Hausdurchsuchung wegen Dopings! Staatsanwaltschaft durchleuchtet Wohnung von deutschem Rad-Profi

Michel Heßmann (22) steht nach einem positiven Test unter Dopingverdacht. © Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Wie sein Team Jumbo Visma Mitte August bekannt gab, fiel ein Dopingtest am 14. August positiv aus. Beim Talent wurden Spuren eines Diuretikums gefunden.

Wie das niederländische Portal "NOS" jetzt schreibt, rückten zwei Tage später schon Polizeibeamte aus Baden-Württemberg an der Wohnung des Sportlers an.

Denn die Staatsanwaltschaft Freiburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen Heßmann eröffnet, erwirkte den Durchsuchungsbefehl. Dopingmittel sollen keine gefunden worden sein. Dafür stellten die Ermittler Datenträger sicher.

In Deutschland ist das Dopen eine Straftat, in den Niederlanden nicht. Seit 2015 existiert das Gesetz schon, dass im Verurteilungsfall einen Dopingsünder sogar für maximal drei Jahre in den Knast bringen kann. Bis jetzt saß aber noch kein Sportler hinter Gittern.