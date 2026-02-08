Olympia 2026 im Ticker: Dramatisches Finish um Preuß, aber DSV-Quartett holt Bronze!
Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.
Schon am zweiten Wettkampftag gibt es die ersten Medaillen für Team Deutschland zu feiern: Emma Aicher gewann Silber in der Abfahrt und schrammte nur haarscharf an Gold vorbei, die Mixed-Staffel im Biathlon legte Bronze nach.
In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.
8. Februar, 15.22 Uhr: Snowboarder bleiben im Parallel-Riesenslalom ohne Medaille
Die deutschen Snowboarder haben eine Medaille im Parallel-Riesenslalom deutlich verpasst, Ramona Hofmeister schied als beste Deutsche nach einem Sturz im Viertelfinale aus. Zuvor waren bereits Cheyenne Loch und Elias Huber im Achtelfinale gescheitert.
Gold sicherten sich stattdessen die Tschechin Zuzana Maderova, gegen die Hofmeister ausgeschieden war, und Benjamin Karl aus Österreich.
8. Februar, 15.10 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel holt Bronze im Biathlon!
Was für eine unfassbare Staffel mit Happy End für Deutschland! Das DSV-Quartett um Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß sichert sich Bronze hinter Topfavorit Frankreich und Gastgeber Italien.
Siebenmal blieben die deutschen Biathleten fehlerfrei, doch beim finalen Schießen ließ Schlussläuferin Preuß trotz drei Nachladern eine Scheibe stehen und musste in die Strafrunde abdrehen. Ihr Glück: Maren Kirkeeide für Norwegen musste sogar zweimal kreiseln, die restlichen Staffeln waren zu weit abgeschlagen, und so reichte es für Deutschland trotzdem für den Platz auf dem Podium!
Nach Silber für Emma Aicher ist es die zweite deutsche Medaille des Tages.
8. Februar, 15.04 Uhr: Schwester von Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz zu Wort
Als Lindsey Vonn schwer stürzte, waren Teile ihrer Familie vor Ort, darunter auch ihre Schwester Karin Kildow.
Was sie über das Unglück sagte, lest Ihr hier: "Schwester von Lindsey Vonn musste Horror-Sturz mitansehen: 'Kein gutes Zeichen'".
8. Februar, 14.35 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel auf Podiums-Kurs
Naht hier eine Biathlon-Sensation? Noch nie stand eine deutsche Mixed-Staffel bei Olympia auf dem Podium, doch zur Halbzeit des Rennens stehen die Zeichen gut.
Ohne einen einzigen Schießfehler kamen sowohl Startläufer Justus Strelow als auch der zweite Starter Philipp Nawrath durch, beim Wechsel auf die Frauen bedeutet das Platz zwei knapp hinter Norwegen und vor Frankreich und Italien!
Jetzt sind Vanessa Voigt und Franziska Preuß dran, um die Medaille zu sichern.
8. Februar, 13.17 Uhr: Johannes Høsflot Klæbo holt Favoritensieg im Skiathlon
Keine Überraschung im Skiathlon der Männer: Johannes Høsflot Klæbo hat den Wettbewerb über 2x10 Kilometer für sich entschieden und sich damit seinen sechsten Olympiasieg gesichert.
Teamkollege Martin Løwstrøm Nyenget krallte sich Bronze, zwischen den beiden Norwegern gewann der Franzose Mathis Desloges Silber. Bester Deutscher wurde Friedrich Moch auf dem 26. Platz.
8. Februar, 13 Uhr: Drei deutsche Snowboarder erreichen Finalrunde
Drei deutsche Snowboarder haben die Finalrunde der besten 16 im Parallel-Riesenslalom erreicht.
Bei den Frauen kämpfen Ramona Hofmeister, die 2018 Olympia-Bronze in dieser Disziplin holte, als Siebte und Cheyenne Loch als 15. der Vorläufe weiter um Medaillen.
Bei den Männern erreichte nur Elias Huber als Zwölfter das Achtelfinale, Stefan Baumeister hingegen, der als amtierender Vize-Weltmeister an den Start gegangen war, schied als 18. aus.
8. Februar, 12.55 Uhr: Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt!
Fast 20 Minuten war das Rennen unterbrochen, nach dem Re-Start kann keine Athletin mehr Emma Aicher verdrängen. Damit steht fest: Die 22-Jährige holt Silber, nur 0,04 Sekunden fehlen auf Gold!
Das gewinnt stattdessen Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA, Bronze angelt sich Lokal-Matadorin Sofia Goggia.
Es ist die erste Medaille für Team Deutschland, die allerdings vom schweren Sturz Lindsey Vonns überschattet wird. Die zweite deutsche Starterin, Kira Weidle-Winkelmann, landet am Ende auf dem neunten Platz.
8. Februar, 12.14 Uhr: Hubschrauber bringt Lindsey Vonn ins Krankenhaus
Nach einer knappen Viertelstunde ist es so weit, Vonn kann abtransportiert werden.
Der Hubschrauber bringt die US-Amerikanerin ins nächstgelegene Krankenhaus.
8. Februar, 12.09 Uhr: Lindsey Vonn wird noch immer behandelt
Noch immer liegt Lindsey Vonn auf der Piste und wird behandelt. Jetzt nähert sich langsam der Helikopter, um die 41-Jährige abzutransportieren. Es sind schlimme Bilder, die hier gezeigt werden.
8. Februar, 12.01 Uhr: Lindsey Vonn stürzt
Das sieht gar nicht gut aus! Nachdem Kira Weidle-Winkelmann nur auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist, geht Lindsey Vonn an den Start - und stürzt ganz früh im Rennen.
Die US-Amerikanerin, die mit gerissenem Kreuzband angetreten ist, bleibt mit der Hand am Tor hängen, fliegt durch die Luft und bleibt mitten auf der Piste liegen.
8. Februar, 11.55 Uhr: Emma Aicher auf Podestkurs!
Was für eine Fahrt!
Emma Aicher zeigt in der Abfahrt eine bravouröse Leistung und muss sich im Ziel nur Weltmeisterin Breezy Johnson geschlagen geben - um gerade einmal vier Hundertstel. Reicht das fürs Podest? Jetzt heißt es zittern!
