 251.681

Olympia 2026 im Ticker: Viererbob-Wettkampf gestartet! Lochner gut, Friedrich patzt wieder

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen im Zweier-Bob machen - Nolte und Buckwitz übernehmen die Führung.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind in vollem Gange!

Team D steht kurz vor dem Finale der Spiele bei sechs Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze. Kommt am letzten Wochenende noch Edelmetall dazu?

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

21. Januar, 10.22 Uhr: Ammour verliert Boden auf Bronze-Platz

Der Brite Brad Hall sowie der Schweizer Cedric Follador schieben sich an Adam Ammour vorbei.

Der Bronze-Gewinner mit dem Zweierbob liegt im Vierer aktuell auf Platz 5 mit schon 0,6 Sekunden Rückstand auch Lochner, aber nur 0,12 Sekunden auf Platz 3.

Mit jeweils 2 und 4 Hundertstel-Sekunden sitzen ihm der Schweizer Michael Vogt und der Italiener Patrick Baumgartner im Nacken.

21. Januar, 10.10 Uhr: Viererbob-Wettkampf gestartet - Lochner in Führung

Francesco Friedrich, Adam Ammour und Johannes Lochner sowie ihre Anschieber haben jeweils ihren ersten Lauf im Viererbob hinter sich gebracht.

Zwar patzte Lochner gleich zu Beginn etwas, doch seine deutschen Kontrahenten erwischten deutlich schlechtere Läufe, so dass sich der Olympiasieger im Zweierbob direkt wieder absetzten konnte und nun schon 0,39 Sekunden vor dem aktuell zweitplatzierten Friedrich liegt.

21. Januar, 7.35 Uhr: Preuß will im letzten Rennen "noch mal die Freude spüren"

Größer könnte die Bühne für das letzte Rennen der Karriere nicht sein: Der heutige Massenstart der Frauen (14.15 Uhr) wird nicht nur das letzte Biathlon-Wettbewerb bei diesen Olympischen Spielen sein - sondern auch der letzte professionelle für Franziska Preuß!

"Mein Hauptziel ist, noch mal die Freude zu spüren und den Grund, warum ich mich damals entschieden habe, Biathlon zu machen", sagte die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison im ZDF. "Weil es einfach ein cooler Sport ist. Ich hoffe, dass ich das fühle und alles andere komplett ausklammern kann." Das Ergebnis soll dabei nicht allzu sehr im Vordergrund stehen: "Was auch immer dann kommt, ich bin völlig fein damit."

Es waren bislang unglückliche Spiele für Franziska Preuß (31) - nun steht ihr letztes Rennen jemals an.
Es waren bislang unglückliche Spiele für Franziska Preuß (31) - nun steht ihr letztes Rennen jemals an.  © dpa | Hendrik Schmidt

20. Januar, 23.48 Uhr: USA besiegen Deutschland-Bezwinger Slowakei im Eishockey-Halbfinale

Das wird ein echter Kracher! USA gegen Kanada lautet am Sonntag (14.10 Uhr) die Finalpaarung bei den Herren im Eishockey.

Im Abendspiel setzten sich die US-Boys deutlich gegen Deutschland-Bezwinger Slowakei mit 6:2 durch. Die Finalpaarung gab es bereits mehrfach bei Olympischen Spielen. 2002 und 2010 hatten die Kanadier das bessere Ende für sich. 1960 hatten die US-Amerikaner im Duell mit Kanada Grund zum Jubeln.

Spätestens nach dem Treffer von Jack Hughes (2. v.r.) waren die Eishockey-Messen zugunsten der USA entschieden.
Spätestens nach dem Treffer von Jack Hughes (2. v.r.) waren die Eishockey-Messen zugunsten der USA entschieden.  © Hassan Ammar/AP/dpa

20. Januar, 23.39 Uhr: Wer holte die Shorttrack-Medaillen?

Die schnellsten Shorttrack-Spezialisten bei den Männern kommen aus den Niederlanden.

