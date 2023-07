Premiere! Erste Deutsche siegt bei Tour de France der Frauen

Mauriac (Frankreich) - Die "Tour de France Femmes avec Zwift" findet erst das zweite Mal statt. Im vergangenen Jahr gab es auf acht Etappen sechs niederländische Sieger, aber keine Deutschen. Das hat sich am heutigen Montag nun geändert.

Liane Lippert (25) feiert ihren größten Karriereerfolg: Einen Etappensieg bei der Tour de France. © Jeff Pachoud/AFP

Liane Lippert (25) vom "Movistar Team Woman" gewann als erste Deutsche eine Etappe der "Tour de France Femmes". Sie besiegte auf der zweiten Etappe im Sprint die Gesamtführende Lotte Kopecky (27) vom Team "SD Worx".



Die Belgierin gewann die erste Etappe am Sonntag in Clermont-Ferrand, kurz bevor die Männer ihre letzte Etappe der Tour de France in Paris beendeten, und trug deshalb das Gelbe Trikot der Gesamtführenden.

Die 27-Jährige konnte es am Montag mit dem zweiten Platz erfolgreich verteidigen.

Im Gesamtklassement führt Kopecky mit 49 Sekunden vor Liane Lippert. Auf Platz drei und zehn Sekunden hinter Lippert liegt die Südafrikanerin Ashleigh Moolman Pasio (37) vom Team "AG Insurance - Soudal Quick Step".

Die Titelverteidigerin und Teamkollegin Lipperts, Annemiek van Vleuten (40, Niederlande), liegt zeitgleich mit Moolman Pasio auf Platz acht.

Die nächstbeste Platzierung der deutschen Starterinnen im Gesamtklassement hat Ricarda Bauernfeind (Canyon//Sram Racing) auf Platz 18 mit 1:17 Minuten Rückstand.