8. Februar, 11.50 Uhr: Ausschreitungen bei ICE-Protesten in Mailand
Der erste Wettkampftag ist von Ausschreitungen bei Protesten in Mailand überschattet worden.
Was genau passiert ist, lest Ihr hier: "Demos gegen ICE eskalieren! Heftige Ausschreitungen bei Olympia-Protesten".
8. Februar, 10.40 Uhr: Gewinnt Deutschland heute die erste Medaille?
Die Parallel-Riesenslalom-Vorläufe der Snowboarder laufen bereits, um 11.30 Uhr fällt dann die erste Medaillenentscheidung des Tages in der Abfahrt der Frauen - und Deutschland hat heute gleich mehrere heiße Eisen im Feuer.
Sowohl Emma Aicher als auch Kira Weidle-Winkelmann haben in der Abfahrt gute Chancen auf Edelmetall, standen beide in dieser Saison schon auf dem Podium, Aicher gewann sogar eine Abfahrt. Weidle-Winkelmann präsentierte sich zudem in den beiden Trainingsläufen enorm stark, auch bei Aicher zeigt die Kurve nach oben.
Bei den Snowboardern gehen Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister (Finale: 14.29 Uhr Frauen, 14.39 Uhr Männer) mit Medaillenchancen ins Rennen, im Rodel-Einsitzer der Männer (4. Durchgang: 18.40 Uhr) liegt Max Langenhan nach dem ersten Wettkampftag sogar auf Goldkurs. Auch die Biathlon-Mixedstaffel (14.05 Uhr) hat Außenseiterchancen auf Edelmetall.
Den kompletten Wettkampfplan des Tages findet Ihr hier.
7. Februar, 20.54 Uhr: Japan dominiert auf dem Snowboard
Auch beim Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder wurde Edelmetall verteilt: Gold und Silber gehen nach Japan, China angelt sich die Bronzemedaille.
Der große Favorit Hiroto Ogiwara ging zwar ziemlich überraschend leer aus, dafür lieferten seine beiden Landsmänner Kira Kimura (1.) und Ryoma Kimata (2.) ab. Der Chinese Yiming Su landete auf Platz drei.
7. Februar, 20.48 Uhr: Anna Odine Stroem sorgt für die Sensation
Die Norwegerin Anna Odine Stroem hat sich am Samstagabend beim Einzelspringen der Frauen auf der Normalschanze völlig überraschend die Goldmedaille geschnappt!
Die 27-Jährige landete nach bärenstarken Sprüngen 1,1 Punkte vor der haushohen Favoritin Nika Prevc auf dem ersten Platz, Dritte wurde Nozomi Maruyama aus Japan.
Als beste deutsche landete Selina Freitag auf den siebten Platz, Fahnenträgerin Katharina Schmid enttäuschte hingegen mit Rang 16. Agnes Reisch wurde Neunte, während Juliane Seyfarth bereits nach dem ersten Durchgang ausschied.
7. Februar, 19.20 Uhr: Schlechter Start für Felix Loch, Max Langenhahn auf Kurs
Das hat sich Felix Loch (36) sicher anders vorgestellt! Der Rodel-Medaillenfavorit und Gesamtweltcup-Führende liegt zur Halbzeit nur auf einem enttäuschenden achten Platz.
Besser machte es sein deutscher Teamkollege Max Langenhahn (26) aus Friedrichroda, der einen neuen Bahnrekord in Cortina aufstellte und das Feld vor den beiden entscheidenden Läufen an diesem Sonntag anführt.
7. Februar, 17.41 Uhr: Olympia-Rekord für Eisschnellläuferin Lollobrigida
Incredibile! An ihrem 35. Geburtstag hat Francesca Lollobrigida die erste Goldmedaille für Italien bei diesen Winterspielen gewonnen.
Im Eisschnelllauf über 3000 Meter der Frauen stellte sie am Samstag mit einer Wahnsinns-Zeit von unglaublichen 3:54,28 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf, ließ die beiden Top-Kontrahentinnen Ragne Wiklund aus Norwegen sowie die Kanadierin Valérie Maltais damit weit hinter sich.
Joy Beune aus den Niederlanden enttäuschte derweil als Favoritin, landete nur auf dem vierten Platz.
7. Februar, 15.50 Uhr: Eisschnelllauf der Frauen über 3000 Meter
Zwei der fünf Medaillenentscheidungen des Tages sind abgehakt. Ab etwa 16.10 Uhr rückt der Eisschnelllauf in den Fokus.
Im Mailänder "Speed Skating Stadium" gehen die Frauen über 3000 Meter an den Start.
Aus deutscher Sicht sind die Chancen auf Edelmetall gering, mit der 29-jährigen Josie Hofmann ist nur eine Starterin für das Team D im Feld.
7. Februar, 15.08 Uhr: Sabotage-Attacke auf Bahnnetz in Italien?
Fast zeitgleich sind auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes an drei Stellen Beschädigungen gemeldet worden.
Ermittler schließen nach derzeitigem Stand der Dinge einen Sabotageakt nicht aus. Zur Unterstützung wurden zudem Anti-Terror-Experten hinzugezogen.
Mehr dazu hier: "Sabotage? Schäden an Bahnnetz zum Olympia-Start entdeckt"
7. Februar, 14.34 Uhr: Klarer Sieg für deutsche Eishockey-Frauen
Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft darf weiter auf den Einzug ins Olympia-Viertelfinale hoffen.
Nach der Auftaktpleite im Duell mit Schweden setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod Im zweiten Gruppenspiel am Samstagnachmittag deutlich mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) gegen Japan durch. Damit feierte das Team vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den ersten Olympia-Erfolg seit zwölf Jahren.
Die Weichen auf Sieg stellte das DEB-Team dabei bereits früh: Kapitänin Daria Gleißner traf nämlich nach nur 44 Sekunden. Emily Nix (9. Minute) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (14.) erhöhten auf 3:0.
Hadraschek-Eisenschmid (26.) sowie Laura Kluge (31.) erzielten die weiteren Treffer und sorgten somit für die zwischenzeitliche 5:0-Führung. Mei Miura (37.) und Yumeka Wajima (38.) verkürzten noch, doch nur kosmetisch.
