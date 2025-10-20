Romantisch und aufregend: Rad-Star verlobt sich an ungewöhnlichem Ort

Südafrika - Sportlich liegt ein hervorragendes Jahr hinter Ben Healy (25), jetzt krönt es der irische Rad-Star noch mit seinem privaten Glück. Er hat um die Hand seiner Freundin Martha Brasenell angehalten - auf Safari.

Bei der diesjährigen Tour de France durfte Ben Healy (25) erstmals das Gelbe Trikot tragen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Das verriet das überglückliche Paar am Montag auf Instagram. Eine ausführliche Fotostrecke zeigt die beiden im Kruger National Park im Nordosten Südafrikas.

Stilecht ausgerüstet mit Fernglas und feinster Safari-Kluft in verschiedensten Beige-Tönen fuhren die Turteltauben durch die Savanne und sahen dabei unter anderem Löwen, Zebras und Elefanten.

Irgendwann fiel Healy auf einem großen Felsen vor malerischer Kulisse und seiner Liebsten auf die Knie und stellte die wichtigste aller Fragen. Anschließend präsentierte die frischgebackene Verlobte stolz ihren Klunker.

"Ich habe einen Stein auf einem Stein bekommen", schrieb sie zu den romantischen Bildern. Gefeiert wurde das Ganze mit einem Gläschen Sekt sowie höchstselbst über der Feuerschale gerösteten Marshmallows.