Olympia 2026 im Ticker: Raimund holt sensationell zweites deutsches Gold!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Das Glamourgirl auf dem Thron: Jutta Leerdam hat den Niederlanden die erste Medaille gesichert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Schon am zweiten Wettkampftag konnte sich Team Deutschland über die erste Goldmedaille freuen: Rennrodler Max Langenhan aus Thüringen fegte mit vier Bahnrekorden zum Olympiasieg.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

9. Februar, 20.50 Uhr: Skispringer Philipp Raimund holt sensationell zweites deutsches Gold!

Philipp Raimund hat die zweite deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Skispringen gewonnen. Der 25-Jährige siegte im italienischen Predazzo im Wettbewerb von der Normalschanze.

Der Erfolg ist eine mittelschwere Sensation, Raimund hat bis dato noch keinen Weltcup-Sieg eingefahren. Am Montagabend verwies er mit 270,4 Metern den Polen Kacper Tomasiak und den Japaner Ren Nikaido auf die Ränge.

Nach dem Goldsprung meinte Raimund im TV freudestrahlend: "Ich habe gewusst, es geht auf jeden Fall weit. Es ist unglaublich."

Goldhelm Philipp Raimund sprang unerwartet zu Gold.
Goldhelm Philipp Raimund sprang unerwartet zu Gold.  © Matthias Schrader/AP/dpa

9. Februar, 20.15 Uhr: Deutsche Rodel-Frauen auf Gold-Kurs vor Dienstag

Deutschland hat am Dienstag beste Chancen auf ein erneutes Rodel-Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz und die WM-Zweite Merle Fräbel distanzierten in den ersten beiden von vier Durchgängen die Konkurrenz erheblich und lieferten sich ein Kopf-um-Kopf-Rennen.

Taubitz' Vorsprung auf Fräbel beträgt nur 61 Hundertstelsekunden.

9. Februar, 19.45 Uhr: Annika Morgan verpasst Finaleinzug

Ohne deutsche Starterin fällt die Entscheidung im Snowboard der Frauen.

Annika Morgan kam in der Qualifikation auf Rang 13, verpasste den Sprung unter die besten zwölf damit nur denkbar knapp.

9. Februar, 19.23 Uhr: Deutsche Eishockey-Frauen siegen in Overtime gegen Frankreich

Die deutschen Eishockey-Frauen dürfen weiter aufs Weiterkommen ins Olympia-Viertelfinale hoffen.

Im dritten Gruppenspiel setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod nach Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) gegen Frankreich durch, nachdem zuvor Japan klar mit 5:2 bezwungen worden war. Das DEB-Team machte es dabei unnötig spannend, vergab aber viele klare Möglichkeiten.

Laura Kluge brachte 35 Sekunden vor der Pause die Führung, doch Frankreich glich im letzten Drittel durch Estelle Duvin aus. Erst in der Verlängerung gelang Katarina Jobst-Smith der entscheidende Treffer zum hart erarbeiteten 2:1-Erfolg.

Das DEB-Team gewann mit 2:1 nach Verlängerung gegen Frankreich.
Das DEB-Team gewann mit 2:1 nach Verlängerung gegen Frankreich.  © Carolyn Kaster/AP/dpa

9. Februar, 18.51 Uhr: Eisschnellläuferin Leerdam holt Gold

Das Glamourgirl auf dem Thron: Jutta Leerdam hat den Niederlanden die erste Medaille gesichert.

Im Eisschnelllauf über 1000 Meter setzte sich die 27-jährige Luxus-Queen der Olympischen Winterspiele vor den Augen ihres Freundes Jake Paul um 0,28 Sekunden vor Teamkollegin Femke Kok durch und stellte zudem mit 1:12,31 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf.

Die Bronzemedaille sicherte sich Miho Takagi. Die Japanerin hatte sich 2020 und 2023 über ihre Paradestrecke jeweils die WM-Krone aufgesetzt.