7. Februar, 14.03 Uhr: Gold und Silber für schwedische Langläuferinnen
Doppel-Erfolg für die Schwedinnen!
Frida Karlsson hat sich beim Skiathlon der Langläuferinnen zur Siegerin gekürt und damit Gold geholt. Mit 51 Sekunden Rückstand auf Rang eins sahnte Teamkollegin Ebba Andersson noch vor Heidi Weng aus Norwegen Silber ab.
Für die deutschen Langläuferinnen hingegen blieb der Sprung aufs Podest erwartungsgemäß aus. Pia Fink erreichte den 13. Platz und verpasste die Top Ten nur knapp. Hennig-Dotzler kam am Ende als 30. ins Ziel.
7. Februar, 13.29 Uhr: Bundespräsident Steinmeier besucht Olympia-Dorf
Hoher Besuch: Im Olympischen Dorf hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) dem Team D viel Glück für die bevorstehenden Wettkämpfe gewünscht.
Der 70-Jährige hofft, dass sich die Vorbereitung "auszahlt in guten Plätzen, möglichst auch Medaillen" und drückt den Sportlern dafür die Daumen.
Sein Besuch mit Ehefrau Elke Büdenbender (64) im Mailänder Dorf bleibt jedoch nicht die einzige Station. Weitere Abstecher sind nach Cortina d'Ampezzo sowie Antholz in Südtirol geplant.
7. Februar, 13.07 Uhr: Ski-Langlauf der Frauen in Tesero
Von Bornimo geht es nun ohne Umweg nach Tesero.
Im Val di Fiemme hat soeben der Frauen-Langlauf in der Disziplin Skiathlon über 20 Kilometer begonnen. Auch hier werden Medaillen vergeben.
7. Februar, 12.55 Uhr: Gold für die Schweiz! Franjo von Allmen triumphiert in Bormio
Die erste Medaillenentscheidung ist durch.
Der Schweizer Weltmeister Franjo von Allmen gewinnt das Abfahrtsrennen auf der berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio vor Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni.
Dritter wird der Südtiroler Routinier Dominik Paris. Silber und Bronze gehen damit an Olympia-Gastgeber Italien.
DSV-Fahrer Simon Jocher verpasst hingegen eine Top-20-Platzierung, landet auf Rang 21.
7. Februar, 12.44 Uhr: Jocher-Sprung in die Top 20!
Als einziger Deutscher liegt Simon Jocher nach der Abfahrt vorerst auf Platz 19.
Sollte es dabei bleiben, wäre das seine zweitbeste Platzierung in dieser Wintersaison.
Jetzt heißt es hoffen, dass die nachfolgenden Fahrer ihn nicht noch verdrängen.
7. Februar, 12.17 Uhr: Franjo von Allmen auf Platz eins
Der Schweizer Franjo von Allmen führt nach seiner Abfahrt vor den beiden Italienern Giovanni Ranzoni und Dominik Paris, wird seiner Rolle als Favorit damit gerecht.
Simon Jocher ist der einzige deutsche Athlet im Feld und wartet noch auf seinen Einsatz. Als 28. Starter hat der 29-jährige Schongauer aber nur Außenseiter-Chancen auf eine Medaille.
7. Februar, 11.42 Uhr: Muzaton-Sturz bei Abfahrt
Schreck-Moment um Maxence Muzaton (35)!
Kurz vor dem Ziel gerät der Franzose ins Schleudern, stürzt daraufhin und schlittert über die Piste.
Zum Glück kann sich der 35-Jährige aber wieder aufrichten, hat beim Sturz wohl keine Blessuren davongetragen.
7. Februar, 11.30 Uhr: Abfahrt der Männer in Bormio
Los geht's für die Speed-Spezialisten!
Die Abfahrt auf der Stelvio-Piste in Bormio eröffnet die Ski-Alpin-Wettbewerbe bei Olympia, liefert dabei die erste Medaillenentscheidung der Spiele.
Wir sind gespannt, wer sich das erste Gold holen wird.
7. Februar, 8.22 Uhr: Heute werden die ersten Medaillen vergeben
Nach der spektakulären Eröffnungsfeier am Freitag geht es heute richtig los! Nach drei Tagen mit Vorrundenspielen und Vorläufen fallen am Samstag die ersten Medaillenentscheidungen.
Den Start machen die alpinen Skier, um 11.30 Uhr startet die Abfahrt der Herren. Auch Deutschland hat gleich heute gute Chancen auf Edelmetall, denn um 18.45 Uhr beginnt der Normalschanzen-Wettkampf der Skispringerinnen, wo Team D mit Selina Freitag (24), Fahnenträgerin Katharina Schmid (29) und Agnes Reisch (26) gleich drei heiße Eisen im Feuer hat.
Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier.
6. Februar, 23.26 Uhr: Die 25. Olympischen Winterspiele sind eröffnet
Gänsehaut pur!
Zeitgleich in Mailand und Cortina entzünden die Ski-Stars Deborah Compagnoni (55), Alberto Tomba (59) sowie Sofia Goggia (33) die olympischen Feuer.
Die 25. Olympischen Winterspiele sind damit offiziell eröffnet.
6. Februar, 23.20 Uhr: Schon bald lodern die olympischen Flammen
Die Spannung steigt, wir nähern uns dem Höhepunkt der XXL-Zeremonie: Gleich wird das olympische Feuer entzündet.
Dies geschieht gleichzeitig in Mailand am Arco della Pace, dem Friedensbogen, und in Cortina auf der Piazza Dibona.
6. Februar, 23.11 Uhr: Hissen der Olympia-Flagge
Im San-Siro-Stadion wird die olympische Fahne gehisst, untermalt von Mezzosopranistin Cecilia Bartoli (59) und dem Kinderchor der Mailänder Scala.
6. Februar, 23.04 Uhr: Einzug der olympischen Fahne
Weiter geht's!
Mehrere Friedensbotschafter tragen nun die Olympia-Flagge feierlich in die Mitte des Stadions.
6. Februar, 22.56 Uhr: Fackelträger laufen ein
Jetzt ist er da, der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben.
