieb das Malheur aber glücklicherweise folgenlos, Deutschland holte trotzdem Bronze.