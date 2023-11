"Habe 700 bis 800 Zigaretten am Tag geraucht": Jan Ullrich schockt mit Details seines Absturzes

Merdingen (Deutschland) - Radsport hat in Deutschland lange nicht die Bedeutung wie Fußball oder Handball und steht wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung sogar hinter der Formel 1. Aber trotzdem weiß jeder, wer Jan Ullrich (49) ist. Jetzt gewährt "Ulle" neue tiefe Einblicke in sein Leben.