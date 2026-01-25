Verzweifelter Kampf um sechste Olympia-Teilnahme: Wurde sie Opfer eines Betruges?

USA - Katie Uhlaender ist 41 Jahre alt und träumte bis vor Kurzem von ihrer sechsten Olympia-Teilnahme in Serie, doch zwei Wochen vor dem Beginn der Spiele von Mailand und Cortina spielt sich ein wahres Drama um die Legende im Skeleton ab.

Katie Uhlaender (41) könnte zum sechsten Mal in Serie an Olympischen Spielen teilnehmen, doch wurde sie Opfer eines Betruges? © imago / GEPA pictures

Denn eigentlich hat sich die US-Amerikanerin nicht qualifiziert, hofft nun aber auf eine Wildcard, da sie Opfer einer Manipulation geworden sein könnte, wie US-amerikanische Medien berichten.

"Wäre dieses Rennen nicht manipuliert worden, würde ich mich jetzt darauf vorbereiten, die USA zu vertreten und Geschichte zu schreiben als erste Frau, die für unser Land an sechs Olympischen Winterspielen teilnimmt", erklärte sie.

Anfang Januar sollten beim nordamerikanischen Cup in Lake Placid wichtige Punkte vor den Olympischen Winterspielen vergeben werden. Doch noch bevor Uhlaender ihren Schlitten an diesem 11. Januar erstmals in die Spur bringen konnte, zerplatzten ihre Träume. Denn aus dem Nichts zogen gleich alle vier kanadischen Skeletonis vom Wettkampf zurück.

Gemäß den internationalen Regeln bedeutete dies, dass sich die zu vergebenden Punkte auf 75 Prozent wegen des geringen Teilnehmer-Feldes reduzierten und so konnte Uhlaender nicht mehr ausreichend Punkte fürs Olympia-Ticket sammeln.

Pikant: Kanada hätte bei einer Teilnahme einen seiner eigenen Startplätze verlieren können. Durch den Verzicht retteten sie diese aber. Uhlaender gewann den Wettkampf, kann aber Stand jetzt trotzdem nicht zu den Spielen, weil die Punkte, die sie bekam, eben nicht ausreichten.