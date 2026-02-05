Olympia 2026: Übler Sturz! Abfahrtstraining sorgt erneut für Schreckmoment

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Der österreichische Skirennfahrer Daniel Hemetsberger verletzte sich beim Abfahrtstraining in Bormio.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord! In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

5. Februar, 14.17 Uhr: Sturz im Abfahrtstraining

Auf der "Pista Stelvio" ist es im Abfahrtstraining erneut zu einem üblen Sturz gekommen. Nach dem Abflug von Fredrik Möller (25) am gestrigen Mittwoch hat es auf der "Pista Stelvio" in Bormio nun auch ÖSV-Star Daniel Hemetsberger (34) gelegt. Der Österreicher verlor nach der zweiten Zwischenzeit in einer Rechtskurve die Kontrolle, rutschte in Rückenlage und stürzte. Dabei flog er durch ein Tor, verlor seinen Helm und wurde schließlich vom Fangnetz gestoppt. Hemetsberger erlitt eine blutige Nase, eine Verletzung im Mundbereich sowie eine Schwellung am Auge. Zudem klagte er über Schmerzen im Bein. Der Norweger Möller hatte sich bereits am Vortag bei seinem schweren Sturz im ersten Training eine Schulterluxation zugezogen. Ob er am Samstag um 11.30 Uhr bei der Herren-Abfahrt antreten kann, bleibt offen.

Der österreichische Skirennfahrer Daniel Hemetsberger (34) verletzte sich beim Abfahrtstraining in Bormio. © Gabriele Facciotti/AP/dpa

5. Februar, 11 Uhr: Sabotage im Olympischen Dorf! Große Wasser-Panne

Die Olympischen Spiele schreiben noch vor dem offiziellen Start die nächste Negativschlagzeile: Im Olympischen Dorf in Mailand wurden in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen mutwillig beschädigt, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf die Polizei. Demnach seien zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar in 70 Zimmern Duschen und Toiletten beschädigt worden. Vermutlich kamen dabei unter anderem Fräsen zum Einsatz, die Rede ist von Sabotage. Der Zustand sei erst jetzt nach einem großflächigen Wasserschaden festgestellt worden. Pikant: Eigentlich sollte zum neugebauten Olympischen Dorf nur Menschen mit einem besonderen Ausweis und QR-Code der Zugang möglich sein. Überwachungskameras sollen weitere Aufschlüsse bringen.

Im olympischen Dorf in Mailand wurden mehrere Schäden an den Sanitäranlagen festgestellt. © PIERO CRUCIATTI / AFP

4. Februar, 21.01 Uhr: Ergebnisse der ersten Spiele im Curling-Mixed

Die ersten vier Spiele im Curling-Mixed-Wettkampf sind beendet. Schweden, Großbritannien, Kanada und die Schweiz haben zum Auftakt jeweils einen Sieg eingefahren. Alle Ergebnisse hier auf einen Blick: Schweden - Südkorea 10:3 Großbritannien - Norwegen 8:6 Kanada - Tschechien 10:5 Estland - Schweiz 7:9 n.V.

4. Februar, 19.53 Uhr: Stromausfall zum Olympia-Auftakt

So hatte man sich das ganz sicher nicht vorgestellt: Der Auftakt im Curling-Mixed ist andere als nach Plan verlaufen. Wegen eines Stromausfalls im Olympiastadion von Cortina d'Ampezzo musste der Wettbewerb nämlich für mehrere Minuten unterbrochen werden. Um 19.08 Uhr fiel in der Eissporthalle kurzfristig die Beleuchtung aus. Nach kurzer Verzögerung war das Problem allerdings auch schon wieder behoben, sodass es ohne weitere Vorkommnisse weitergehen konnte.

Auf einmal war es dunkel in der Arena. © IMAGO / Bildbyran

4. Februar, 19.01 Uhr: Inoffizieller Start der Olympischen Winterspiele

Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung starten die Mixed-Curling-Teams den Wettkampf in Cortina D'Ampezzo. Ab 19.05 Uhr stehen die ersten vier Partien im Olympiastadion auf dem Programm.