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) ließ ihren Freudentränen nach dem Gewinn der Goldmedaille freien Lauf.
Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) ließ ihren Freudentränen nach dem Gewinn der Goldmedaille freien Lauf.  © Luca Bruno/AP/dpa

9. Februar, 17.30 Uhr: Eisschnelllauf der Frauen über 1000 Meter

Jetzt beginnt die Entscheidung über 1000 Meter im Eisschnelllauf der Frauen.

Die Favoritinnen aus den Niederlanden, Japan und den USA gehören zu den Top-Anwärterinnen auf Edelmetall.

Anna Ostlender (23) geht als einzige Deutsche an den Start. Über diese Distanz hat die 23-Jährige aber nur Außenseiter-Chancen.

Anna Ostlender (23) ist Deutschlands einzige Starterin über 1000 Meter.
Anna Ostlender (23) ist Deutschlands einzige Starterin über 1000 Meter.  © Sven Hoppe/dpa

9. Februar, 17.09 Uhr: Vonn-Trainer Svindal meldet sich nach Sturz zu Wort

Rührende Worte: Nach ihrem heftigen Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hat sich Trainer Aksel Lund Svindal (42) mit einem emotionalen Statement an Lindsey Vonn (41) gewandt.

"Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst sowohl die Menschen, die deinen Weg verfolgen, als auch uns, die jeden Tag eng mit dir arbeiten", schrieb der 42-Jährige am Tag nach Vonns Unfall in einem Posting auf Instagram. "Gestern [Sonntag, Anm. d. Red.] war ein harter Tag auf der Strecke. Für alle, aber am meisten für dich."

Vonn war nach nur zwölf Fahrsekunden an einem Tor hängengeblieben und daraufhin hart auf der Piste aufgeschlagen. Dabei hatte sich die Olympiasiegerin von 2020 das linke Bein gebrochen.

Nach dem schweren Olympia-Sturz wurde Lindsey Vonn (42) erneut operiert. Ihr Trainer Aksel Lund Svindal (42) meldete sich daraufhin mit bewegenden Worten.
Nach dem schweren Olympia-Sturz wurde Lindsey Vonn (42) erneut operiert. Ihr Trainer Aksel Lund Svindal (42) meldete sich daraufhin mit bewegenden Worten.  © Gabriele Facciotti/AP/dpa

9. Februar, 16.30 Uhr: Deutsche Eishockey-Frauen spielen ums Weiterkommen

In Kürze geht's für die Frauen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft aufs Eis.

Im dritten Gruppenspiel muss die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ab 16.40 Uhr gegen Frankreich ran.

Mit einem Sieg könnte das DEB-Team den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung Olympia-Viertelfinale machen.

9. Februar, 15.06 Uhr: Deutschland verfehlt Podium in Team-Kombination deutlich

Simon Jocher und Linus Straßer haben das Podest in der alpinen Team-Kombination klar verpasst.

Nachdem Jocher in der Abfahrt den elften Platz erfahren hatte, konnte Straßer die Position der Deutschen nur noch um einen Platz verbessern, es reichte knapp für die Top Ten.

Abfahrts-Sieger Franjo van Allmen (Schweiz) krallte sich im Duo mit Tanguy Nef seinen zweiten Olympiasieg, vor ihren Landsmännern Marco Odermatt/Loic Mellarc und den Österreichern Vincent Kriechmayr und Manuel Feller, die sich zeitgleich die Silbermedaille schnappten.

Linus Straßer gelang kein entscheidender Sprung mehr nach vorn.
Linus Straßer gelang kein entscheidender Sprung mehr nach vorn.  © Gabriele Facciotti/AP/dpa

9. Februar, 14.12 Uhr: Mathilde Gremaud verteidigt Olympia-Gold gegen Eileen Gu

Im Ski Freestyle hat sich die Schweizerin Mathilde Gremaud zum zweiten Mal in Folge zur Olympiasiegerin gekürt. Wie schon vor vier Jahren in Peking verwies sie Superstar Eileen Gu aus China auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Kanadierin Megan Oldham.

Deutsche Athletinnen waren durch die Verletzung von Muriel Mohr im Training nicht am Start.

Titelfoto: Matthias Schrader/AP/dpa

