Nach Horror-Sturz: Vonn-Vater kündigt Karriereende an!

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Nach Meinung ihres Vaters sollte Skirennfahrerin Lindsey Vonn ihre Laufbahn nach dem Horror-Sturz in der Olympia-Abfahrt endgültig beenden. "Sie ist 41 Jahre alt, und das ist das Ende ihrer Karriere", sagte Alan Kildow der Nachrichtenagentur AP.

Bedeutet dieser Sturz Lindsey Vonns das Karriereende? © Uncredited/Olympic Broadcasting Services via AP/dpa

"Solange ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe, wird Lindsey Vonn keine Skirennen mehr fahren."

Von Vonn selbst gab es seit ihrem heftigen Abflug auf der Piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo am Sonntag noch kein Statement. Die einstige Speed-Queen hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt, eine genaue Diagnose gaben bislang aber weder die Sportlerin selbst noch das US-Team heraus.

Die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos hatten unter Berufung auf das Krankenhaus von Treviso vermeldet, dass Vonn dort am linken Bein operiert worden sei. Sie soll einen Oberschenkelbruch erlitten haben.

"Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit", sagte Kildow über seine Tochter. "Sie kennt körperliche Schmerzen und versteht ihre Situation. Und sie kommt gut damit zurecht." Die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin und Olympiasiegerin von 2010 sei "wirklich sehr, sehr stark", so Kildow. Sie mache das gut.