Olympia 2026 im Ticker: Dramatisches Finish um Preuß, aber DSV-Quartett holt Bronze!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Nach Emma Aicher haben die deutschen Biathleten die nächste Medaille für das deutsche Team geholt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Schon am zweiten Wettkampftag gibt es die ersten Medaillen für Team Deutschland zu feiern: Emma Aicher gewann Silber in der Abfahrt und schrammte nur haarscharf an Gold vorbei, die Mixed-Staffel im Biathlon legte Bronze nach.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

8. Februar, 15.22 Uhr: Snowboarder bleiben im Parallel-Riesenslalom ohne Medaille

Die deutschen Snowboarder haben eine Medaille im Parallel-Riesenslalom deutlich verpasst, Ramona Hofmeister schied als beste Deutsche nach einem Sturz im Viertelfinale aus. Zuvor waren bereits Cheyenne Loch und Elias Huber im Achtelfinale gescheitert.

Gold sicherten sich stattdessen die Tschechin Zuzana Maderova, gegen die Hofmeister ausgeschieden war, und Benjamin Karl aus Österreich.

Benjamin Karl feierte seine Titelverteidigung mit nacktem Oberkörper.
Benjamin Karl feierte seine Titelverteidigung mit nacktem Oberkörper.  © Oliver Weiken/dpa

8. Februar, 15.10 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel holt Bronze im Biathlon!

Was für eine unfassbare Staffel mit Happy End für Deutschland! Das DSV-Quartett um Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß sichert sich Bronze hinter Topfavorit Frankreich und Gastgeber Italien.

Siebenmal blieben die deutschen Biathleten fehlerfrei, doch beim finalen Schießen ließ Schlussläuferin Preuß trotz drei Nachladern eine Scheibe stehen und musste in die Strafrunde abdrehen. Ihr Glück: Maren Kirkeeide für Norwegen musste sogar zweimal kreiseln, die restlichen Staffeln waren zu weit abgeschlagen, und so reichte es für Deutschland trotzdem für den Platz auf dem Podium!

Nach Silber für Emma Aicher ist es die zweite deutsche Medaille des Tages.

Franziska Preuß (M.) feierte Bronze mit ihren Teamkollegen.
Franziska Preuß (M.) feierte Bronze mit ihren Teamkollegen.  © Hendrik Schmidt/dpa

8. Februar, 15.04 Uhr: Schwester von Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz zu Wort

Als Lindsey Vonn schwer stürzte, waren Teile ihrer Familie vor Ort, darunter auch ihre Schwester Karin Kildow.

Was sie über das Unglück sagte, lest Ihr hier: "Schwester von Lindsey Vonn musste Horror-Sturz mitansehen: 'Kein gutes Zeichen'".

8. Februar, 14.35 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel auf Podiums-Kurs

Naht hier eine Biathlon-Sensation? Noch nie stand eine deutsche Mixed-Staffel bei Olympia auf dem Podium, doch zur Halbzeit des Rennens stehen die Zeichen gut.

Ohne einen einzigen Schießfehler kamen sowohl Startläufer Justus Strelow als auch der zweite Starter Philipp Nawrath durch, beim Wechsel auf die Frauen bedeutet das Platz zwei knapp hinter Norwegen und vor Frankreich und Italien!

Jetzt sind Vanessa Voigt und Franziska Preuß dran, um die Medaille zu sichern.

Philipp Nawrath kam ohne Fehler durch und übergab auf dem zweiten Platz auf Vanessa Voigt.
Philipp Nawrath kam ohne Fehler durch und übergab auf dem zweiten Platz auf Vanessa Voigt.  © Hendrik Schmidt/dpa

8. Februar, 13.17 Uhr: Johannes Høsflot Klæbo holt Favoritensieg im Skiathlon

Keine Überraschung im Skiathlon der Männer: Johannes Høsflot Klæbo hat den Wettbewerb über 2x10 Kilometer für sich entschieden und sich damit seinen sechsten Olympiasieg gesichert.

