Olympia 2026: Quali-Aus nach Doppel-Sturz! Deutscher Snowboarder verpasst Finale

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Der deutsche Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor hat den Einzug ins Big-Air-Finale verpasst.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord! In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

5. Februar, 22.07 Uhr: DSV-Adler Hoffmann stark im Training

So wird's gemacht! Deutschlands Medaillen-Hoffnungsträger Felix Hoffmann (28) hat sich im ersten Training beeindruckend präsentiert. Auf der Olympia-Normalschanze in Predazzo mischte der 28-jährige Skispringer in allen drei Durchgängen vorne mit. Einen Lauf konnte der Thüringer gewinnen, in den anderen erreichte er die Ränge zwei und drei. Philipp Raimund (25) überzeugte ebenfalls und landete auf den Plätzen drei, fünfzehn und sechs. Der zweifache Olympiasieger Andreas Wellinger (30) erreichte die Platzierungen 20, elf und 18. Pius Paschke (35) kam dagegen nur auf die Ränge 28, 30 und 27.

5. Februar, 21.40 Uhr: Freestyle-Snowboarder Vicktor verpasst Finale

Ist das bitter! Der deutsche Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor (24) hat den Einzug ins Big-Air-Finale verpasst. Der 24-Jährige scheiterte in der Qualifikation, nachdem er bei seinen ersten beiden Sprüngen die Tricks nicht stehen konnte und jeweils im Schnee landete. Damit bleibt ihm wie schon bei den Winterspielen 2022 in Peking der Einzug ins Finale am Samstag verwehrt.

Deutschlands Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor (24) stürzte bei seinen ersten beiden Versuchen. © Abbie Parr/AP/dpa

5. Februar, 20.10 Uhr: DSV-Springerinnen im Training ohne Ausrufezeichen

Am heutigen Mittwochabend haben die deutschen Skispringerinnen ihr erstes offizielles Training absolviert. Auf der Normalschanze von Predazzo zeigten die DSV-Adler dabei gut noch Luft nach oben. Katharina Schmid (29) belegte rund 24 Stunden vor ihrem Auftritt als Fahnenträgerin bei der Olympia-Eröffnungsfeier die Plätze 15, 18 und 19. Selina Freitag (24) konnte ebenfalls noch nicht vorne eingreifen. Am besten präsentierte sich aus deutscher Sicht Agnes Reisch (26), die mit den Rängen vier, zehn und fünf überzeugte. Juliane Seyfarth (35) kam derweil nicht über die Ränge 38, 33 und 26 hinaus.

DSV-Star Katharina Schmid (29) kam im ersten Training noch nicht richtig in Schwung. © Daniel Karmann/dpa

5. Februar, 16.39 Uhr: Finnlands Eishockeyspiel verschoben

Man hatte es zuvor schon befürchtet, nun ist es offiziell: Das Eishockey-Gruppenspiel der Frauen zwischen Finnland und Kanada findet heute nicht statt. Im finnischen Team gab es einen Norovirus-Ausbruch, sodass viele Spielerinnen nicht einsatzfähig sind. Die ursprünglich um 21 Uhr angesetzte Partie wird aus diesem Grund nun am kommenden Donnerstag nachgeholt. Diese Entscheidung trafen die Teams gemeinsam mit den Veranstaltern.

Finnlands Eishockey-Frauen kämpfen mit dem Norovirus. © Frank Franklin Ii/AP/dpa

5. Februar, 16.10 Uhr: Eishockey-Frauen verlieren gegen Schweden

Auftakt-Niederlage für die deutschen Eishockey-Frauen! Am Tag vor der offiziellen Olympia-Eröffnungsfeier hat die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel verloren, unterlag Schweden deutlich mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Dabei war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) durch Katarina Jobst-Smith (9. Minute) in Führung gegangen, musste sich aber am Ende durch die Treffer von Lina Ljungblom (12./28.), Mira Jungaker (40.) und Thea Johansson (52.) dann doch klar geschlagen geben.

