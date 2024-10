Tragischer Todesfall im Radsport: Olympia-Star auf offener Straße niedergestochen

Antioquia (Kolumbien) - Der kolumbianische Radsport wird von einem tragischen Todesfall erschüttert. Marlon Pérez (†48) verstarb am Freitag nach einer schlimmen Messerattacke.

Marlon Pérez (†48) wurde in seiner kolumbianischen Heimat auf offener Straße in den Hals gestochen. © IMAGO / Sirotti

Dem Straßen- und Bahnradfahrer wurde in seiner Heimat Antioquia am Donnerstag auf offener Straße von einem Mann in den Hals gestochen und er einfach liegen gelassen.

Als er von Passanten entdeckt wurde, war es bereits zu spät, wie "El Columbiano" berichtet. Demnach hätten Rettungskräfte sofort versucht, ihn wiederzubeleben, doch aufgrund der Schwere seiner Verletzungen sei er im Krankenhaus bereits ohne Lebenszeichen angekommen.

Er wurde an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen, doch am Freitag verlor er den Kampf um sein Leben. Die Umstände des Angriffs sind noch völlig unklar, die Polizei ermittelt in jegliche Richtungen. Ein Verdächtiger wurde zwar klar identifiziert, flüchtete jedoch vom Tatort. Die Beamten fahnden mit Hochdruck nach ihm.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass die beiden sich kannten und in Streit gerieten, da Zeugen berichteten, die beiden hätten sich vor dem Angriff unterhalten. Auch würde untersucht werden, ob Alkohol beim Tatverdächtigen oder dem Verstorbenen im Spiel gewesen seien.