Die Fackelträger ziehen feierlich ins San-Siro-Stadion, begleitet von Tenor-Ikone Andrea Bocelli (67), der "Nessun dorma" zum Besten gibt. "Vincerò! Vincerò! Vinceròòòòò!"
6. Februar, 22.50 Uhr: Italien-Präsident erklärt Winterspiele für eröffnet
Das Entzünden der beiden Feuer steht bevor.
Nach den eindrucksvollen Reden von Malagò und Coventry spricht nun Italiens Präsident Sergio Mattarella (84) die Eröffnungsformel: "Ich erkläre die 25. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina für eröffnet."
6. Februar, 22.29 Uhr: Highlight des Abends naht
Das Highlight des Abends rückt näher.
Zuvor richten Giovanni Malagò (66), Präsident des Organisationskomitees, und IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (42) das Wort an alle Zuschauer sowie Athleten vor Ort.
6. Februar, 22.17 Uhr: Zeitreise durch die Geschichte der Winterspiele
Nachdem alle Athleten durch sind, folgt nun eine Zeitreise durch die Olympia-Historie.
In einem Einspielfilm geht Schauspielerin Sabrina Impacciatore (57) auf die Geschichte der Winterspiele ein. Anschnallen, in Schallgeschwindigkeit geht es zurück in die Vergangenheit.
Übrigens, um am Frühstückstisch den Allwissenden raushängen lassen zu können: 1924 fanden die ersten Olympischen Winterspiele im französischen Chamonix statt.
6. Februar, 22.12 Uhr: Vorhang auf für das Gastgeber-Land Italien
Zum Schluss wird es mal so richtig laut, denn das Gastgeber-Land betritt jetzt die Bühne.
In den Gesichtern der Athleten ist die pure Freude zu sehen, die Stimmung ist mitreißend, das Publikum jubelt. Tolle Bilder!
6. Februar, 22.02 Uhr: Fahnenträger verpasst Eröffnungsfeier
Wie hart ist das denn? Belgiens Fahnenträger Maximilien Drion (28) hat die Eröffnungsfeier verpasst.
Zusammen mit Shorttrack‑Athletin Hanne Desmet (29) sollte er die Ehre haben, doch die Bahn machte einen Strich durch die Rechnung.
"Aufgrund von Problemen mit den Zugverbindungen kann er trotz verschiedener Alternativen nicht rechtzeitig erscheinen", hatte die belgische Olympia-Mannschaft Drions Fehlen via Instagram mitgeteilt.
6. Februar, 21.53 Uhr: Athleten-Einlauf neigt sich dem Ende entgegen
Wir sind bei S angekommen.
Der Großteil ist damit schon durch, nur wenige Nationen fehlen noch.
6. Februar, 21.36 Uhr: Norovirus-Ausbruch im Schweizer Eishockey-Team
Die Schweiz tritt beim Einlauf nicht in kompletter Besetzung an.
In der Nacht wurde bei den Eishockey-Frauen ein Norovirus-Fall bestätigt, wie das Team vor wenigen Minuten auf Instagram mitteilte. "Das positive Testresultat der Athletin lag erst nach dem heutigen Auftaktsieg gegen Tschechien und kurz vor der Eröffnungsfeier vor", erklärte das Olympia-Team in dem Statement.
Als Vorsichtsmaßnahme hat das Damen-Nationalteam daher entschieden, die Eröffnungsfeier auszulassen. Bitter!
6. Februar, 21.21 Uhr: Deutsche Athleten laufen ein
Es ist endlich so weit: Eishockey-Star Leon Draisaitl (30) führt die deutschen Olympia-Athleten ins San-Siro-Stadion, parallel übernimmt Skispringerin Katharina Schmid (29) die Rolle der Fahnenträgerin bei der Nationenparade in Predazzo.
Das Team-Outfit fällt dabei sofort auf. Die Ponchos hatten zuvor bereits für gemischte Reaktionen gesorgt. Wie gut aber, dass Geschmäcker verschieden sind.
6. Februar, 21.04 Uhr: Warten auf "Germania"
Nach etwa 20 Minuten steht der Einmarsch bei C.
Wer auf Deutschland wartet, muss sich noch gedulden, denn der Auftritt erfolgt erst unter "Germania".
6. Februar, 20.55 Uhr: Deutsches Olympia-Team läuft ein
Für den Einlauf in Cortina haben sich die Brasilianer etwas ganz besonderes ausgedacht.
Mit einem kurzen Tänzchen beweisen sie Rhythmusgefühl, bringen die Ränge zum Jubeln - und holen damit die Copacabana für einen klitzekleinen Moment nach Italien.
6. Februar, 20.41 Uhr: Athleten-Einlauf startet
Nun aber voller Fokus auf die Athleten dieser 25. Olympischen Winterspiele.
Den Einlauf-Auftakt macht traditionell Griechenland. In alphabetischer Reihenfolge der Gastgebersprache folgen dann die weiteren Teams. Vormerken: Deutschland läuft als "Germania" an 32. Stelle ein.
6. Februar, 20.39 Uhr: Auftritt von Schauspieler Favino
Zeit für Poesie!
Alle Scheinwerfer richten sich nun auf Pierfrancesco Favino (56). Der italienische Schauspieler trägt das Gedicht "L'Infinito" von Dichter Giacomo Leopardi vor.
6. Februar, 20.31 Uhr: Italienische Hymne läuft
Im San Siro erheben sich die Zuschauer, Italiens Nationalhymne ertönt.
Zeitgleich zur Zeremonie in Mailand wird auch an den anderen drei Standorten die Trikolore nach oben gezogen.
6. Februar, 20.24 Uhr: Olympia würdigt Designer-Ikone
Nun ist Mode-Ikone Giorgio Armani an der Reihe.
Mit einer eigenen Showeinlage wird der italienische Designer gewürdigt, der im September des vergangenen Jahres im Alter von 91 Jahren verstorben ist.
6. Februar, 20.18 Uhr: Mariah Carey singt bei der Eröffnungsfeier
Tosender Applaus im Stadion!