Für die deutschen Eishockey-Spielerinnen war gegen Schweden nichts zu holen. © Peter Kneffel/dpa

5. Februar, 14.17 Uhr: Sturz im Abfahrtstraining

Auf der "Pista Stelvio" ist es im Abfahrtstraining erneut zu einem üblen Sturz gekommen. Nach dem Abflug von Fredrik Möller (25) am gestrigen Mittwoch hat es auf der "Pista Stelvio" in Bormio nun auch ÖSV-Star Daniel Hemetsberger (34) gelegt. Der Österreicher verlor nach der zweiten Zwischenzeit in einer Rechtskurve die Kontrolle, rutschte in Rückenlage und stürzte. Dabei flog er durch ein Tor, verlor seinen Helm und wurde schließlich vom Fangnetz gestoppt. Hemetsberger erlitt eine blutige Nase, eine Verletzung im Mundbereich sowie eine Schwellung am Auge. Zudem klagte er über Schmerzen im Bein. Der Norweger Möller hatte sich bereits am Vortag bei seinem schweren Sturz im ersten Training eine Schulterluxation zugezogen. Ob er am Samstag um 11.30 Uhr bei der Herren-Abfahrt antreten kann, bleibt offen.

Der österreichische Skirennfahrer Daniel Hemetsberger (34) verletzte sich beim Abfahrtstraining in Bormio. © Gabriele Facciotti/AP/dpa

5. Februar, 11 Uhr: Sabotage im Olympischen Dorf! Große Wasser-Panne

Die Olympischen Spiele schreiben noch vor dem offiziellen Start die nächste Negativschlagzeile: Im Olympischen Dorf in Mailand wurden in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen mutwillig beschädigt, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf die Polizei. Demnach seien zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar in 70 Zimmern Duschen und Toiletten beschädigt worden. Vermutlich kamen dabei unter anderem Fräsen zum Einsatz, die Rede ist von Sabotage. Der Zustand sei erst jetzt nach einem großflächigen Wasserschaden festgestellt worden. Pikant: Eigentlich sollte zum neugebauten Olympischen Dorf nur Menschen mit einem besonderen Ausweis und QR-Code der Zugang möglich sein. Überwachungskameras sollen weitere Aufschlüsse bringen.

Im olympischen Dorf in Mailand wurden mehrere Schäden an den Sanitäranlagen festgestellt. © PIERO CRUCIATTI / AFP

4. Februar, 21.01 Uhr: Ergebnisse der ersten Spiele im Curling-Mixed

Die ersten vier Spiele im Curling-Mixed-Wettkampf sind beendet. Schweden, Großbritannien, Kanada und die Schweiz haben zum Auftakt jeweils einen Sieg eingefahren. Alle Ergebnisse hier auf einen Blick: Schweden - Südkorea 10:3 Großbritannien - Norwegen 8:6 Kanada - Tschechien 10:5 Estland - Schweiz 7:9 n.V.

4. Februar, 19.53 Uhr: Stromausfall zum Olympia-Auftakt

So hatte man sich das ganz sicher nicht vorgestellt: Der Auftakt im Curling-Mixed ist andere als nach Plan verlaufen. Wegen eines Stromausfalls im Olympiastadion von Cortina d'Ampezzo musste der Wettbewerb nämlich für mehrere Minuten unterbrochen werden. Um 19.08 Uhr fiel in der Eissporthalle kurzfristig die Beleuchtung aus. Nach kurzer Verzögerung war das Problem allerdings auch schon wieder behoben, sodass es ohne weitere Vorkommnisse weitergehen konnte.

Auf einmal war es dunkel in der Arena. © IMAGO / Bildbyran

4. Februar, 19.01 Uhr: Inoffizieller Start der Olympischen Winterspiele

Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung starten die Mixed-Curling-Teams den Wettkampf in Cortina D'Ampezzo. Ab 19.05 Uhr stehen die ersten vier Partien im Olympiastadion auf dem Programm.