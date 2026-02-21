 263.890

Olympia 2026 im Ticker: Schlechteste Winterspiele aller Zeiten im Biathlon?

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen im Zweier-Bob machen - Nolte und Buckwitz übernehmen die Führung.

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind in vollem Gange!

Team D steht kurz vor dem Ende der Spiele bei sechs Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze. Kommt am letzten Wochenende noch Edelmetall dazu?

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

21. Februar, 14.10 Uhr: Schlechteste Winterspiele aller Zeiten im Biathlon oder die große Erlösung?

Für Franziska Preuß wird es das letzte Rennen ihrer Karriere. Zeitgleich drohen den deutschen Biathleten die schlechtesten Winterspiele aller Zeiten.

In wenigen Minuten startet der Massenstart der Frauen. Können die Damen dem DSV-Team doch noch eine zweite Medaille sichern?

21. Februar, 13.59 Uhr: Deutsches Mixed-Team wird Siebter beim Skibergsteigen

Tatjana Paller und Finn Hoesch verpassen das ausgerufene Ziel von Platz 5 bei der ersten olympischen Skibergsteig-Staffel knapp. Die Deutschen werden mit 1,43 Minuten Rückstand Siebter.

Emily Harrop und Thibault Anselmet, die Favoriten aus Frankreich, steigen auf Rang 1. Silber und Bronze gehen an die Schweiz und Spanien.

21. Februar, 13.27 Uhr: Doppelter Heimsieg beim Ski Cross

Tim Hronek und Florian Wilmsmann sichern sich im kleinen Ski-Cross-Finale die Plätzte 6 und 7.

Olympiasieger wird der Italiener Simone Deromedis, eine faustdicke Überraschung. Sein Landsmann Federico Tomasoni macht die Freude für Italien auf Platz 2 perfekt. Alex Fiva aus der Schweiz sichert sich Bronze.

21. Februar, 13.19 Uhr: Deutsche dominieren im Viererbob!

Nach Lauf Nummer 2 im Viererbob liegen Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour auf 1, 2 und 3!

Ammour kann sich an Hall und Follador vorbeischieben. Lochner kommt nach erneut mäßigem Start in Fahrt und holt noch mal einige Hundertstel auf Friedrich raus.

"Ich glaube, dass das Ergebnis heute nach dem ersten Tag schon ganz okay ist", zeigt Lochner sich im Anschluss am ARD-Mirko bescheiden. Auf seine Landsmänner hat er nun schon 43 bzw. 59 Hundertstel Vorsprung.

Johannes Lochner ballt zufrieden die Faust.
Johannes Lochner ballt zufrieden die Faust.

21. Februar, 13.11 Uhr: Johannes Hoesflot Klaebo holt sich sechste Goldmedaille

Unfassbar! Der Norweger gewinnt nach 2 Stunden und 7 Minuten auch über die 50 Kilometer im Langlauf. Der erfolgreichste Athlet der Geschichte der Olympischen Winterspiele war er schon vorher.

Seine Teamkollegen Martin Loewstroem Nyenget und Emil Iversen holen sich Silber und Bronze.

Johannes Hoesflot Klaebo - unschlagbar!
Johannes Hoesflot Klaebo - unschlagbar!

21. Februar, 13.05 Uhr: Wilmsmann-Enttäuschung, Hronek wütend

Im ersten Halbfinale verpatzt Florian Wilmsmann den Start, wird am Ende leider nur Vierter und muss mit dem kleinen Finale vorlieb nehmen.

Für Tim Hronek reicht es nach einem weiteren engen Lauf ebenfalls nicht für das große Finale. Doch im Ziel beschwert sich der Deutsche lautstark über seinen Lauf-Kontrahenten Ryan Regez. Der Schweizer wird tatsächlich auch wegen Behinderung disqualifiziert, doch das ändert für den Deutschen nichts mehr.

21. Februar, 12.54 Uhr: Zwei Deutsche im Ski-Cross-Halbfinale

Florian Wilmsmann und Tim Hronek überstehen ihre Viertelfinaleläufe. Wilmsmann weiterhin dominant, Hronek noch wilder als zuvor - springt kurz vor der Ziellinie noch hauchdünn auf Rang 2 seines Laufes.

Für Cornel Renn und Florian Fischer ist indes leider Schluss.

In Kürze geht es mit den Halbfinals weiter.

21. Februar, 12.35 Uhr: Österreicher stürzen schwer im Viererbob

Jakob Mandlbauer und seine Anschieber Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer und Daiyehan Nichols-Bardi stürzen im 2. Lauf schwer!

Es ist der erste heftige Sturz im Eiskanal von Cortina. Das Viererbob-Rennen wurde unterbrochen. Mandelbauer muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Es ist der erste heftige Sturz im Eiskanal von Cortina.
Es ist der erste heftige Sturz im Eiskanal von Cortina.

21. Februar, 12.28 Uhr: Auch Tim Hronek im Viertelfinale

Durchaus überraschend gewinnt auch der vierte Deutsche seinen Achtelfinallauf im Ski Cross!

Somit steht Hronek nach schwacher Quali-Laufzeit ebenfalls unter den besten 16.

21. Februar, 12.20 Uhr: Gold im Mixed Team Aerials Finale geht nach Nordamerika

Die USA setzen sich auf der Schanze wie schon 2022 souverän gegen die Konkurrenz durch.

Silber geht an die Schweiz, Bronze an China - eine kleine Enttäuschung, Olympiasieger Wang Xindi und Li Tianma stürzten.