Früh in der Zeremonie greift US-Pop-Star Mariah Carey (56) zum Mikrofon, präsentiert den Italo-Hit "Volare".
6. Februar, 20.13 Uhr: Farb-Spektakel par excellence
Es bleibt künstlerisch!
Die italienische Sängerin und Schauspielerin Matilda De Angelis (30) performt auf der Bühne, ehe drei überdimensionale Farbtuben in Blau, Rot sowie Gelb erscheinen und über der Szenerie schweben. Dazu bewegen sich bunt kostümierte Performer.
Es zeichnet sich ab, dass noch einiges an Überraschungen folgen wird.
6. Februar, 20.07 Uhr: Tanzende Kunst im San Siro
Zum Start liegt der Fokus auf Kunst.
Das Stadion wird zum Museum, Tänzer verkörpern ausgestellte Skulpturen und verwandeln so die XXL-Bühne in eine Galerie.
6. Februar, 20.01 Uhr: Los geht's! Olympia-Eröffnungsfeier läuft
Los geht's! Die Eröffnungszeremonie hat gerade begonnen.
Trotz der festlichen Atmosphäre ist das Stadion nur zu zwei Dritteln gefüllt. Die hohen Ticketpreise scheinen einige Fans wohl abgeschreckt zu haben.
6. Februar, 19.50 Uhr: Deutsche Athleten treten getrennt auf
130 deutsche Athleten nehmen heute an der großen Eröffnungszeremonie teil. Sie treten allerdings nicht gemeinsam in Mailand auf, sondern werden dezentral an vier Austragungsorten begrüßt.
Neben dem Hauptteil im San Siro sind Cortina, Predazzo und Livigno Teil der Feierlichkeiten. So können die Sportler direkt an ihren Wettkampfstätten bleiben, ohne extra nach Mailand reisen zu müssen.
6. Februar, 18.59 Uhr: Olympia-Eröffnungsfeier live im Free-TV
Das Warten hat schon bald ein Ende: In rund einer Stunde beginnt die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele.
Ab 19.50 Uhr wird die Haupt-Zeremonie aus dem Mailänder San-Siro-Stadion live im Ersten übertragen. Tom Bartels (60) kommentiert dann gemeinsam mit Italien-Experte Giovanni di Lorenzo (66) die Feierlichkeiten, die abgespeckt auch in Cortina, Predazzo und Livigno stattfinden.
Wer möchte, kann das Mega-Spektakel auch bei Eurosport sehen - oder aber hier in unserem XXL-Olympia-Ticker mitverfolgen.
6. Februar, 16.57 Uhr: Ski-Freestyle-Athletin Mohr muss sich Eingriff unterziehen
Rückschlag für Muriel Mohr (19): Deutschlands Freestyle-Skierin hat sich im Slopestyle-Training böse verletzt.
Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag via Instagram bekannt gab, zog sich Mohr nach der Landung eines Sprunges einen "kleinen eingeklemmten Meniskuslappen im linken Knie" zu. Die 19-jährige Athletin musste sich daraufhin in der Orthopädischen Chirurgie München einem "arthroskopischen Eingriff" unterziehen.
"Das Knie ist stabil und weist keine weiteren Verletzungen auf. Einen positiven Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann das Knie in einigen Tagen wieder voll belastbar sein", wird der behandelnde Arzt Dr. Manuel Köhne in der Mitteilung zitiert. Mohr darf somit weiter auf einen Start bei den Winterspielen hoffen.
6. Februar, 15.53 Uhr: Kira Weidle-Winkelmann unglücklich über Änderungen an Olympia-Piste
Das Training am Donnerstag musste wegen Schneefalls ausfallen, deshalb war der Lauf am heutigen Freitag das erste Mal, dass Kira Weidle-Winkelmann (29) die Piste in Cortina hinunter fuhr. Zwar lieferte sie die drittschnellste Zeit des Tages ab, war aber im Nachhinein enorm unzufrieden mit der Präparierung der Strecke.
"Es will natürlich jeder etwas Besonderes machen für ein Großereignis und mehr Spannung reinbringen. Ich bin da kein großer Fan von", sagte die 29-Jährige nach dem Training: "Unser Sport ist gefährlich genug, da weiß ich nicht, wieso man immer noch mehr machen muss. Das ist einfach unnötig."
Weidle-Winkelmann hatte 2021 noch WM-Silber in der Abfahrt gewonnen - ausgerechnet in Cortina. Doch von der Piste von damals ist anscheinend nicht viel übrig, demnach wurden zusätzliche, schärfere Wellen eingearbeitet.
"Es ist nicht das schöne Cortina, wie man es gewohnt ist", sagte die Sportsoldatin, die in dieser Saison schon zwei Podiumsplätze in der Abfahrt holte: "Aber jetzt wissen wir's und müssen damit umgehen."
6. Februar, 13.58 Uhr: Starkes Abfahrtstraining von Kira Weidle-Winkelmann
Mit starker Verzögerung konnte das Abfahrtstraining der Frauen doch noch durchgezogen werden, das unterschiedlicher für die beiden Deutschen nicht hätte laufen können.
Emma Aicher (22) hatte als erste Starterin nach der langen Unterbrechung große Probleme mit der Strecke in Cortina, verpasste einige Tore und landete weit hinten im Feld. Kira Weidle-Winkelmann (29) hingegen überzeugte mit der drittschnellsten Laufzeit.
Dann waren aber alle Augen auf Lindsey Vonn (41) gerichtet: Die US-Amerikanerin, die sich nach ihrem Kreuzbandriss der Belastungsprobe unterzog, wirkte souverän und brachte ihre fahrt ohne größere Probleme ins Ziel. Eine Medaille scheint für die 41-Jährige trotz ihres Handicaps nicht ausgeschlossen zu sein.
6. Februar, 13.40 Uhr: Daniel Hemetsberger kehrt schwer gezeichnet auf die Piste zurück
Er ist irre hart im Nehmen: Der Österreicher Daniel Hemetsberger (34), der im Abfahrtstraining am Donnerstag so schwer gestürzt war, dass er sogar seinen Helm verlor, stand keine 20 Stunden später wieder auf der Piste und fuhr seine nächste Abfahrt.