4. Februar, 18.17 Uhr: Draisaitl und Schmid tragen deutsche Fahne bei Olympia

Das Rätselraten ist vorbei, die Entscheidung gefallen: Leon Draisaitl (30) und Katharina Schmid (29) werden die deutschen Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier am kommenden Freitagabend sein. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verkündete die Entscheidung am Mittwoch offiziell.

Der Eishockey-Star und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin setzten sich in einer Abstimmung mit mehr als 135.000 teilnehmenden Fans gegen Johannes Rydzek (34, Nordische Kombination), Laura Nolte (27, Bob), Tobias Wendl (38, Rodel-Doppelsitzer) und Ramona Hofmeister (29, Snowboard) durch. Damit tritt das Duo die Nachfolge von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (53) und Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) an, die bei den Spielen 2022 in Peking die deutsche Fahne getragen hatten.

Führt das Team D bei der Eröffnungsfeier an: Leon Draisaitl (30). © Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Auch Katharina Schmid (29) wird diese besondere Ehre zuteil. © Daniel Löb/dpa

4. Februar, 15.03 Uhr: Russische Cyberangriffe auf Olympische Winterspiele

Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist Italien offenbar Ziel russischer Hacker-Attacken geworden. Das teilte Außenminister Antonio Tajani (72) am gestrigen Dienstag nach Angaben mehrerer Medien mit. "Wir haben eine Reihe von Cyberangriffen auf Büros des Außenministeriums, beginnend in Washington, und auch auf einige Standorte der Olympischen Winterspiele, darunter Hotels in Cortina, vereitelt", sagte der 72-Jährige und betonte zugleich, dass diese "russischen Ursprungs" gewesen seien. Nähere Angaben dazu machte er jedoch nicht.

Italien wirft Russland eine Reihe russischer Cyberangriffe auf die Olympischen Winterspiele vor. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Italiens Außenminister Antonio Tajani (72) äußerte Hacker-Anschuldigungen gegen Russland. © Hannes P. Albert/dpa

4. Februar, 13.35 Uhr: Erster Sturz im Training! Rennfahrer mit Helikopter abtransportiert

Noch bevor die Wettkämpfe richtig starten, gibt es die erste Sturzmeldung: Skirennfahrer Fredrik Möller (25), einst Super-G-Sieger von Bormio, hat es erwischt. Der Norweger stürzte im ersten offiziellen Abfahrtstraining in Bormio und musste mit dem Helikopter von der Stelvio-Piste gebracht werden. Dem Vernehmen nach hatte Möller in einer Kurve den Halt verloren und schlitterte über die Piste. Im Anschluss soll er seinen linken Arm nicht mehr richtig bewegt haben können. Nach minutenlanger Behandlungspause wurde Möller an einem Seil hängend weggeflogen.

Den norwegischen Skirennfahrer Fredrik Möller (25) hat es im Training schwer erwischt. (Archivbild) © Gabriele Facciotti/AP/dpa

4. Februar, 11.30 Uhr: Heute starten schon die ersten Wettkämpfe

Auch wenn der offizielle Startschuss für die Olympischen Spiele erst am Freitag fällt, finden schon heute die ersten Wettkämpfe statt! Den Anfang der Winterspiele machen die Curling-Wettbewerbe, am Mittwoch um 19.05 Uhr finden im Mixed-Team mehrere Vorrundenspiele statt. Einen Überblick, welche Events heute stattfinden, findet Ihr hier: "Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 4. Februar".

Die olympische Bühne gehört am Mittwoch den Curlern. © Michael Kappeler/dpa

3. Februar, 22.18 Uhr: 92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet

Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat in den sechs Monaten vor den Spielen 7100 Dopingproben entnommen und insgesamt rund 2800 Olympia-Athleten und -Athletinnen mindestens einmal getestet. Das entspricht 92 Prozent des Teilnehmerfeldes. Der Fokus lag dabei auf den Risikodisziplinen: Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Mit anteilsmäßig mehr als 94 Prozent erwischte es demnach vor allem Athleten aus China, Deutschland, den USA und Spanien.