Teamkollege Martin Løwstrøm Nyenget krallte sich Bronze, zwischen den beiden Norwegern gewann der Franzose Mathis Desloges Silber. Bester Deutscher wurde Friedrich Moch auf dem 26. Platz.

8. Februar, 13 Uhr: Drei deutsche Snowboarder erreichen Finalrunde

Drei deutsche Snowboarder haben die Finalrunde der besten 16 im Parallel-Riesenslalom erreicht.

Bei den Frauen kämpfen Ramona Hofmeister, die 2018 Olympia-Bronze in dieser Disziplin holte, als Siebte und Cheyenne Loch als 15. der Vorläufe weiter um Medaillen.

Bei den Männern erreichte nur Elias Huber als Zwölfter das Achtelfinale, Stefan Baumeister hingegen, der als amtierender Vize-Weltmeister an den Start gegangen war, schied als 18. aus.

8. Februar, 12.55 Uhr: Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt!

Fast 20 Minuten war das Rennen unterbrochen, nach dem Re-Start kann keine Athletin mehr Emma Aicher verdrängen. Damit steht fest: Die 22-Jährige holt Silber, nur 0,04 Sekunden fehlen auf Gold!

Das gewinnt stattdessen Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA, Bronze angelt sich Lokal-Matadorin Sofia Goggia.

Es ist die erste Medaille für Team Deutschland, die allerdings vom schweren Sturz Lindsey Vonns überschattet wird. Die zweite deutsche Starterin, Kira Weidle-Winkelmann, landet am Ende auf dem neunten Platz.

Emma Aicher fehlen im Ziel nur vier Hundertstelsekunden zu Olympia-Gold! Doch die 22-Jährige darf sich über Silber freuen.
Emma Aicher fehlen im Ziel nur vier Hundertstelsekunden zu Olympia-Gold! Doch die 22-Jährige darf sich über Silber freuen.  © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 12.14 Uhr: Hubschrauber bringt Lindsey Vonn ins Krankenhaus

Nach einer knappen Viertelstunde ist es so weit, Vonn kann abtransportiert werden.

Der Hubschrauber bringt die US-Amerikanerin ins nächstgelegene Krankenhaus.

Ein Helikopter bringt Vonn ins Krankenhaus.
Ein Helikopter bringt Vonn ins Krankenhaus.  © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 12.09 Uhr: Lindsey Vonn wird noch immer behandelt

Noch immer liegt Lindsey Vonn auf der Piste und wird behandelt. Jetzt nähert sich langsam der Helikopter, um die 41-Jährige abzutransportieren. Es sind schlimme Bilder, die hier gezeigt werden.

8. Februar, 12.01 Uhr: Lindsey Vonn stürzt

Das sieht gar nicht gut aus! Nachdem Kira Weidle-Winkelmann nur auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist, geht Lindsey Vonn an den Start - und stürzt ganz früh im Rennen.

Die US-Amerikanerin, die mit gerissenem Kreuzband angetreten ist, bleibt mit der Hand am Tor hängen, fliegt durch die Luft und bleibt mitten auf der Piste liegen.

Lindsey Vonn bleibt mit der Hand am Tor hängen und verliert die Kontrolle. Sie überschlägt sich und bleibt auf der Piste liegen.
Lindsey Vonn bleibt mit der Hand am Tor hängen und verliert die Kontrolle. Sie überschlägt sich und bleibt auf der Piste liegen.  © Jacquelyn Martin/AP/dpa

8. Februar, 11.55 Uhr: Emma Aicher auf Podestkurs!

Was für eine Fahrt!

Emma Aicher zeigt in der Abfahrt eine bravouröse Leistung und muss sich im Ziel nur Weltmeisterin Breezy Johnson geschlagen geben - um gerade einmal vier Hundertstel. Reicht das fürs Podest? Jetzt heißt es zittern!