Dabei war der Speed-Spezialist schwer gezeichnet: Mit Plastern auf Nase und Wange, blutunterlaufenem Auge und mehreren fehlenden Zähnen kehrte er auf die Piste zurück, war aber guter Dinge und scherzte noch mit seinen Teamkollegen herum.
Beim finalen Abfahrtstraining fuhr der 34-Jährige dann sogar auf den zweiten Platz, da aber insgesamt 21 Athleten das Training ausließen und zahlreiche weitere mit sichtbar angezogener Handbremse fuhren, hat das für den Wettkampf am Samstag keine Aussagekraft.
6. Februar, 12.21 Uhr: Biathlon-Team stellt sich nach Doping-Schock hinter Rebecca Passler
Nach dem positiven Dopingtest von Biathletin Rebecca Passler (24) hat sich der italienische Sportdirektor klar hinter seine Athletin gestellt.
Klaus Höllrigl sprach aber auch darüber, wie die Neuigkeiten überhaupt zum Team und Passler vorgedrungen war. Mehr darüber lest Ihr hier: "'Absolutes No-Go': So erfuhr Biathletin von ihrem positiven Dopingtest".
6. Februar, 12.15 Uhr: Abfahrts-Training der Frauen lange unterbrochen
Das zweite Abfahrtstraining der Frauen steht unter keinem guten Stern!
Zunächst musste das Training schon nach der ersten Fahrerin Ilka Štuhec (35) unterbrochen werden, da diese crashte und die Piste im Anschluss repariert werden musste, doch seither ging weiterhin nicht viel. Noch vor Deutschlands Medaillen-Hoffnung Emma Aicher (22), die als Sechste an den Start gehen soll, wurde das Training erneut unterbrochen, weil dichter Nebel über der Piste hängt.
Somit warten nicht nur Aicher und die zweite Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (29) auf ihren Start, sondern auch Lindsey Vonn (41). Der Durchgang der US-Amerikanerin wird heiß erwartet, schließlich tritt sie mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an, den sie sich vor rund einer Woche zugezogen hatte.
6. Februar, 11.45 Uhr: Deutsche Bob-Fahrer reisen vor Eröffnungsfeier ab
Die deutschen Top-Favoriten auf Olympia-Gold, Francesco Friedrich (35) und Johannes Lochner (35) samt ihrer Bob-Crews, werden nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen - obwohl sie bereits für Trainingsfahrten in Cortina weilten. Stattdessen geht es vorzeitig zurück nach Innsbruck (Friedrich) bzw. an den Königssee (Lochner).
Geplant war die Abreise zwar ohnehin, weil die Wettkämpfe der Bobfahrer erst am 16. Februar starten und beide Teams noch einen Trainingsblock nach den Testfahrten in Cortina einschieben wollten, allerdings erst nach der Eröffnungsfeier.
Doch daraus wird nun nichts. Der Grund: Im Athleten-Dorf gibt es nicht genug Platz für die Dauerrivalen, denn die Anzahl der Betten ist knapp. Die Schlafplätze werden für Sportler benötigt, deren Wettkämpfe früher stattfinden.
6. Februar, 11.07 Uhr: Ärger um Eisschnellläuferin Jutta Leerdam
Schon bevor sie überhaupt eine Fuß aufs Eis gesetzt hat, sieht sich die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) schon harscher Kritik ausgesetzt.
Worum es geht, erfahrt Ihr hier: "'Wie eine Diva': Verlobte von YouTube-Boxer Jake Paul sorgt für Olympia-Ärger".
6. Februar, 10.25 Uhr: Johann André Forfang trauert um seinen Vater
Der norwegische Skispringer Johann André Forfang (30) durchlebt eine der schwersten Zeiten seines Lebens, denn am vergangenen Wochenende verstarb sein Vater Hugo.
Wie er mit dem Tod seines Vaters umgeht, lest Ihr hier: "Um letzten Wunsch zu erfüllen: Olympia-Star verschiebt Beerdigung seines Vaters".
6. Februar, 8.30 Uhr: Heute gehen die Olympischen Spiele offiziell los!
Heute geht es endlich los! Um 20 Uhr werden die Olympischen Spiele bei der Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro offiziell eröffnet.
Doch während ein großer Teil der Athleten zwar in Mailand vor Ort sein wird, ist es aufgrund der Verteilung der Wettkampforte über ganz Norditalien nicht für alle möglich, dort teilzunehmen.
Deshalb gibt es drei weitere Feiern: In Cortina, der Partnerstadt von Mailand, wird sogar ebenfalls ein Olympisches Feuer entzündet, zudem gibt es kleinere Veranstaltungen in Livigno und Predazzo, wo Deutschlands Co-Fahnenträgerin Katharina Schmid (29) Team D anführen wird.
Wettkämpfe gibt es allerdings schon seit Mittwoch, und auch heute dürfen unter anderem die Eiskunstläufer und Curler schon ran, bevor der Startschuss gefallen ist. Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier. Die ersten Medaillenentscheidungen fallen dann am Samstag, den Beginn machen um 11.30 Uhr die Skirennfahrer mit der Abfahrt in Bormio.
5. Februar, 22.07 Uhr: DSV-Adler Hoffmann stark im Training
So wird's gemacht! Deutschlands Medaillen-Hoffnungsträger Felix Hoffmann (28) hat sich im ersten Training beeindruckend präsentiert.
Auf der Olympia-Normalschanze in Predazzo mischte der 28-jährige Skispringer in allen drei Durchgängen vorne mit. Einen Lauf konnte der Thüringer gewinnen, in den anderen erreichte er die Ränge zwei und drei.
Philipp Raimund (25) überzeugte ebenfalls und landete auf den Plätzen drei, fünfzehn und sechs.
Der zweifache Olympiasieger Andreas Wellinger (30) erreichte die Platzierungen 20, elf und 18. Pius Paschke (35) kam dagegen nur auf die Ränge 28, 30 und 27.
5. Februar, 21.40 Uhr: Freestyle-Snowboarder Vicktor verpasst Finale
Ist das bitter! Der deutsche Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor (24) hat den Einzug ins Big-Air-Finale verpasst.
