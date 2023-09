Schon wieder! Radstars attackieren eigenen Teamkollegen

Auf der schweren 13. Etappe auf den 2115 Meter hohen Tourmalet am vergangenen Freitag dann aber das Novum: Jonas Vingegaard, also sein Teamkollege, fuhr aus der Gruppe des Gesamtführenden weg und holte den Sieg.

Primož Roglič (33, l.) gewann die 17. Etappe am Mittwoch vor Jonas Vingegaard (26), dem zweifachen Tour-de-France-Sieger. © MIGUEL RIOPA / AFP

Das Team ist restlos überlegen. Erst mit 2 Minuten Rückstand hinter Kuss fand sich nach der 13. Etappe mit Juan Ayuso (20, UAE Team Emirates/Spanien) auf Platz vier ein Fahrer, der nicht zu Jumbo-Visma gehört.

Aber das Team scheint nicht daran zu denken, ihren treuen Helfer Kuss zum Sieg der Vuelta zu verhelfen. Denn am Dienstag ergriff Vingegaard erneut die Initiative.

Am 4,9 Kilometer langen Schlussanstieg der 16. Etappe fuhr der Däne alle in Grund und Boden und verkürzte auf Kuss auf nur noch 30 Sekunden und schob sich im Gesamtklassement auf Platz zwei, vor Roglič.

Auf der 17. Etappe am heutigen Mittwoch erneut: Die pure Jumbo-Visma-Dominanz. Zu Dritt fahren Kuss, Roglič und Vingegaard allein dem Feld davon, aber für Kuss war das Tempo zu hoch: Roglič und Vingegaard fahren eine Lücke auf, drehen sich nicht mal um und lassen ihren Teamkollegen einfach zurück, der immer noch Gesamtführender ist!

Kuss hängt sich an das Hinterrad von Mikel Landa (33, Bahrain-Victorious/Spanien) und kommt schlussendlich doch als Dritter ins Ziel und kann den Zeitverlust auf 19 Sekunden auf seine Teamkollegen begrenzen. Es sah sogar so aus, als habe Landa Kuss an der Ziellinie den Vortritt gelassen, damit der 29-Jährige noch die Bonussekunden kassiert. Wenigstens einer dachte an ihn.

Roglič gewann die Etappe. Der zweitplatzierte des Tages Vingegaard ist nur noch 8 Sekunden vom US-Amerikaner im Gesamtklassement entfernt.

Besonders bemerkenswert: Die Frau von Roglič, Lora Roglič (32), likte einen Post auf Instagram, in dem ihr Mann und das Team Jumbo-Visma scharf für ihr Verhalten gegenüber Kuss kritisiert wurde. Der Instagram-Account von Lora (18.300 Follower) ist zurzeit auf privat geschaltet.