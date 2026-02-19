Olympia 2026 im Ticker: Letzte Hoffnung des Tages geplatzt! Erstmals keine Medaille für Deutschland

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Finn Sonnekalb hat nach seiner Erkrankung deutlich die Medaillenränge im Eisschnelllauf verpasst.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am 13. Wettkampftag bleibt Deutschland zum ersten Mal ohne Medaille. Damit steht Team D weiterhin bei fünf Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

19. Februar, 17.54 Uhr: Eisschnellläufer Finn Sonnekalb ohne Chance im Finale über 1500 Meter

Der deutsche Eisschnellläufer Finn Sonnekalb reist ohne Medaille von den Olympischen Spielen ab. Nach seiner Erkrankung kurz vor seinem ersten Wettkampf hat er auch über 1500 Meter noch nicht die nötige Power, um mit den Topläufern mitzuhalten, und beendet den Wettkampf auf Platz 13. Den Olympiasieg schnappte sich der Chinese Zhongyan Ning, der überraschend Favorit Jordan Stolz aus den USA in die Schranken wies, vor Stolz und dem Niederländer Kjeld Nuis. Die anderen beiden Deutschen Hendrik Dombek und Moritz Klein belegten am Ende die Plätze 19 und 20. Damit ist auch die letzte deutsche Medaillenhoffnung des Tages geplatzt, zum ersten Mal bei diesen Winterspielen endet damit ein Wettkampftag ohne Edelmetall für Team D. Die letzten beiden Entscheidungen des Tages, die Eiskunstlauf-Kür der Frauen und das Eishockey-Finale der Frauen, finden ohne deutsche Beteiligung statt.

Finn Sonnekalb ist nicht rechtzeitig fit geworden, um seine Topleistung abrufen zu können. © Peter Kneffel/dpa

19. Februar, 17.15 Uhr: Schweizer Frauen-Team holt Eishockey-Bronze

Was für ein Krimi! Bis zum Ende der regulären Spielzeit stand es zwischen Schweden und der Schweiz im Eishockey-Bronzematch der Frauen 1:1, und auch die Overtime schien ohne weiteren Treffer zu verlaufen. 50 Sekunden vor dem Ende der Overtime schlug jedoch die Stunde von Alina Müller: Die Schweizer Topstürmerin überwand die schwedische Torhüterin und sorgte so dafür, dass die Eidgenossinnen nach Platz vier vor vier Jahren in Peking dieses Mal mit Edelmetall nach Hause fahren.

Alina Müller bescherte der Schweiz kurz vor Ende der Overtime die Bronzemedaille. © Alexander NEMENOV / AFP

19. Februar, 15.59 Uhr: Schweiz und Schweden wollen Eishockey-Bronze

Bei den Frauen befindet sich das Eishockey-Turnier schon auf der Zielgeraden, gleich werden die ersten Medaillen vergeben. Im Spiel um Platz drei zwischen der Schweiz und Schweden steht es im zweiten Drittel allerdings noch 1:1, es ist ein heißer Fight um Bronze.

Schweden und die Schweiz kämpfen um Eishockey-Bronze. © JULIEN DE ROSA / AFP

19. Februar, 14.55 Uhr: Spanien holt Gold im Skibergsteigen

Die erste Goldmedaille im Skibergsteigen bei den Herren geht an den Spanier Oriol Cardona Coll. Nikita Filippov aus Russland, der unter neutraler Flagge antritt, schnappt sich Silber, Dritter wird Thibault Anselmet aus Frankreich. Der Deutsche Finn Hösch war bereits im Vorlauf ausgeschieden.

Oriol Cardona Coll (M.) holt die erste Goldmedaille im Skibergsteigen der Männer. © Michael Kappeler/dpa

19. Februar, 14.43 Uhr: Deutsche Kombinierer verpassen Medaille im Teamsprint

Das darf doch nicht wahr sein! Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek können ihren Vorsprung aus dem Springen nicht halten und fahren trotz hervorragender Podest-Chancen im Langlauf über 2x7,5 Kilometer am Ende zu Platz fünf im Teamsprint. Direkt vom Start weg schmolz der Vorsprung rasant, ein Doppel-Sturz von Geiger in der achten Runde verhagelte die schwarz-rot-goldenen Edelmetall-Hoffnungen dann endgültig. Das bedeutet die ersten Spiele ohne Edelmetall für die DSV-Kombinierer seit 1998! Die Goldmedaille geht nach Norwegen, Finnland landet auf dem zweiten Platz. Österreich schnappt sich Bronze. Italien wird noch Vierter.

Ein Sturz von Vinzenz Geiger begrub die deutschen Medaillen-Hoffnungen in der Kombination endgültig. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Für Johannes Rydzek (Bild) und Vinzenz Geiger hat es nicht zu einer Medaille gereicht. © Tobias SCHWARZ / AFP

19. Februar, 14.03 Uhr: Tatjana Paller verpasst Medaille beim ersten Skibergsteigen

Schade! Im ersten olympischen Finale der Frauen beim Skibergsteigen schrammt Tatjana Paller auf dem vierten Platz knapp am Podest vorbei. Die Starnbergerin startete leider durchwachsen ins Rennen, hatte das Feld als Sechstplatzierte lange vor sich, aber holte am Ende noch fleißig auf und ließ Giulia Murada aus Italien sowie die Französin Margot Ravinel hinter sich. Gold geht in die Schweiz zu Marianne Fatton, Zweite wird Emily Harrop aus Frankreich, die Spanierin Ana Rodriguez Alonso freut sich über Bronze.