Am Montag wurde die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) nach einem positiven Dopingtest von den Spielen ausgeschlossen. © Matthias Schrader/AP/dpa

3. Februar, 20 Uhr: US-Team ändert Quartier-Namen

Kurz vor dem Start der Spiele nimmt das US-Olympiateam eine kuriose Änderung vor: Die Unterkunft der Delegation heißt nun nicht mehr "Ice House" (Eishaus), sondern "Winter House" (Winterhaus). Das teilten die US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey mit. Damit reagiert man offensichtlich auf eine namentliche Ähnlichkeit zur umstrittenen US-Einwanderungsbehörde "Immigration and Customs Enforcement", kurz ICE. Die Behörde war nach ihrem teils brutalen Vorgehen gegen Einwanderer und mehreren Tötungsfällen in die Kritik geraten. Für großen Unmut sorgte zuletzt auch die Ankündigung der Stationierung dreier ICE-Beamter im amerikanischen Konsulat in Mailand für den Zeitraum der Spiele. Anschließend kam es am vergangenen Wochenende in der Modestadt auch zu Demonstrationen gegen ICE.

In Mailand wurde am Wochenende gegen die Präsenz von ICE-Beamten in Italien protestiert. © Antonio Calanni/AP/dpa

3. Februar, 18.38 Uhr: Deutsche Sporthilfe erhöht Medaillen-Prämien

Gute Nachrichten für die schwarz-rot-goldenen Athleten! Wie die Deutsche Sporthilfe am Dienstag mitteilte, ist ein Edelmetall-Erfolg in Italien so wertvoll wie noch nie zuvor. Die Sportförderinitiative erhöht nämlich ihre Prämien. Für den Gold-Triumph gibt es künftig 30.000 Euro (bislang 20.000 Euro), während Silber-Sieger sich bei den anstehenden Spielen zusätzlich über 20.000 Euro (bislang 15.000 Euro) freuen dürfen. Nur die Bronzemedaille bleibt bei einer Prämie von 10.000 Euro unverändert.

Eine Goldmedaille in Mailand und Cortina spült den deutschen Sportlern 10.000 Euro mehr als bisher in die Taschen. © Angelika Warmuth/dpa

3. Februar, 14.45 Uhr: Wer wird das deutsche Fahnenträger-Duo?

Wer führt Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier im San Siro an? Wie immer soll es ein Duo aus einem Mann und einer Frau sein, das die deutsche Fahne beim Einlauf von Deutschland schwenken darf. Zur Auswahl stehen jeweils drei Frauen und drei Männer. Bei den Sportlerinnen fällt die Entscheidung zwischen Snowboarderin Ramona Hofmeister (29), Bob-Pilotin Laura Nolte (27) und Skispringerin Katharina Schmid (29). Bei den Sportlern stehen Eishockey-Spieler Leon Draisaitl (30), Kombinierer Johannes Rydzek (34) sowie Rennrodler Tobias Wendl (38) zur Auswahl. Wer am Ende die Fahne tragen darf, liegt auch in Eurer Hand: Noch bis einschließlich Dienstag, dem 3. Februar, könnt Ihr mitentscheiden und auf der Homepage des DOSB für Eure Favoriten abstimmen. Auf wen die Wahl gefallen ist, wird am 5. Februar, dem Tag vor der Eröffnungsfeier in Mailand, bekannt gegeben.

2022 führten Claudia Pechmann und Francesco Friedrich das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier an. Wer wird Nachfolger des Duos? © Jae C. Hong/AP/dpa

3. Februar, 14.30 Uhr: Die Olympischen Spiele 2026 im TAG24-Ticker

Die Olympischen Spiele 2026 finden quer über Norditalien verstreut statt. © Christoph Sator/dpa