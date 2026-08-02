"Kennt jetzt Pogačars Hintern": Radsport-Legende zerpflückt Riesentalent für Tour-Teilnahme

Frankreich - Harte Worte! Paul Seixas gilt als eines der größten Radsport-Talente auf dem Planeten. Mit gerade einmal 19 Jahren nahm der junge Franzose nun an der Tour de France teil - und landete auf einem starken vierten Platz. Doch für eine Legende der Zunft war das frühe Mitwirken des Wunderkinds trotzdem ein Fehler.

In den 1970ern gehörte Cyrille Guimard zu den Größen des Radsports. Er gewann sieben Etappen auf der Tour de France. (Archivfoto) © - / AFP

"Was hat er bei dieser Tour gelernt?", fragte sich Ex-Profi und Funktionär Cyrille Guimard (79) im Interview mit "CyclismActu". "Ich sage euch, was er gelernt hat: Er kennt jetzt Pogačars Hintern ganz genau und den von Del Toro ebenfalls."

Der Slowene Tadej Pogačar (27) dominierte die Tour praktisch nach Belieben und schnappte sich am Ende mit fünf Etappensiegen seinen fünften Triumph. Isaac Del Toro (22) aus Mexiko wurde Dritter und landete somit in der Gesamtwertung auf dem Platz vor Seixas.

Landsmann Guimard hätte sich gewünscht, dass der Youngster noch etwas mit der ersten Teilnahme gewartet hätte, um gleich realistische Chancen auf den Gesamtsieg zu haben.

"Wer geduldig ist, verliert keine Zeit", erklärte der 79-Jährige. "Er startet bei einer Tour, von der man weiß, dass es einen Fahrer gibt, der das Geschehen dominieren wird, und zwei oder drei weitere, die mindestens auf seinem Niveau sind, wenn nicht sogar besser", so seine Begründung.