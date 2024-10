Nach tödlichem Rad-Drama um großes Talent (†18): Jetzt kommen neue Details ans Licht

Recherchen der Schweizer Zeitung " Blick " enthüllen nun aber etwas anderes. So sei Furrer vor ihrem Sturz nicht allein die Abfahrt hinuntergefahren, sondern habe sich in einer Gruppe befunden. Zwei Fahrerinnen seien demnach hinter ihr gefahren, Furrer voraus.

Das große Talent erlag am Samstag ihren schweren Verletzungen, die sie bei einem Sturz während der Straßenrad-WM der Juniorinnen in Zürich erlitten hatte.

Nach dem Tod haben Menschen in der Züricher Innenstadt eine Gedenkstelle errichtet. © Fabrice COFFRINI / AFP

Dabei sei eine der U19-Sportlerinnen weiter entfernt den Berg hinab gefahren, die andere hätte sich aber direkt am Hinterrad von Muriel Furrer befunden.

Während die weiter entfernte Sportlerin nichts von dem Unfall bemerkte, habe die junge Frau, die direkt hinter Furrer fuhr, bemerkt, dass die 18-Jährige von der Strecke abkam.

Ein Verbandssprecher sagte dem Blick: "Den Unfall selber konnte sie nicht sehen, auch wegen der hohen Geschwindigkeit und der rauen Bedingungen."

Am Tag des Rennens hatte es heftig geregnet, Furrer war in einer Linkskurve nach rechts in den Wald gestürzt. Der Verband bestätigte, dass aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und der nach links gerichteten Augen in der Kurve die Sportlerin nicht habe erkennen können, dass Furrer stürzte und im Wald liegen blieb.

Aus Schutz der Familien und der Fahrerinnen selbst wurden die Namen der Sportlerinnen nicht genannt, der Staatsanwaltschaft sind sie aber bekannt.