Tour de France im Liveticker: Ein Volksfest im Baskenland

Bilbao (Spanien) - Die zweite Etappe der Tour de France steht an. Über 200 Kilometer haben die Radsport-Profis vor sich! Ein Deutscher wird am heutigen Sonntag wahrscheinlich die Flucht nach vorne ergreifen.

Die Stimmung im Baskenland ist grandios! © Marco BERTORELLO / AFP

Beim beliebtesten und prestigeträchtigsten Radrennen der Welt geht es am Sonntag mit der zweiten Etappe von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian in Spanien weiter.



Im Gesamtklassement führt nach einer Etappe der Brite Adam Yates (30) vor seinem Zwillingsbruder Simon Yates (30).

Tadej Pogacar (24), Jonas Vingegaard (26), Jai Hindley (27) und sogar der deutsche Meister Emanuel Buchmann (30) sind in Schlagdistanz.

Die Tour de France startete am 1. Juli im spanischen Bilbao und endet am 23. Juli auf dem berühmten Champs-Élysées in Paris.