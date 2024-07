Ekel-Ärger auf der Tour de France: Rad-Profi pinkelt in Trinkflasche!

Saint-Amand-Montrond (Frankreich) - Was muss, das muss! Während der 10. Etappe der Tour de France drückte beim belgischen Fahrer Victor Campenaerts (32) die Blase, eine Erleichterung konnte ganz offenbar nicht länger warten. Seine Lösung kam zumindest bei den TV-Experten jedoch gar nicht gut an.

Der belgische Radprofi Victor Campenaerts (32) sorgte bei der Tour de France mit einer Ekel-Aktion für Aufsehen. © Thomas SAMSON / AFP

Rund 35 Kilometer vor dem Ziel schnappte sich der 32-Jährige seine Wasserflasche, leerte sie zunächst - und füllte sie dann mit einer eigenen Körperflüssigkeit wieder auf, ehe er die vollgepinkelte Ersatz-Toilette kurzerhand an den Straßenrand warf.

Die unappetitliche Aktion fiel eingangs nur Zuschauern auf, die ganz genau hingeschaut hatten. Dazu gehörte wohl auch Eurosport-Experte Karsten Migels (60).

Während der Übertragung der 11. Etappe am Mittwoch maßregelte der Ex-Radsportler den Belgier nämlich in aller Deutlichkeit: "Ich will gar nicht mehr dran denken, das war einfach ekelhaft."

"Situationsbedingte Komik vielleicht, aber im Endeffekt auch wenig respektvoll den Gegnern gegenüber", fügte der 60-Jährige an und forderte auch eine Strafe: "Er hat dem Image, der Außendarstellung, des Radsports geschadet."

Für etwaige Vergehen verteilt der internationale Radsport-Dachverband UCI tatsächlich gern Geldbußen, kürzlich musste der Franzose Julien Bernard (32) sogar nur wegen eines Kusses für Frau und Sohn blechen. Doch Campenaerts kam bislang glimpflich davon.