Für Tatjana Paller (l.) hat es knapp nicht zu Edelmetall gereicht. © Michael Kappeler/dpa

19. Februar, 13.13 Uhr: Deutsche schafft es ins erste Skibergsteigen-Finale

Tatjana Paller bekommt die Chance auf eine der ersten Medaillen überhaupt im Skibergsteigen. Die WM-Dritte hat sich im zweiten Halbfinale der Frauen als Zweitplatzierte hinter der Französin Margot Ravinel für die Entscheidungsrunde qualifiziert und damit gute Aussichten auf Edelmetall. Insgesamt treten sechs Skibergsteigerinnen in der letzten Runde an.

19. Februar, 12.04 Uhr: Deutsche Curler beenden Olympische Winterspiele mit Sieg

Die deutsche Curling-Auswahl der Männer hat die Spiele mit einem 6:4-Erfolg gegen China beendet. Aus Wettkampf-Sicht war das Duell allerdings bedeutungslos, schon im Vorfeld stand fest, dass beide Teams keine Chance mehr aufs Halbfinale haben. Deutschland sammelte insgesamt vier Siege aus neun Partien, vor allem die überraschende Pleite gegen Tschechien machte den Medaillenhoffnungen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

19. Februar, 11.35 Uhr: Eine Deutsche bei Skimo-Premiere im Halbfinale

Tatjana Paller hat es im dichten Schneefall von Bormio ins Halbfinale beim erstmals olympischen Skibergsteigen geschafft. Die Starnbergerin landete in ihrem Vorlauf auf Platz zwei. Helene Euringer hatte als Fünfte weniger Glück und schied aus, auch bei den Männern schaffte es Finn Hösch mit dem vierten Platz in der Quali nicht in die Entscheidungsrunde.

Tatjana Paller hat es ins Skibergsteigen-Finale geschafft. © Michael Kappeler/dpa

19. Februar, 10.35 Uhr: Deutsche Kombinierer legen vor!

Das deutsche Kombinierer-Duo Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek hat beim Skispringen ordentlich vorgelegt und sich vorerst an die Spitze der Rangliste gesetzt. Zunächst sprang Rydzek saubere 123 Meter für 122 Punkte, ehe Geiger 124,5 Meter für 246,5 Punkte nachlegte. Der Abstand vor Norwegen auf Platz zwei beträgt aktuell 13 Sekunden, ab 14 Uhr fällt die Medaillen-Entscheidung im Langlauf über 2x7,5 Kilometer.

Johannes Rydzek lieferte beim Skispringen ab. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

19. Februar, 10.05 Uhr: Skibergsteigen feiert heute seine Olympia-Premiere

Skibergsteigen ist dieses Jahr erstmals bei den Olympischen Winterspielen dabei. Doch worum geht es eigentlich? Ski Mountaineering oder kurz Skimo ist praktisch eine Version des Skitourengehens. Dabei laufen die Athleten auf Skiern, die gegen das Rutschen mit Fellen bespannt sind, einen Hang hoch. Oben kommen die Felle dann ab und es geht in der Abfahrt herunter. "Aber bei uns gibt es natürlich kein gemütliches Gipfelbrot", scherzte Tatjana Paller, Deutschlands beste Skibergsteigerin. Bei Olympia findet die Sportart im heutigen Sprint und am Samstag bei der Mixed-Staffel ihre Bühne. Im Sprint geht es 70 Höhenmeter rauf inklusive eines Abschnitts, auf dem die Skier auf den Rücken geschnallt und getragen werden. Ausgetragen wird der Wettkampf im K.o.-Format, eine Runde dauert rund drei Minuten.

Das Skibergsteigen feiert heute seine Olympiapremiere. © Uwe Lein/dpa

19. Februar, 9.52 Uhr: Schneefall wirbelt Zeitplan durcheinander

Der starke Schneefall an den italienischen Olympia-Standorten verzögert den Ablauf der Spiele. Im Moment trifft es vor allem die Ski-Freestyler. Bereits am Mittwochabend musste der Sprung verschoben werden, die für Donnerstag um 10.30 Uhr geplante Halfpipe-Qualifikation hat es jetzt ebenfalls aufgrund "erheblicher Schneefälle" erwischt, wie es von offizieller Seite heißt. Die Sicherheit der Athleten genieße höchste Priorität. Aktuell soll die Quali nun am Freitag ab 10.30 Uhr starten, das Finale dann um 13.30 Uhr. Die Frauen-Qualifikation am Donnerstagabend um 19.30 Uhr soll - Stand jetzt - stattfinden.

Die Olympia-Arbeiter haben im Moment alle Hände voll zu tun. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

18. Februar, 22.20 Uhr: Das war der zwölfte Wettkampftag

Während die USA und Schweden noch den finalen Eishockey-Halbfinalist suchen, sind die deutschen Sportler längst wieder in ihren Olympischen Dörfern. Doch der zwölfte Wettkampftag verlief für Deutschland nicht gerade nach Plan. Zunächst schied Lena Dürr auf Silberkurs liegend am ersten Tor des zweiten Durchgangs aus, dann scheiterte das deutsche Eishockey-Team krachend an der Slowakei. Schließlich schoss Franziska Preuß in der Biathlon-Staffel eine Strafrunde und begrub so früh die deutschen Medaillenhoffnungen. Doch es gab auch etwas zu feiern: Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze in im Langlauf-Teamsprint. Wie sich Deutschland damit im Medaillenspiegel einordnet, seht Ihr hier.