Der 24-Jährige scheiterte in der Qualifikation, nachdem er bei seinen ersten beiden Sprüngen die Tricks nicht stehen konnte und jeweils im Schnee landete. Damit bleibt ihm wie schon bei den Winterspielen 2022 in Peking der Einzug ins Finale am Samstag verwehrt.
5. Februar, 20.10 Uhr: DSV-Springerinnen im Training ohne Ausrufezeichen
Am heutigen Mittwochabend haben die deutschen Skispringerinnen ihr erstes offizielles Training absolviert. Auf der Normalschanze von Predazzo zeigten die DSV-Adler dabei gut noch Luft nach oben.
Katharina Schmid (29) belegte rund 24 Stunden vor ihrem Auftritt als Fahnenträgerin bei der Olympia-Eröffnungsfeier die Plätze 15, 18 und 19. Selina Freitag (24) konnte ebenfalls noch nicht vorne eingreifen.
Am besten präsentierte sich aus deutscher Sicht Agnes Reisch (26), die mit den Rängen vier, zehn und fünf überzeugte. Juliane Seyfarth (35) kam derweil nicht über die Ränge 38, 33 und 26 hinaus.
5. Februar, 16.39 Uhr: Finnlands Eishockeyspiel verschoben
Man hatte es zuvor schon befürchtet, nun ist es offiziell: Das Eishockey-Gruppenspiel der Frauen zwischen Finnland und Kanada findet heute nicht statt.
Im finnischen Team gab es einen Norovirus-Ausbruch, sodass viele Spielerinnen nicht einsatzfähig sind.
Die ursprünglich um 21 Uhr angesetzte Partie wird aus diesem Grund nun am kommenden Donnerstag nachgeholt. Diese Entscheidung trafen die Teams gemeinsam mit den Veranstaltern.
5. Februar, 16.10 Uhr: Eishockey-Frauen verlieren gegen Schweden
Auftakt-Niederlage für die deutschen Eishockey-Frauen!
Am Tag vor der offiziellen Olympia-Eröffnungsfeier hat die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel verloren, unterlag Schweden deutlich mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).
Dabei war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) durch Katarina Jobst-Smith (9. Minute) in Führung gegangen, musste sich aber am Ende durch die Treffer von Lina Ljungblom (12./28.), Mira Jungaker (40.) und Thea Johansson (52.) dann doch klar geschlagen geben.
5. Februar, 14.17 Uhr: Sturz im Abfahrtstraining
Auf der "Pista Stelvio" ist es im Abfahrtstraining erneut zu einem üblen Sturz gekommen. Nach dem Abflug von Fredrik Möller (25) am gestrigen Mittwoch hat es auf der "Pista Stelvio" in Bormio nun auch ÖSV-Star Daniel Hemetsberger (34) gelegt.
Der Österreicher verlor nach der zweiten Zwischenzeit in einer Rechtskurve die Kontrolle, rutschte in Rückenlage und stürzte. Dabei flog er durch ein Tor, verlor seinen Helm und wurde schließlich vom Fangnetz gestoppt.
Hemetsberger erlitt eine blutige Nase, eine Verletzung im Mundbereich sowie eine Schwellung am Auge. Zudem klagte er über Schmerzen im Bein.
Der Norweger Möller hatte sich bereits am Vortag bei seinem schweren Sturz im ersten Training eine Schulterluxation zugezogen. Ob er am Samstag um 11.30 Uhr bei der Herren-Abfahrt antreten kann, bleibt offen.
5. Februar, 11 Uhr: Sabotage im Olympischen Dorf! Große Wasser-Panne
Die Olympischen Spiele schreiben noch vor dem offiziellen Start die nächste Negativschlagzeile: Im Olympischen Dorf in Mailand wurden in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen mutwillig beschädigt, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf die Polizei.
Demnach seien zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar in 70 Zimmern Duschen und Toiletten beschädigt worden. Vermutlich kamen dabei unter anderem Fräsen zum Einsatz, die Rede ist von Sabotage. Der Zustand sei erst jetzt nach einem großflächigen Wasserschaden festgestellt worden.
Pikant: Eigentlich sollte zum neugebauten Olympischen Dorf nur Menschen mit einem besonderen Ausweis und QR-Code der Zugang möglich sein. Überwachungskameras sollen weitere Aufschlüsse bringen.
4. Februar, 21.01 Uhr: Ergebnisse der ersten Spiele im Curling-Mixed
Die ersten vier Spiele im Curling-Mixed-Wettkampf sind beendet.
Schweden, Großbritannien, Kanada und die Schweiz haben zum Auftakt jeweils einen Sieg eingefahren.
Alle Ergebnisse hier auf einen Blick:
Schweden - Südkorea 10:3
Großbritannien - Norwegen 8:6
Kanada - Tschechien 10:5
Estland - Schweiz 7:9 n.V.
4. Februar, 19.53 Uhr: Stromausfall zum Olympia-Auftakt
So hatte man sich das ganz sicher nicht vorgestellt: Der Auftakt im Curling-Mixed ist andere als nach Plan verlaufen.
Wegen eines Stromausfalls im Olympiastadion von Cortina d'Ampezzo musste der Wettbewerb nämlich für mehrere Minuten unterbrochen werden.
Um 19.08 Uhr fiel in der Eissporthalle kurzfristig die Beleuchtung aus. Nach kurzer Verzögerung war das Problem allerdings auch schon wieder behoben, sodass es ohne weitere Vorkommnisse weitergehen konnte.
4. Februar, 19.01 Uhr: Inoffizieller Start der Olympischen Winterspiele
Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung starten die Mixed-Curling-Teams den Wettkampf in Cortina D'Ampezzo.
Ab 19.05 Uhr stehen die ersten vier Partien im Olympiastadion auf dem Programm.
4. Februar, 18.17 Uhr: Draisaitl und Schmid tragen deutsche Fahne bei Olympia
Das Rätselraten ist vorbei, die Entscheidung gefallen: Leon Draisaitl (30) und Katharina Schmid (29) werden die deutschen Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier am kommenden Freitagabend sein. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verkündete die Entscheidung am Mittwoch offiziell.