Die Oranje-Läufer sicherten sich den Sieg über 5000 Meter. Auf den Plätzen zwei und drei kamen Korea und Italien ein.

Im Shorttrack-Finale über 1500 Meter der Frauen holte sich die Südkoreanerin Gili Kim die Goldmedaille. Silber und Bronze gingen an Minjeong Choi (Südkorea) und Corinne Stoddard (USA).

Gilli Kim (21) darf sich über Olympisches Gold über 1500 Meter freuen.
Gilli Kim (21) darf sich über Olympisches Gold über 1500 Meter freuen.  © Natacha Pisarenko/AP/dpa
Die niederländischen Shorttrack-Herren begutachten interessiert ihre Goldmedaillen über die 5000-Meter-Distanz.
Die niederländischen Shorttrack-Herren begutachten interessiert ihre Goldmedaillen über die 5000-Meter-Distanz.  © Stephanie Scarbrough/AP/dpa

20. Januar, 21.17 Uhr: Goldmedaille für die USA im Ski Freestyle, Halfpipe Männer

An der Halfpipe ist die Medaillen-Entscheidung gefallen.

Im Ski-Freestyle Finale geht der Sieg an Alex Ferreira (USA). Der US-Amerikaner holt 93,75 Punkte und verweist Henry Sildaru (Estland, 93,00) und Brendan Mackay (Kanada, 91,00) auf die Plätze.

Alex Ferreira (31) krönt sich im Ski Freestyle zum Champion und holt Gold.
Alex Ferreira (31) krönt sich im Ski Freestyle zum Champion und holt Gold.  © Oliver Weiken/dpa

20. Januar, 20.47 Uhr: Nolte übernimmt die Führung vor Buckwitz! Humphries rutscht ab

Laura Nolte setzt einen drauf und macht auf ihre deutschen Mitstreiterinnen wieder Hundertstel gut.

Mit insgesamt 1.53.93 Minuten übernimmt sie nach dem zweiten Lauf die Spitzenposition, weil Kaillie Armbruster Humphries sich einen leichten Drift und mehrere Unsauberkeiten leistet und jetzt insgesamt 23 Sekunden hinter Nolte liegt - und auch hinter Buckwitz.

Das Ranking nach zwei von vier Läufen:

  • 1. Nolte (GER): 1.53.93
  • 2. Buckwitz (GER): 1.54.11
  • 3. Armbruster Humphries (USA): 1.54.16
  • 4. Kalicki (GER): 1.54.36
Laura Nolte legt eine starken zweiten Lauf hin und überholt Kaillie Armbruster Humphries.
Laura Nolte legt eine starken zweiten Lauf hin und überholt Kaillie Armbruster Humphries.  © Michael Kappeler/dpa

20. Januar, 20.42 Uhr: Buckwitz und Kalicki vorerst vorne

Dagegen liefern die Deutschen ab! Lisa Buckwitz und Kim Kalicki führen vorbehaltlich der letzten beidem Starterinnen das Feld an.

1.54.11 Minuten lautet die aktuelle Bestzeit von Buckwitz, doch jetzt kommen Laura Nolte und Kaillie Armbruster Humphries.

20. Januar, 20.38 Uhr: Erste Überraschung im Zweier-Bob - Monobob-Siegerin patzt

Monobob-Siegerin Elana Meyers Taylor aus den USA wird voraussichtlich nichts mit den Medaillen im Zweier-Bob zu tun haben.

Sie leistete sich direkt zum Start einen schweren Schnitzer und reiht sich nur auf Platz acht ein.

20. Januar, 20.24 Uhr: Zweiter Durchgang im Zweier-Bob der Frauen läuft

Währenddessen läuft der zweite Durchgang im Zweier-Bob der Frauen. Die Teilnehmer starten in der Rückwärts-Reihenfolge vom ersten Lauf.

Nach den ersten 15 von 25 Duos führt Breeana Walker aus Australien mit 1.55.05 Minuten.

Titelfoto: dpa | Robert Michael

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: