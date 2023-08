Fahrt im Dunkeln, Öl-Sabotage und Reißzwecken: Spanien-Rundfahrt wird zur Farce

Die gerade mal vier Tage alte La Vuelta, die noch bis zum 8. September andauern wird, musste bereits einen Anschlag verkraften: Am Sonntag warfen der spanischen Zeitung Marca zufolge mehrere "Fans" Reißzwecken auf den Asphalt, was zu mehreren Reifenpannen unter den Fahrern führte.

Remco Evenepoel (23, roter Helm) führt zwar das Rennen an, ist aber mit der Organisation bislang gar nicht zufrieden. (Archivbild) © Pau BARRENA / AFP

Bei der diesjährigen La Vuelta steht der Sport eher im Hintergrund. Schlagzeilen machen andere Themen.

Am Samstag starteten auf der ersten Etappe beim Mannschaftszeitfahren einige Teams im Dunkeln. Es war viel zu gefährlich. Am Sonntag kam es zu dem Reißzwecken-Anschlag. Am Montag krachte Remco Evenepoel (23, Soudal Quick-Step) direkt nach dem Sieg in eine Journalistin, weil die Strecke kurz nach dem Ziel plötzlich aufhörte.

Trotzdem ist Evenepoel Gesamtführender. Bester Deutscher ist nach vier von 21 Etappe Lennard Kämna (26, BORA-hansgrohe) auf Platz 31, mit 2:48 Minuten Rückstand.