Der Eishockey-Star und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin setzten sich in einer Abstimmung mit mehr als 135.000 teilnehmenden Fans gegen Johannes Rydzek (34, Nordische Kombination), Laura Nolte (27, Bob), Tobias Wendl (38, Rodel-Doppelsitzer) und Ramona Hofmeister (29, Snowboard) durch.
Damit tritt das Duo die Nachfolge von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (53) und Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) an, die bei den Spielen 2022 in Peking die deutsche Fahne getragen hatten.
4. Februar, 15.03 Uhr: Russische Cyberangriffe auf Olympische Winterspiele
Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist Italien offenbar Ziel russischer Hacker-Attacken geworden. Das teilte Außenminister Antonio Tajani (72) am gestrigen Dienstag nach Angaben mehrerer Medien mit.
"Wir haben eine Reihe von Cyberangriffen auf Büros des Außenministeriums, beginnend in Washington, und auch auf einige Standorte der Olympischen Winterspiele, darunter Hotels in Cortina, vereitelt", sagte der 72-Jährige und betonte zugleich, dass diese "russischen Ursprungs" gewesen seien. Nähere Angaben dazu machte er jedoch nicht.
4. Februar, 13.35 Uhr: Erster Sturz im Training! Rennfahrer mit Helikopter abtransportiert
Noch bevor die Wettkämpfe richtig starten, gibt es die erste Sturzmeldung: Skirennfahrer Fredrik Möller (25), einst Super-G-Sieger von Bormio, hat es erwischt.
Der Norweger stürzte im ersten offiziellen Abfahrtstraining in Bormio und musste mit dem Helikopter von der Stelvio-Piste gebracht werden. Dem Vernehmen nach hatte Möller in einer Kurve den Halt verloren und schlitterte über die Piste. Im Anschluss soll er seinen linken Arm nicht mehr richtig bewegt haben können.
Nach minutenlanger Behandlungspause wurde Möller an einem Seil hängend weggeflogen.
4. Februar, 11.30 Uhr: Heute starten schon die ersten Wettkämpfe
Auch wenn der offizielle Startschuss für die Olympischen Spiele erst am Freitag fällt, finden schon heute die ersten Wettkämpfe statt!
Den Anfang der Winterspiele machen die Curling-Wettbewerbe, am Mittwoch um 19.05 Uhr finden im Mixed-Team mehrere Vorrundenspiele statt.
Einen Überblick, welche Events heute stattfinden, findet Ihr hier: "Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 4. Februar".
3. Februar, 22.18 Uhr: 92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet
Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat in den sechs Monaten vor den Spielen 7100 Dopingproben entnommen und insgesamt rund 2800 Olympia-Athleten und -Athletinnen mindestens einmal getestet.
Das entspricht 92 Prozent des Teilnehmerfeldes. Der Fokus lag dabei auf den Risikodisziplinen: Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben.
Mit anteilsmäßig mehr als 94 Prozent erwischte es demnach vor allem Athleten aus China, Deutschland, den USA und Spanien.
3. Februar, 20 Uhr: US-Team ändert Quartier-Namen
Kurz vor dem Start der Spiele nimmt das US-Olympiateam eine kuriose Änderung vor: Die Unterkunft der Delegation heißt nun nicht mehr "Ice House" (Eishaus), sondern "Winter House" (Winterhaus).
Das teilten die US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey mit. Damit reagiert man offensichtlich auf eine namentliche Ähnlichkeit zur umstrittenen US-Einwanderungsbehörde "Immigration and Customs Enforcement", kurz ICE.
Die Behörde war nach ihrem teils brutalen Vorgehen gegen Einwanderer und mehreren Tötungsfällen in die Kritik geraten. Für großen Unmut sorgte zuletzt auch die Ankündigung der Stationierung dreier ICE-Beamter im amerikanischen Konsulat in Mailand für den Zeitraum der Spiele. Anschließend kam es am vergangenen Wochenende in der Modestadt auch zu Demonstrationen gegen ICE.
3. Februar, 18.38 Uhr: Deutsche Sporthilfe erhöht Medaillen-Prämien
Gute Nachrichten für die schwarz-rot-goldenen Athleten! Wie die Deutsche Sporthilfe am Dienstag mitteilte, ist ein Edelmetall-Erfolg in Italien so wertvoll wie noch nie zuvor.
Die Sportförderinitiative erhöht nämlich ihre Prämien. Für den Gold-Triumph gibt es künftig 30.000 Euro (bislang 20.000 Euro), während Silber-Sieger sich bei den anstehenden Spielen zusätzlich über 20.000 Euro (bislang 15.000 Euro) freuen dürfen. Nur die Bronzemedaille bleibt bei einer Prämie von 10.000 Euro unverändert.
3. Februar, 14.45 Uhr: Wer wird das deutsche Fahnenträger-Duo?
Wer führt Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier im San Siro an? Wie immer soll es ein Duo aus einem Mann und einer Frau sein, das die deutsche Fahne beim Einlauf von Deutschland schwenken darf.
Zur Auswahl stehen jeweils drei Frauen und drei Männer. Bei den Sportlerinnen fällt die Entscheidung zwischen Snowboarderin Ramona Hofmeister (29), Bob-Pilotin Laura Nolte (27) und Skispringerin Katharina Schmid (29). Bei den Sportlern stehen Eishockey-Spieler Leon Draisaitl (30), Kombinierer Johannes Rydzek (34) sowie Rennrodler Tobias Wendl (38) zur Auswahl.
Wer am Ende die Fahne tragen darf, liegt auch in Eurer Hand: Noch bis einschließlich Dienstag, dem 3. Februar, könnt Ihr mitentscheiden und auf der Homepage des DOSB für Eure Favoriten abstimmen.
Auf wen die Wahl gefallen ist, wird am 5. Februar, dem Tag vor der Eröffnungsfeier in Mailand, bekannt gegeben.
3. Februar, 14.30 Uhr: Die Olympischen Spiele 2026 im TAG24-Ticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Ticker zu den Olympischen Winterspielen 2026. Hier bleibt Ihr über alle wichtigen Infos rund um das deutsche Team, Medaillenentscheidungen und andere Highlights auf dem Laufenden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa