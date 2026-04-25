Rad-Profi (†30) stürzt und muss am Knie genäht werden, wenig später ist er tot
Valladolid (Spanien) - Rad-Profi Cristian Muñoz (†30) stürzte bei der Tour de Jura und musste mit 20 Stichen am Knie genäht werden. Wenige Tage nach dieser vermeintlich nicht lebensbedrohlichen Verletzung ist der junge Mann tot.
Wie die spanische Zeitung El Tiempo berichtet, musste der Kolumbianer am vergangenen Wochenenden nach seinem Sturz in Frankreich kurzzeitig zur Behandlung in "eine medizinische Einrichtung gebracht werden."
Dort wurde eine Wunde am Knie mit 20 Stichen genäht. Noch am Sonntag reiste er mit seinem Team NU Colombia ins spanische Oviedo, wo er an der Asturien-Rundfahrt teilnehmen sollte.
Doch dazu kam es nicht mehr, denn nachdem Cristian Munoz am Dienstag vermehrt über Unwohlsein geklagt hatte, wurde er in Ovideo erneut untersucht, "wo das medizinische Personal eine schwer zu behandelnde Infektion feststellte", heißt es bei El Tiempo. Daraufhin musste er nach Valladolid in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verschlechterte sich sein Zustand immer weiter. Offenbar hatte sich die Wunde am Knie entzündet, Bakterien hatten sich daraufhin rasch im Körper des Rad-Profis ausgebreitet.
In einer Operation versuchten die Ärzte, das Leben des Kolumbianers zu retten, doch vergeblich. Am Freitag verstarb der 30-Jährige an den Folgen der Infektion.
Drei Jahre lang fuhr Cristian Muñoz an der Seite von Tour-de-France-Sieger Tadej Pogačar
Sein Team zog sich daraufhin geschlossen von der Asturien-Rundfahrt zurück. Besonders tragisch: noch zwei Tage vor seinem Tod hatte er seiner Freundin Angela auf Instagram mit einem Video zum Geburtstag gratuliert und ihr dabei eine tolle Liebeserklärung gemacht.
Am Freitag teilte sein Team NU Colombia auf Instagram seinen Tod mit.
"Heute nehmen wir Abschied von Cristian Muñoz, einem Radfahrer, der jeden Kilometer zu einem Beweis für Leidenschaft, Disziplin und Herzblut machte. Seine Geschichte endet hier nicht und erinnert uns daran, dass Träume jeden Tag in die Pedale getreten werden, auch wenn es bergauf geht", hieß es dort.
Auch sein ehemaliges Team UAE - Emirates Profi trauerte um ihn. Bei dem Rennstall stand der Kolumbianer drei Jahre unter Vertrag und war dabei Teamkollege des vierfachen Tour-de-France-Siegers Tadej Pogačar (27).
2022 kehrte Muñoz allerdings in sein Heimatland zurück und schloss sich dem Team EPM an, das seit 2024 unter dem Namen Nu Colombia an den Start geht.
Titelfoto: IMAGO / Geisser